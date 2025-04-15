Вероника Кудерметова — Диана Шнайдер, 14 апреля: прогноз на матч турнира в Штутгарте

Кудерметова уверенно прошла квалификацию, но и соперницы там были относительно скромные. Представительнице Лихтенштейна фон Дайхманн она отдала пять геймов, итальянке Эррани — три. Но игровой тонус в любом случае получен, и это плюс для россиянки, тем более что Шнайдер выглядит вполне проходимой соперницей.

У Дианы сезон складывается тяжело. В парном разряде есть крутые достижения в дуэте с Миррой Андреевой, но в одиночном пока отрицательный баланс побед и поражений. Для помощи (пока в грунтовом сезоне) россиянка обратилась к Динаре Сафиной, однако пока тяжело предсказать, насколько быстро и явно это даст свои плоды.

Рискнем предположить, что в этот раз Кудерметова и Шнайдер сделают то, для чего в их прошлом очном матче не хватило шага, — разменяют два десятка геймов.