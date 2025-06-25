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14 августа 10:41ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Даниэль Коллинз — Анастасия Павлюченкова, прогноз на 15 августа: ставки и коэффициенты на Цинциннати

Удастся ли Павлюченковой удивить свою оппонентку?
Руслан Ипполитов
Источник: соцсети Коллинз и Павлюченковой
Источник: соцсети Коллинз и Павлюченковой

На стадии 1/32 финала на турнире в Цинциннати встретятся Даниэль Коллинз и Анастасия Павлюченкова. Есть ли шансы у Павлюченковой на продолжение борьбы на турнире в Цинциннати?

Дата / Время: 15.08.2023, время не ранее 18:00 МСК

Прямая трансляция: БК Winline

Турнирная сетка

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Даниэль Коллинх (29 лет, 34-я ракетка мира)

Анастасия Павлюченкова (32 года, 100-я ракетка мира)

Победительница этого матча сыграет на стадии 1/16 финала турнира сыграет с полькой Игой Швёнтек. 

Даниэль Коллинз

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Коллинз неудачно выглядела на протяжении этого сезона. Однако представительница США сумела продемонстрировать качественный теннис на недавнем Мастерсе в Монреале. Ей удалось добраться до четвертьфинала, где она в трех сетах оказалась слабее Иги Швёнтек. Даниэль обладает хорошей подачей, от которой сильно зависит ее игра. Она всегда стремится играть мощно и агрессивно, но далеко не всегда удается совладать с тем темпом, который она сама и предлагает.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Анастасия Павлюченкова

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Павлюченкова после «Ролан Гаррос» осталась во Франции, где ей удалось добраться до финала Челленджера в Контрексевилле. Травяную часть сезона представительница России решила пропустить, чтобы как можно лучше подготовиться к старту хардового отрезка. Анастасия действует в схожей манере со своей оппоненткой. Важно только понять, в какой физической форме сейчас находится россиянка. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Теннисистки встречались дважды в карьере. Оба матча прошли на харде и сильнее в них была представительница США. 

Ставки на исход

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Аналитики букмекерской конторы PARI склоняются к тому, что Павлюченкова видится андердогом грядущей встречи. Коэффициент на ее победу 4,15, а успех Даниэль Коллинс доступен за 1,24. 

Ставки на тоталы

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Основное значение тотала в линии БК PARI установлено на отметке 20 геймов. Больше можно сыграть за 1,92, а меньше доступно за 1,88. 

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа КоллинсПобеда ПавлюченковойТБ (20)ТМ (20)
PARI1,244,151,921,88

Прогноз и ставка

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Коллинз будет пытаться сразу же захватить инициативу в этой встрече, но есть ощущение, что представительнице России удастся держаться в этой игре благодаря хорошей подаче. Ожидаем, что Павлюченкова справится со стартовым натиском своей оппонентки, и это позволит ей зацепиться за плюсовую фору в +5,5 гейма с коэффициентом 1,79. 

UPD: результат

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Коллинз выиграла со счетом 6:3, 6:1.

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