Карен Хачанов — Алехандро Давидович-Фокина, 18 апреля: прогноз на четвертьфинал турнира в Барселоне

В четвертьфинале грунтового турнира WTA 500 в испанской Барселоне Карен Хачанов встретится с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной, который ранее выбил из борьбы Андрея Рублёва. Сумеет ли россиянин взять реванш за своего соотечественника?

Дата / Время: 18.04.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Real Club de Tenis», Pista Rafa Nadal (Барселона, Испания)