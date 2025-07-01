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30 июня 11:05ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Вероника Кудерметова — Чжу Линь, 1 июля: прогноз на матч 1-го круга Уимблдона

Пока у соперниц равный баланс в личных матчах
Руслан Ипполитов

1 июля выступление на Уимблдоне Вероника Кудерметова. В соперниках у россиянки будет китаянка Чжу Линь. Раньше дороги теннисисток пересекались дважды. У каждой на счету по победе. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках букмекерских контор.

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Дата / Время: 01.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров. 

Вероника Кудерметова (28 лет, Россия, 46-я ракетка мира)

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Победительница итогового турнира WTA-2022 в парном разряде. Победительница двух турниров WTA в одиночном разряде. Обладательница Кубка Билли Джин Кинга-2021. Лучшее место в рейтинге в карьере - 9. В текущем сезоне 18 побед при 10 поражениях. Четвертьфиналистка турнира в Хертогенбосхе (трава). Победительница турнира в Риме (грунт) в парном разряде. На «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинала в парном разряде и до третьего круга в одиночном. На Australian Open проиграла в четвертом круге Элине Свитолиной.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Чжу Линь (31 год, Китай, 307-я ракетка мира )

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Наивысшее место в рейтинге - 31. Побед на турнирах АТР - 1. В 2025 году практически не играла, чем и объясняется столь низкое место китаянки в рейтинге. До Уимблдона выступила всего на одном турнире, на котором прошла лишь один круг.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели два матча. Каждая из спортсменок имеет по победе. На траве дамы сыграют друг с другом впервые.

Ставки на исход

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Компания WINLINE предлагает более чем скромный коэффициент 1,17 на выигрыш россиянки. Вероятность победы Линь котируется за 5.00.

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Ставки на тоталы

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БК WINLINE предлагает  установила коэффициент 1.80 за тотал больше 19.5 и тотал меньше 19.5 - 2,00.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

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 Победа КудерметовойПобеда ЛинТБ (19,5)ТМ (19,5)
WINLINE1.175.001.802.00

Прогноз и ставка

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Единственным турниром, на котором в текущем году можно было увидеть Линь в деле, стал недавний травяной Ноттингем. Там китаянка выиграла в первом круге у Александры Саснович из Беларуси, а во втором раунде уступила американке Маккартни Кесслер. В какой форме пребывает азиатка и способна ли она оказать реальное сопротивление на кортах Уимблдона - большая тайна.

А вот россиянка и на траве Хертогенбосха вполне успешно выступила, и на «Ролан Гаррос» ему предшествовавшим довольно далеко продвинулась по турнирной сетке и в одиночном, и в парном разрядах. Ставки букмекеров дают предельно точно понять, кто будет фаворитом предстоящей встречи. Выбор редакции - уверенная победа россиянки, к которой мы возьмем небольшую фору в 4,45 гейма. 

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