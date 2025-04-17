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17 апреля 17:52ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваРейтинговые бои по боксу

Сергей Ковалев — Артур Манн, 18 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Прощальный поединок именитого россиянина
Александр Бокулёв
Источник: IBA
Источник: IBA

В пятницу, 18 апреля, в Челябинске пройдет боксерский турнир под эгидой IBA. Возглавит вечер прощальный поединок россиянина Сергея Ковалёва против немца Артура Манна. Бой пройдет в лимите первого тяжелого веса (до 90,7 кг). Сумеет ли «Крашер» уйти из спорта на победной ноте?

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Статистика

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Ковалёв

 

Манн

Россия

Страна

Германия

42

Возраст

34

41

Бои

26

35 (29)

Победы (нокауты)

22 (13)

5 (3)

Поражения (нокауты)

4 (3)

1

Ничьи

0

15

Место в рейтинге первого тяжелого дивизиона BoxRec

55

183

Рост (см)

185

184

Размах рук (см)

185

Правша

Стойка

Правша

Сергей Ковалёв

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Боксом начал заниматься в 11-летнем возрасте, на любительском уровне выиграл несколько медалей чемпионата России. На профессиональном ринге выступает с 2009 года. В 2013-м стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBO, в 2014-м забрал пояса WBA (Super) и IBF. Защитил все титулы четыре раза, после чего дважды уступил Андре Уорду. Затем выиграл, потерял и снова вернул пояс WBO в полутяжелом весе. Опять лишился его после поражения Саулю Канело Альваресу в 2019 году. После этого бился в мае 2022-го, когда единогласным решением судей победил Тервела Пулева. В последнем поединке в прошлом мае уступил Робину Сафару единогласным решением судей.

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Артур Манн

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Уроженец казахстанского Актобе. На профессиональном ринге выступает с 2015 года. В 2017-м выиграл пояс WBO International в первом тяжелом весе. В 2021-м бился за титул чемпиона мира по версии IBF, но уступил Майрису Бриедису. Затем забрал пояс IBO Intercontinental. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в ноябре в седьмом раунде нокаутировал Иона Михая Десробиту и забрал титул WBF.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа КовалёваПобеда МаннаДосрочное завершениеПолный бой
FONBET1,234,502,031,70

Прогноз на бой

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Год назад Ковалёв вернулся на ринг после долгого простоя и вчистую проиграл Сафару. Сейчас ситуация похожа тем, что праймовый россиянин переехал бы Манна, но актуальные кондиции вызывают вопросы. Однако на этот раз и пауза меньше (почти год), и турнир максимально домашний (Челябинск), и статус боя крайне мотивирующий (прощальный).

Очевидно, Ковалёв выжал всё возможное из подготовки и сделает аналогичное во время боя. В таком случае у него будут хорошие шансы нокаутировать Манна, который регулярно допускает ошибки в обороне. Впрочем, и сам немец обладает мощным ударом. В атаке он порой пассивен, но нокаутирующий потенциал всё же имеется.

Резюмируя, видим основания воспользоваться высокими коэффициентами на досрочное завершение боя. Ставить на исход не решимся. Если для Ковалёва всё сложится оптимально, то победа будет его. Но после боя с Сафаром можно ждать и другой сценарий.

Где смотреть бой Ковалёв Манн

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Боксерский вечер пройдет на арене «Юность» в Челябинске. Турнир начнется в пятницу, 18 апреля, в 17:00 по московскому времени. Бой Ковалёв — Манн стоит ожидать не ранее 21:00 мск.

Прямая трансляция на «Матч! Боец» начнется в 19:30 мск, бесплатный эфир на федеральном «Матч ТВ» стартует в 21:55 мск.

Основной кард

  • Сергей Ковалёв (Россия) — Артур Манн (Германия). Первый тяжелый вес;
  • Андрей Стоцкий (Россия) — Мадияр Сайдрахимов (Узбекистан). Первый тяжелый вес;
  • Ваге Саруханян (Россия) — Нуртас Ажбенов (Казахстан). Первый полусредний вес;
  • Сергей Лубкович (Россия) — Саиджамшид Джафаров (Узбекистан). Средний вес;
  • Тимур Бибилов (Россия) — Джошуа Васике (Кения). Первый тяжелый вес. Бой за пояс WBA Asia.

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