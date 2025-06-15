Вероника Кудерметова — Екатерина Александрова, 13 июня: прогноз на четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

В пятницу, 13 июня, в четвертьфинале травяного турнира WTA 250 в нидерландском Хертогенбосе встретятся россиянки Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Повторится ли результат их недавнего матча на «Ролан Гаррос»?

Дата / Время: 13.06.2025, не ранее 11:00 по московскому времени

Арена: «Autotron convention center» (Хертогенбос, Нидерланды)