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27 апреля 20:23ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Марта Костюк — Анастасия Потапова, 28 апреля: прогноз на матч турнира в Мадриде

В прошлом круге украинка уже выбила одну россиянку
Александр Бокулёв

В понедельник, 28 апреля, в четвертом круге грунтового турнира WTA 1000 в испанском Мадриде встретятся украинка Марта Костюк и россиянка Анастасия Потапова. Кто окажется сильнее и продолжит борьбу за титул?

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Дата / Время: 28.04.2025, не ранее 16:00 по московскому времени

Арена: «Caja Magica», Корт №3 (Мадрид, Испания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Марта Костюк (22 года, 36-я ракетка мира, 24-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Эмма Радукану (Великобритания) — 6:4, 2:6, 6:2
  • 3-й круг: Вероника Кудерметова (Россия) — 6:0, 4:6, 6:4

Анастасия Потапова (24 года, 39-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Эшлин Крюгер (США) — 6:7 (7:9), 6:4, 6:2
  • 2-й круг: Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) — 6:4, 6:4
  • 3-й круг: София Кенин (США, 32) — 3:6, 6:4, 7:6 (8:6)

Победительница этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Питон Стирнс (США)

Марта Костюк

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Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде — в Остине-2023 на харде. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на харде в Дохе, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году одержала 13 побед при девяти поражениях. На турнире в Мадриде уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Анастасия Потапова

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Бывшая первая ракетка мира среди юниоров. На уровне WTA выиграла три турнира в одиночном разряде — один на грунте, два на харде. В нынешнем сезоне взяла титул на харде в Клуж-Напоке, дошла до четвертьфинала в Линце, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2025 году одержала 16 побед при шести поражениях. В Мадриде уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели три официальных очных матча. На харде они обменялись победами, а единственную встречу на траве выиграла Потапова.

Ставки на исход

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Букмекеры ожидают очень конкурентный матч. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,90 на победу Потаповой и 1,91 на успех Костюк.

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Ставки на тоталы

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Последний очный матч спортсменок продлился 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,81 на ТБ (21,5) и 2,01 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа КостюкПобеда ПотаповойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,911,901,812,01

Прогноз и ставка

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Костюк, похоже, набирает форму и возвращает оптимальные кондиции. Но и нестабильная Потапова сейчас находится на фазе подъема и действительно впечатляет в Мадриде, в том числе бойцовским характером. Неудивительно, что букмекеры дают почти одинаковые коэффициенты в пользу обеих спортсменок.

Из пяти матчей, которые Костюк и Потапова суммарно провели в Мадриде, четыре продлились три сета. Похоже, затяжная борьба ждет нас и в их очной встрече. Рискнем заиграть ТБ (20,5).

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