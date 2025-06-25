Даниэль Коллинз — Анастасия Павлюченкова, прогноз на 15 августа: ставки и коэффициенты на Цинциннати

На стадии 1/32 финала на турнире в Цинциннати встретятся Даниэль Коллинз и Анастасия Павлюченкова. Есть ли шансы у Павлюченковой на продолжение борьбы на турнире в Цинциннати?

Дата / Время: 15.08.2023, время не ранее 18:00 МСК