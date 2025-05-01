Локомотив – Рубин, 1 ноября: прогноз на матч Кубка России, трансляция, составы

Кто победит в матче «Локомотив» – «Рубин»?

Котировки букмекеров подсказывают, что наиболее вероятным исходом черкизовской встречи является победа “Локо”. И это естественно: железнодорожники играют дома и, в отличие от соперника, сохраняют турнирную мотивацию.

Где смотреть бесплатно матч «Локомотив» – «Рубин»?

Федеральный канал «Матч ТВ» транслирует игру в прямом эфире. Кроме того, бесплатно посмотреть встречу «Локомотива» и «Рубина» можно будет на сайтах букмекерских контор.

Где купить билеты на матч «Локомотив» – «Рубин»?

Билеты на встречу «Локомотива» с «Рубином» можно приобрести на официальном сайте железнодорожников ( https://www.fclm.ru/tickets/ ). Стоимость – от 1 500 рублей.

Нужен ли Fan ID для посещения игры?

Паспорт болельщика нужен для посещения матчей РПЛ, но не Кубка России.