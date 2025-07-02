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1 июля 10:13ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Эшлин Крюгер — Анастасия Павлюченкова, 2 июля: прогноз на матч 2-го круга Уимблдона

Американка никогда не обыгрывала россиянку
Руслан Ипполитов

Второй соперницей Анастасии Павлюченковой на Уимблдоне станет Эшли Крюгер. Молодая американка играючи прошла первый круг и сейчас находится на максимально высоком месте в женском рейтинге в карьере. Справится с амбициозной конкуренткой Насте будет не так просто.

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Дата / Время: 02.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров. 

Турнирная сетка

Эшлин Крюгер (21 год, 31-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Мика Стойсавлевич (Великообритания, 926) — 6:3, 6:2

Анастасия Павлюченкова (33 года, 50-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Айла Томлянович (Австралия, 79) — 4:6, 6:3, 6:2

Эшлин Крюгер (США)

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На юниорском уровне побеждала в парном разряде в финале Открытого чемпионата США-2021. Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде. Наивысшее место в мировом женском рейтинге - 31. В текущем сезоне 21 победа при 18 поражениях. Финалистка турнира в Абу-Даби (хард). На «Ролан Гаррос» дошла до второго круга, где проиграла Мирре Андреевой. На Australian Open вылетела в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Анастасия Павлюченкова (Россия)

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Опытная россиянка четыре года назад была близка к попаданию в первую десятку мирового рейтинга, но выше 11-й строчки подняться так и не смогла. На счету Насти 12 побед в одиночном разряде на турнирах WTA. Олимпийская чемпиона-2020 в миксте. Обладательница Кубка Билли Джин Кинга-2021. На юниорском уровне побеждала в трех турнирах Большого шлема в одиночном и пяти в парном разрядах. Экс-первая ракетка мира в юниорском рейтинге. В нынешнем сезоне провела всего 15 матчей - 7 побед, 8 поражений. На Australian Open дошла до четвертьфинала, в котором в довольно напряженной борьбе проиграла первой ракетке турнира - Арине Соболенко. На «Ролан Гаррос» вылетела в 1-м круге, уступив восьмой ракетке турнира - китаянке Чжэн Циньвэнь.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Спортсменки до этого встречались лишь однажды. В прошлом году в первом круге турнира в Вашингтоне (хард) Павлюченкова в трех сетах обыграла Крюгер - 6:3, 4:6, 6:4.

Ставки на исход

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WINLINE не видит явного фаворита встречи, отдавая минимальное преимущество американке. Коэффициент на выигрыш Крюгер - 1.78. Вероятность победы Павлюченковой котируется за 2.02.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE

Ставки на тоталы

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БК WINLINE предлагает коэффициент 1.76 за тотал больше 21.5, а тотал меньше 21.5 идет за 2,04.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

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 Победа КрюгерПобеда ПавлюченковойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1.782.021.762.04

Прогноз и ставка

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Если Крюгер без проблем прошла в первом круге британку Стойсавлевич, находящейся в конце первой тысячи мирового рейтинга, то Павлюченкова заставила понервничать своих поклонников. Наста отдала первый сет в дебютном матче на турнире австралийке Томлянович, но затем уверенно взяла нити игры в свои руки и довела дело до победы.

В истории личных встреч соперниц значится лишь один матч. Год назад на харде в Вашингтоне Настя одержала победу в трех сетах -  6:3, 4:6, 6:4. Но сейчас  Эшлин находится на пике формы, занимая максимальное в карьере место в рейтинге WTA. Это не означает, что американка непременно обыграет опытную россиянку, но борьба ожидается жаркая. Не будем пытаться угадать имя победителя. Выбор редакции - в матче будет сыграно 3 сета. Букмекер увеличит номинал ставки на такой исход в два с половиной раза.

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