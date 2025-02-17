Карен Хачанов — Даниил Медведев, 18 февраля: прогноз на матч турнира в Дохе

У обоих спортсменов старт сезона получился крайне непростым. И если Медведев хотя бы эпизодически был похож на себя в Марселе, то качественного Хачанова мы в 2025 году пока не видели. Страшно говорить, но ожидания от их очного матча сводятся к тому, что победит не лучший, а тот, кто наименее плох на данный момент.

В таких обстоятельствах вряд ли стоит ждать одностороннюю игру. Разумеется, Медведев по умолчанию идет фаворитом на харде, но его нынешней формой может воспользоваться плюс-минус любой теннисист из топ-50 для того, чтобы навязать серьезную борьбу, а то и сет забрать (как минимум).

Полагаем, что и у Хачанова будут локальные успехи в предстоящем матче. Ждем, что уже первый сет затянется минимум на десять геймов при взаимных ошибках.