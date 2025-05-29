Вероника Кудерметова — Екатерина Александрова, 31 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

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Первым российским противостоянием на Открытом чемпионате Франции по теннису 2025 года станет матч Вероники Кудерметовой и Екатерины Александровой. Кто продолжит борьбу и выйдет в четвертый круг?
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Дата / Время: 31.05.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Roland Garros» (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Вероника Кудерметова (28 лет, 46-я ракетка мира)
Екатерина Александрова (30 лет, 20-я ракетка мира, 20-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшей из пары Мари Боузкова (Чехия) — Коко Гауфф (США, 2)
Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде и вторая — в парном. Индивидуально выиграла два титула WTA — на грунте и харде. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Хобарте на харде, на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в 2025 году одержала 22 победы при 13 поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показала в 2022-м, когда дошла до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетела в первом круге.
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На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, но ни одного грунтового. В нынешнем сезоне взяла титул на харде в Линце, дошла до полуфинала в Дохе (хард), Чарльстоне и Штутгарте (оба — грунт), на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала 19 побед при 10 поражениях. На «Ролан Гаррос» уже повторила свой лучший результат, показанный ранее в 2019-м, 2020-м и 2023-м. В прошлом сезоне вылетела в первом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперницы провели шесть официальных очных матчей. Кудерметова дважды победила на харде и один раз — на грунте. Александрова выиграла обе встречи на траве, также один раз была сильнее на харде.
Букмекеры считают Александрову явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,52 на её победу и 2,55 на успех Кудерметовой.
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Единственный очный матч спортсменок в нынешнем сезоне продлился 28 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,93 на ТБ (21,5) и 1,88 на ТМ (21,5).
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Обе спортсменки хороши на нынешнем «Ролан Гаррос» и за два круга не отдали ни сета. Более того, лишь по девять геймов они уступили прошлым соперницам. И если успехи Кудерметовой могут всерьёз удивить, то Александрова в нынешнем сезоне показывает стабильно высокие результаты.
Похоже, что Екатерина наконец-то в полной мере готова дойти до четвертого круга «Ролан Гаррос». Считаем, что на данный момент она всё же превосходит Кудерметову и одержит победу. Матч может получиться очень трудовым и затяжным, так что заиграем просто маркет П2.
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