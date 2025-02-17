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17 февраля 16:54ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Карен Хачанов — Даниил Медведев, 18 февраля: прогноз на матч турнира в Дохе

Оба россиянина тяжело начали сезон
Александр Бокулёв
Хачанов - Медведев
Хачанов - Медведев

Во вторник, 18 февраля, на хардовом турнире ATP 500 в Дохе состоится российское дерби между Кареном Хачановым и Даниилом Медведевым. Кто окажется сильнее в противостоянии третьей и второй ракеток страны?

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Дата / Время: 18.02.2025, не ранее 16:00 по московскому времени

Арена: «Khalifa International Tennis and Squash Complex», Центральный корт (Доха, Катар)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Победитель этого матча сыграет во втором круге с сильнейшим из пары Зизу Бергс (Бельгия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания)

Карен Хачанов

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28 лет, 21-я ракетка мира

Серебряный призер Олимпиады-2020 в индивидуальном зачете. Выиграл семь турниров ATP в одиночном разряде, все — на хардовом покрытии. В нынешнем сезоне на Australian Open вылетел в третьем круге. Всего в 2025 году одержал две победы при трех поражениях. Турнир в Дохе выиграл в прошлом сезоне, когда у соревнований была категория ATP 250.

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Даниил Медведев

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29 лет, 6-я ракетка мира, 4-й номер посева

Бывшая первая ракетка мира. Победитель 19 турниров ATP, в том числе 17 хардовых. Также выиграл один мэйджор — US Open 2021 года. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Марселе, вылетел во втором круге Australian Open. Всего в 2025 году одержал четыре победы при трех поражениях. Турнир в Дохе выиграл в 2023-м.

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Личные встречи

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Соперники провели семь официальных очных матчей. Медведев выиграл пять встреч на харде. Хачанов победил в единственном матче на грунте, а также один раз был сильнее на харде.

Ставки на исход

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Букмекеры считают Медведева фаворитом. Так, WINLINE  предлагает коэффициенты 1,44 на его победу и 2,66 на успех Хачанова.

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Ставки на тоталы

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Последний очный матч спортсменов продлился 21 гейм. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,94 на ТБ (22,5) и 1,87 на ТМ (22,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ХачановаПобеда МедведеваТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE2,661,441,941,87

Прогноз и ставка

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У обоих спортсменов старт сезона получился крайне непростым. И если Медведев хотя бы эпизодически был похож на себя в Марселе, то качественного Хачанова мы в 2025 году пока не видели. Страшно говорить, но ожидания от их очного матча сводятся к тому, что победит не лучший, а тот, кто наименее плох на данный момент.

В таких обстоятельствах вряд ли стоит ждать одностороннюю игру. Разумеется, Медведев по умолчанию идет фаворитом на харде, но его нынешней формой может воспользоваться плюс-минус любой теннисист из топ-50 для того, чтобы навязать серьезную борьбу, а то и сет забрать (как минимум).

Полагаем, что и у Хачанова будут локальные успехи в предстоящем матче. Ждем, что уже первый сет затянется минимум на десять геймов при взаимных ошибках.

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