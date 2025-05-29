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29 мая 17:58ГлавнаяПрогнозыТеннисРолан Гаррос

Вероника Кудерметова — Екатерина Александрова, 31 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Дальше пройдет россиянка
Александр Бокулёв

Первым российским противостоянием на Открытом чемпионате Франции по теннису 2025 года станет матч Вероники Кудерметовой и Екатерины Александровой. Кто продолжит борьбу и выйдет в четвертый круг?

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Дата / Время: 31.05.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Roland Garros» (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline 

Турнирная сетка

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Вероника Кудерметова (28 лет, 46-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Виктория Томова (Болгария) — 7:5, 6:1
  • 2-й круг: Барбора Крейчикова (Чехия, 15) — 6:0, 6:3

Екатерина Александрова (30 лет, 20-я ракетка мира, 20-й номер посева)

  • 1-й круг: Лючия Бронцетти (Италия) — 6:3, 6:2
  • 2-й круг: Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:1, 6:3

Победительница этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшей из пары Мари Боузкова (Чехия) — Коко Гауфф (США, 2)

Вероника Кудерметова

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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде и вторая — в парном. Индивидуально выиграла два титула WTA — на грунте и харде. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Хобарте на харде, на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в 2025 году одержала 22 победы при 13 поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показала в 2022-м, когда дошла до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетела в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Екатерина Александрова

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На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, но ни одного грунтового. В нынешнем сезоне взяла титул на харде в Линце, дошла до полуфинала в Дохе (хард), Чарльстоне и Штутгарте (оба — грунт), на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала 19 побед при 10 поражениях. На «Ролан Гаррос» уже повторила свой лучший результат, показанный ранее в 2019-м, 2020-м и 2023-м. В прошлом сезоне вылетела в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели шесть официальных очных матчей. Кудерметова  дважды победила на харде и один раз — на грунте. Александрова выиграла обе встречи на траве, также один раз была сильнее на харде.

Ставки на исход

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Букмекеры считают Александрову явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,52 на её победу и 2,55 на успех Кудерметовой.

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Ставки на тоталы

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Единственный очный матч спортсменок в нынешнем сезоне продлился 28 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,93 на ТБ (21,5) и 1,88 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа КудерметовойПобеда АлександровойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE2,551,521,931,88

Прогноз и ставка

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Обе спортсменки хороши на нынешнем «Ролан Гаррос» и за два круга не отдали ни сета. Более того, лишь по девять геймов они уступили прошлым соперницам. И если успехи Кудерметовой могут всерьёз удивить, то Александрова в нынешнем сезоне показывает стабильно высокие результаты.

Похоже, что Екатерина наконец-то в полной мере готова дойти до четвертого круга «Ролан Гаррос». Считаем, что на данный момент она всё же превосходит Кудерметову и одержит победу. Матч может получиться очень трудовым и затяжным, так что заиграем просто маркет П2.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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