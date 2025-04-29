Марта Костюк — Анастасия Потапова, 28 апреля: прогноз на матч турнира в Мадриде

В понедельник, 28 апреля, в четвертом круге грунтового турнира WTA 1000 в испанском Мадриде встретятся украинка Марта Костюк и россиянка Анастасия Потапова. Кто окажется сильнее и продолжит борьбу за титул?

Дата / Время: 28.04.2025, не ранее 16:00 по московскому времени

Арена: «Caja Magica», Корт №3 (Мадрид, Испания)