Даниэль Коллинз — Анастасия Павлюченкова, прогноз на 15 августа: ставки и коэффициенты на Цинциннати

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Даниэль Коллинх (29 лет, 34-я ракетка мира)
Анастасия Павлюченкова (32 года, 100-я ракетка мира)
Победительница этого матча сыграет на стадии 1/16 финала турнира сыграет с полькой Игой Швёнтек.
Коллинз неудачно выглядела на протяжении этого сезона. Однако представительница США сумела продемонстрировать качественный теннис на недавнем Мастерсе в Монреале. Ей удалось добраться до четвертьфинала, где она в трех сетах оказалась слабее Иги Швёнтек. Даниэль обладает хорошей подачей, от которой сильно зависит ее игра. Она всегда стремится играть мощно и агрессивно, но далеко не всегда удается совладать с тем темпом, который она сама и предлагает.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Павлюченкова после «Ролан Гаррос» осталась во Франции, где ей удалось добраться до финала Челленджера в Контрексевилле. Травяную часть сезона представительница России решила пропустить, чтобы как можно лучше подготовиться к старту хардового отрезка. Анастасия действует в схожей манере со своей оппоненткой. Важно только понять, в какой физической форме сейчас находится россиянка.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Теннисистки встречались дважды в карьере. Оба матча прошли на харде и сильнее в них была представительница США.
Аналитики букмекерской конторы PARI склоняются к тому, что Павлюченкова видится андердогом грядущей встречи. Коэффициент на ее победу 4,15, а успех Даниэль Коллинс доступен за 1,24.
Основное значение тотала в линии БК PARI установлено на отметке 20 геймов. Больше можно сыграть за 1,92, а меньше доступно за 1,88.
Коллинз будет пытаться сразу же захватить инициативу в этой встрече, но есть ощущение, что представительнице России удастся держаться в этой игре благодаря хорошей подаче. Ожидаем, что Павлюченкова справится со стартовым натиском своей оппонентки, и это позволит ей зацепиться за плюсовую фору в +5,5 гейма с коэффициентом 1,79.
Коллинз выиграла со счетом 6:3, 6:1.