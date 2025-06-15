Вероника Кудерметова — Екатерина Александрова, 13 июня: прогноз на четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

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В пятницу, 13 июня, в четвертьфинале травяного турнира WTA 250 в нидерландском Хертогенбосе встретятся россиянки Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Повторится ли результат их недавнего матча на «Ролан Гаррос»?
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Дата / Время: 13.06.2025, не ранее 11:00 по московскому времени
Арена: «Autotron convention center» (Хертогенбос, Нидерланды)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Вероника Кудерметова (28 лет, 39-я ракетка мира, 8-й номер посева)
Екатерина Александрова (30 лет, 19-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Юань Юэ (Китай) — Элизе Мертенс (Бельгия, 3)
Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде и вторая — в парном. Индивидуально выиграла два титула WTA — на грунте и харде. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Хобарте на харде, на Australian Open вылетела в четвертом круге, а на «Ролан Гаррос» — в третьем. Всего в 2025 году одержала 24 победы при 14 поражениях. На турнире в Хертогенбосе лучший результат показала в 2023-м, когда уступила в финале Александровой. В прошлом году вылетела во втором круге.
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На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, в том числе два травяных. В нынешнем сезоне взяла титул на харде в Линце, дошла до полуфинала в Дохе (хард), Чарльстоне и Штутгарте (оба — грунт), на Australian Open вылетела в первом круге, на «Ролан Гаррос» — в четвертом. Всего в 2025 году одержала 22 победы при 11 поражениях. Турнир в Хертогенбосе выигрывала в 2022-м и 2023-м. В прошлом сезоне вылетела в полуфинале.
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Соперницы провели семь официальных очных матчей. Кудерметова дважды победила на харде и один раз — на грунте. Александрова выиграла обе встречи на траве, также по разу была сильнее на харде и грунте.
Букмекеры считают Александрову явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,45 на её победу и 2,80 на успех Кудерметовой.
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Последний очный матч спортсменок продлился 16 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,75 на ТБ (21,5) и 2,04 на ТМ (21,5).
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Александрова проводит прекрасный сезон и продолжает удерживать отличную форму и после перехода с грунта на траву. Впрочем, в Хертогенбосе это точно не должно удивлять, ведь там россиянка брала титул аж дважды. И, разумеется, она подходит к четвертьфиналу в статусе явной фаворитки, в том числе потому, что базово просто сильнее Кудерметовой, несмотря на хорошие кондиции последней.
Резюмируя, видим смысл заиграть фору по геймам через Александрову. Остановимся на аккуратном, но рабочем варианте Ф2 (-1,5).