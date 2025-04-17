Сергей Ковалев — Артур Манн, 18 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Год назад Ковалёв вернулся на ринг после долгого простоя и вчистую проиграл Сафару. Сейчас ситуация похожа тем, что праймовый россиянин переехал бы Манна, но актуальные кондиции вызывают вопросы. Однако на этот раз и пауза меньше (почти год), и турнир максимально домашний (Челябинск), и статус боя крайне мотивирующий (прощальный).

Очевидно, Ковалёв выжал всё возможное из подготовки и сделает аналогичное во время боя. В таком случае у него будут хорошие шансы нокаутировать Манна, который регулярно допускает ошибки в обороне. Впрочем, и сам немец обладает мощным ударом. В атаке он порой пассивен, но нокаутирующий потенциал всё же имеется.

Резюмируя, видим основания воспользоваться высокими коэффициентами на досрочное завершение боя. Ставить на исход не решимся. Если для Ковалёва всё сложится оптимально, то победа будет его. Но после боя с Сафаром можно ждать и другой сценарий.