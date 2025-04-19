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18 апреля 6:42ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Карен Хачанов — Алехандро Давидович-Фокина, 18 апреля: прогноз на четвертьфинал турнира в Барселоне

Россиянина считают андердогом
Александр Бокулёв

В четвертьфинале грунтового турнира WTA 500 в испанской Барселоне Карен Хачанов встретится с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной, который ранее выбил из борьбы Андрея Рублёва. Сумеет ли россиянин взять реванш за своего соотечественника?

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Дата / Время: 18.04.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Real Club de Tenis», Pista Rafa Nadal (Барселона, Испания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom

Турнирная сетка

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Карен Хачанов (28 лет, 27-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3
  • 2-й круг: Хауме Мунар (Испания) — 7:5, 6:4

Алехандро Давидович-Фокина (25 лет, 30-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:1, 6:4
  • 2-й круг: Андрей Рублёв (Россия, 4) — 7:5, 6:4

Победитель этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Хольгер Руне (Дания, 6) — Каспер Рууд (Норвегия, 2)

Карен Хачанов

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Серебряный призер Олимпиады-2020 в индивидуальном зачете. Выиграл семь турниров ATP в одиночном разряде, все — на хардовом покрытии. В нынешнем сезоне на Australian Open вылетел в третьем круге, не доходил до высоких стадий на других соревнованиях. Всего в 2025 году одержал семь побед при восьми поражениях. На турнире в Барселоне повторил лучший результат, ранее показанный в 2017-м. В прошлом сезоне вылетел в третьем круге.

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Алехандро Давидович-Фокина

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Не брал титулов на уровне ATP в одиночном разряде и не поднимался выше 21-го места в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне доходил до финалов в Делрей-Бич и Акапулько, до полуфинала в Монте-Карло, на Australian Open вылетел в четвертом круге. Всего в 2025 году одержал 20 побед при девяти поражениях. В Барселоне уже повторил лучший результат, ранее показанный в 2023-м. В прошлом сезоне вылетел в третьем круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники ранее провели три официальных очных матча. Давидович-Фокина выиграл обе встречи на харде, Хачанов одержал одну победу на грунте.

Ставки на исход

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Букмекеры считают испанца фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,65 на его победу и 2,27 на успех россиянина.

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Ставки на тоталы

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Последний очный матч спортсменов продлился 16 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,98 на ТБ (22,5) и 1,91 на ТМ (22,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ХачановаПобеда Давидовича-ФокиныТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE2,271,651,981,91

Прогноз и ставка

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Давидович-Фокина пока прекрасен в нынешнем грунтовом сезоне. Он выглядит стабильнее и надежнее Хачанова, чьи результаты по-прежнему скромны. Россиянин впервые в сезоне добрался до четвертьфинальной стадии, его игра становится более цельной и похожей на то, чего мы привыкли ждать от него. Однако пока кондиции Хачанова вряд ли позволят обыграть испанца.

Победа россиянина в их единственной очной встрече на грунте — любопытный момент. Но переоценивать её стоит, ведь сейчас ситуация сильно отличается от того, что было два года назад. И Давидович-Фокина — явный фаворит, его победу и заиграем.

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