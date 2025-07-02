Эшлин Крюгер — Анастасия Павлюченкова, 2 июля: прогноз на матч 2-го круга Уимблдона

Второй соперницей Анастасии Павлюченковой на Уимблдоне станет Эшли Крюгер. Молодая американка играючи прошла первый круг и сейчас находится на максимально высоком месте в женском рейтинге в карьере. Справится с амбициозной конкуренткой Насте будет не так просто.

Дата / Время: 02.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Эшлин Крюгер (21 год, 31-я ракетка мира)

1-й круг: Мика Стойсавлевич (Великообритания, 926) — 6:3, 6:2

Анастасия Павлюченкова (33 года, 50-я ракетка мира)