Вероника Кудерметова — Чжу Линь, 1 июля: прогноз на матч 1-го круга Уимблдона

1 июля выступление на Уимблдоне Вероника Кудерметова. В соперниках у россиянки будет китаянка Чжу Линь. Раньше дороги теннисисток пересекались дважды. У каждой на счету по победе. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках букмекерских контор.

Дата / Время: 01.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.