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13 апреля 18:50ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Вероника Кудерметова — Диана Шнайдер, 14 апреля: прогноз на матч турнира в Штутгарте

Шнайдер теперь работает с Динарой Сафиной
Александр Бокулёв

В первом круге грунтового турнира WTA 500 в немецком Штутгарте россиянка Вероника Кудерметова, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, встретится с соотечественницей Дианой Шнайдер. Кто окажется сильнее?

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Дата / Время: 14.04.2025, не ранее 20:30 по московскому времени

Арена: «Porsche Arena», Центральный корт (Штутгарт, Германия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Победительница этого матча во втором круге встретится с сильнейшей из пары Александра Саснович (Беларусь) — Элизе Мертенс (Бельгия).

Вероника Кудерметова

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27 лет, 52-я ракетка мира

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде и вторая — в парном. Индивидуально выиграла два титула WTA — на грунте и харде. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Хобарте на харде, на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в 2025 году одержала 14 побед при 10 поражениях. В Штутгарте лучший результат показала в 2018-м и 2024-м, когда дошла до второго круга.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Диана Шнайдер

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21 год, 13-я ракетка мира, 8-й номер посева

Серебряная медалистка Олимпиады-2024 в паре с Миррой Андреевой. Выиграла четыре турнира WTA в одиночном разряде (один из них — на грунте), все — в прошлом сезоне. В 2025 году на харде дошла до четвертьфинала в Аделаиде, на Australian Open вылетела в третьем круге, всего одержала восемь побед при девяти поражениях. На турнире в Чарльстоне выступала только в прошлом году и выбыла в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели один официальный очный матч. В Чарльстоне-2023 на грунте Шнайдер выиграла со счетом 6:4, 6:3.

Ставки на исход

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Букмекеры считают фавориткой Шнайдер. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,53 на её победу и 2,50 на успех Кудерметовой.

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Ставки на тоталы

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Единственный очный матч спортсменок продлился 19 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,94 на ТБ (21,5) и 1,87 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа КудерметовойПобеда ШнайдерТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE2,501,531,941,87

Прогноз и ставка

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Кудерметова уверенно прошла квалификацию, но и соперницы там были относительно скромные. Представительнице Лихтенштейна фон Дайхманн она отдала пять геймов, итальянке Эррани — три. Но игровой тонус в любом случае получен, и это плюс для россиянки, тем более что Шнайдер выглядит вполне проходимой соперницей.

У Дианы сезон складывается тяжело. В парном разряде есть крутые достижения в дуэте с Миррой Андреевой, но в одиночном пока отрицательный баланс побед и поражений. Для помощи (пока в грунтовом сезоне) россиянка обратилась к Динаре Сафиной, однако пока тяжело предсказать, насколько быстро и явно это даст свои плоды.

Рискнем предположить, что в этот раз Кудерметова и Шнайдер сделают то, для чего в их прошлом очном матче не хватило шага, — разменяют два десятка геймов.

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