Карен Хачанов — Алехандро Давидович-Фокина, 18 апреля: прогноз на четвертьфинал турнира в Барселоне

Партнерский проект
В четвертьфинале грунтового турнира WTA 500 в испанской Барселоне Карен Хачанов встретится с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной, который ранее выбил из борьбы Андрея Рублёва. Сумеет ли россиянин взять реванш за своего соотечественника?
ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Дата / Время: 18.04.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Real Club de Tenis», Pista Rafa Nadal (Барселона, Испания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom
Карен Хачанов (28 лет, 27-я ракетка мира)
Алехандро Давидович-Фокина (25 лет, 30-я ракетка мира)
Победитель этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Хольгер Руне (Дания, 6) — Каспер Рууд (Норвегия, 2)
Серебряный призер Олимпиады-2020 в индивидуальном зачете. Выиграл семь турниров ATP в одиночном разряде, все — на хардовом покрытии. В нынешнем сезоне на Australian Open вылетел в третьем круге, не доходил до высоких стадий на других соревнованиях. Всего в 2025 году одержал семь побед при восьми поражениях. На турнире в Барселоне повторил лучший результат, ранее показанный в 2017-м. В прошлом сезоне вылетел в третьем круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Не брал титулов на уровне ATP в одиночном разряде и не поднимался выше 21-го места в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне доходил до финалов в Делрей-Бич и Акапулько, до полуфинала в Монте-Карло, на Australian Open вылетел в четвертом круге. Всего в 2025 году одержал 20 побед при девяти поражениях. В Барселоне уже повторил лучший результат, ранее показанный в 2023-м. В прошлом сезоне вылетел в третьем круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперники ранее провели три официальных очных матча. Давидович-Фокина выиграл обе встречи на харде, Хачанов одержал одну победу на грунте.
Букмекеры считают испанца фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,65 на его победу и 2,27 на успех россиянина.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Последний очный матч спортсменов продлился 16 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,98 на ТБ (22,5) и 1,91 на ТМ (22,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
Давидович-Фокина пока прекрасен в нынешнем грунтовом сезоне. Он выглядит стабильнее и надежнее Хачанова, чьи результаты по-прежнему скромны. Россиянин впервые в сезоне добрался до четвертьфинальной стадии, его игра становится более цельной и похожей на то, чего мы привыкли ждать от него. Однако пока кондиции Хачанова вряд ли позволят обыграть испанца.
Победа россиянина в их единственной очной встрече на грунте — любопытный момент. Но переоценивать её стоит, ведь сейчас ситуация сильно отличается от того, что было два года назад. И Давидович-Фокина — явный фаворит, его победу и заиграем.
Партнерский проект