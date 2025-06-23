Логан Пол — Диллон Дэнис, 14 октября: прогноз на бокс, трансляция, кард

Турнир стартует на «AO Arena» в Манчестере (Англия, Великобритания) в субботу, 14 октября, в 21:00 по московскому времени. Поединок Пол - Дэнис ориентировочно стоит ожидать около полуночи. После него состоится главное событие вечера - бой KSI и Томми Фьюри.

Легальных прямых трансляций шоу в России не будет.