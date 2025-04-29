Марта Костюк — Анастасия Потапова, 28 апреля: прогноз на матч турнира в Мадриде

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В понедельник, 28 апреля, в четвертом круге грунтового турнира WTA 1000 в испанском Мадриде встретятся украинка Марта Костюк и россиянка Анастасия Потапова. Кто окажется сильнее и продолжит борьбу за титул?
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Дата / Время: 28.04.2025, не ранее 16:00 по московскому времени
Арена: «Caja Magica», Корт №3 (Мадрид, Испания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Марта Костюк (22 года, 36-я ракетка мира, 24-й номер посева)
Анастасия Потапова (24 года, 39-я ракетка мира)
Победительница этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Питон Стирнс (США)
Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде — в Остине-2023 на харде. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на харде в Дохе, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году одержала 13 побед при девяти поражениях. На турнире в Мадриде уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.
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Бывшая первая ракетка мира среди юниоров. На уровне WTA выиграла три турнира в одиночном разряде — один на грунте, два на харде. В нынешнем сезоне взяла титул на харде в Клуж-Напоке, дошла до четвертьфинала в Линце, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2025 году одержала 16 побед при шести поражениях. В Мадриде уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.
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Соперницы провели три официальных очных матча. На харде они обменялись победами, а единственную встречу на траве выиграла Потапова.
Букмекеры ожидают очень конкурентный матч. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,90 на победу Потаповой и 1,91 на успех Костюк.
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Последний очный матч спортсменок продлился 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,81 на ТБ (21,5) и 2,01 на ТМ (21,5).
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Костюк, похоже, набирает форму и возвращает оптимальные кондиции. Но и нестабильная Потапова сейчас находится на фазе подъема и действительно впечатляет в Мадриде, в том числе бойцовским характером. Неудивительно, что букмекеры дают почти одинаковые коэффициенты в пользу обеих спортсменок.
Из пяти матчей, которые Костюк и Потапова суммарно провели в Мадриде, четыре продлились три сета. Похоже, затяжная борьба ждет нас и в их очной встрече. Рискнем заиграть ТБ (20,5).
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