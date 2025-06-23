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12 октября 10:46ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваРейтинговые бои по боксу

Логан Пол — Диллон Дэнис, 14 октября: прогноз на бокс, трансляция, кард

Звезда YouTube против скандалиста, дравшегося с командой Хабиба
Александр Бокулёв
Источник: Misfits Boxing
Источник: Misfits Boxing

Промоушен Misfits Boxing, организованный блогером Оладжиде Олатунджи (KSI), готовится организовать крупный турнир в Манчестере. Соглавным событием вечера станет поединок Логана Пола и Диллона Дэниса в тяжелом весе (свыше 90,7 кг). Сумеет ли звезда YouTube одолеть одиозного напарника Конора Макгрегора по правилам бокса?

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Статистика

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Пол

 

 Дэнис

США

Страна

США

28

Возраст

30

1 (поражение решением судей)

Бои в профессиональном боксе

0

0

Бои в профессиональных MMA

2 (две победы сабмишенами)

188

Рост (см)

183

193

Размах рук (см)

183

Правша

Стойка

Правша

Логан Пол

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Один из самых известных и высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира. Старший брат Джейка Пола, также выступающего в боксе. В 2018 году бился с KSI на любительском уровне, поединок завершился вничью. Реванш в профессиональном формате состоялся в 2019-м - американец проиграл раздельным решением судей. В 2021 году Пол провел выставочный бой с Флойдом Мейвезером-младшим, который продлился все восемь раундов и остался без результата, так как проходил без судей. В 2022-м блогер подписал контракт с реслинг-промоушеном WWE, где он периодически выступает.

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Диллон Дэнис

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В 15-летнем возрасте начал заниматься бразильским джиу-джитсу, добился больших успехов в этом виде спорта и получил черный пояс. В 2016 году вошел в команду Конора Макгрегора и помогал тому готовиться к поединкам. При этом Дэнис многократно отмечался провокационными высказываниями в СМИ и соцсетях и вступал в публичные конфликты, в том числе участвовал в драке после боя ирландца и Хабиба Нурмагомедова. В 2018 и 2019 годах американец одержал две победы болевыми приемами в Bellator - над Кайлом Уокером и Максом Хамфри. Несколько месяцев назад он сообщал, что у него осталось два боя по контракту с лигой.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ПолаПобеда ДэнисаДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,166,751,422,65

Прогноз на бой

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Подобные поединки крайне неудобны для прогнозирования, но мы попытаемся. И для начала согласимся с букмекерами в том, что Пол - явный фаворит. У него крепче удар, есть специфический, но добротный боксерский опыт, на его стороне преимущество в габаритах. Дэнис же не бился по правилам бокса, а поводов оценить его работу в стойке не исподтишка ранее толком не было. Вероятно, от него мы увидим много попыток клинча и примитивную технику, что в лучшем случае позволит американцу продержаться до решения судей. Всё вполне может завершиться и нокаутом от Пола, но рискнем предположить, что до экватора поединок затянется.

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. Пол одержал победу после дисквалификации Дэниса в шестом раунде за неоднократные попытки провести приемы из смешанных единоборств.

Прямая трансляция, где смотреть бой Пол - Дэнис

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Турнир стартует на «AO Arena» в Манчестере (Англия, Великобритания) в субботу, 14 октября, в 21:00 по московскому времени. Поединок Пол - Дэнис ориентировочно стоит ожидать около полуночи. После него состоится главное событие вечера - бой KSI и Томми Фьюри.

Легальных прямых трансляций шоу в России не будет.

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