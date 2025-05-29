Вероника Кудерметова — Екатерина Александрова, 31 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Первым российским противостоянием на Открытом чемпионате Франции по теннису 2025 года станет матч Вероники Кудерметовой и Екатерины Александровой. Кто продолжит борьбу и выйдет в четвертый круг?

Дата / Время: 31.05.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Roland Garros» (Париж, Франция)