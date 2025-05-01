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29 октября 13:44ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Локомотив – Рубин, 1 ноября: прогноз на матч Кубка России, трансляция, составы

Подпортит ли Рахимов статистику бывшим одноклубникам?
Валентин Васильев

“Рубин” неудачно выступил в групповом турнире Кубка России, досрочно лишившись шансов на выход в плей-офф, но еще может повлиять на распределение мест в таблице. Нет сомнений, что казанцы постараются громко хлопнуть дверью в Черкизово. Тем более что для их тренера этот выезд - особенный. 

Команда 1Время началаКоманда 2
«Локомотив» (Москва)01.11.2023, Вт 18:30 МСК«Рубин» (Казань)
П1 – 1.50Х – 4.60П2 – 6.60

Турнир: Кубок России по футболу, 6-й тур

Стадион: «РЖД Арена» (Москва).

Судьи: еще не назначены.

Форма команд

История матчей

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»20171156-49
«Рубин»11172049-56

 

 

 

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.10.2023«Ростов»

1:0

«Локомотив»

РПЛ

21.10.2023«Локомотив»

0:0

«Динамо»

РПЛ

07.10.2023«Урал»

2:2

«Локомотив»

РПЛ

03.10.2023«Локомотив»

3:1

«Ростов»

Кубок России

30.09.2023«Локомотив»

1:0

«Пари НН»

РПЛ

Последние пять игр «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.10.2023«Рубин»

1:0

«Балтика»

РПЛ

21.10.2023«Рубин»

0:0

ЦСКА

РПЛ

08.10.2023«Ахмат»

0:1

«Рубин»

РПЛ

03.10.2023«Урал»

2:0

«Рубин»

Кубок России

30.09.2023«Рубин»

0:2

«Краснодар»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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После пяти туров “Локо” возглавляет турнирную таблицу группы B, тогда как “Рубин” ее замыкает и гарантированно во вторник финиширует в турнире.

КомандаИВНПМО
1. Локомотив53117-410
2. Урал52125-48
3. Ростов52125-68
4. Рубин51133-64

Прогнозы на матч

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“Рубин” будто вернулся во времена раннего Курбана Бердыева, когда команду уподобляли автобусу за аскетизм в результатах. Нет, играет-то временами бригада Рахимова достаточно азартно и весело, но результаты у нее преимущественно “низовые”. В семи матчах казанцев подряд сыграла ставка на Тотал меньше 2.5. Полагаем, что против своего бывшего клуба Рахимов тем более постарается “засушить” игру. Так что пари на ТМ (2.5) представляется вполне перспективным. У PARI очень заманчивый коэффициент на этот исход.

Трансляции

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Игру покажет телеканал «Матч ТВ». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальных сайтах некоторых букмекерских контор. Текстовую трансляцию матча «Локомотив» – «Рубин» ищите на специализированных сайтах по ссылкам ниже:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Локомотив»: Магкеев (травма), Морозов (дисквалификация)

«Рубин»: Йевтич (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»

Позиция«Локомотив»«Рубин»Позиция
Вратарь1. Гильерме66. ЯновичВратарь
Защитник77. Самошников5. АшурматовЗащитник
Защитник20. Кузьмичев80. СорокинЗащитник
Защитник3. Фассон27. ГрицаенкоЗащитник
Защитник21. Митай70. КабутовПолузащитник
Полузащитник5. Марадишвили51. РожковПолузащитник
Полузащитник69. Куликов21. ЗотовПолузащитник
Полузащитник94. Рыбчинский33. РахмоналиевПолузащитник
Нападающий11. Миранчук9. ЛомовицкийПолузащитник
Нападающий99. Сулейманов20. ФамейеНападающий
Нападающий8. Сарвели44. ДакуНападающий
Главный тренерМихаил ГалактионовРашид РахимовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Поставить на победу «Локомотива» в БК PARI можно по коэффициенту 1.50. Котировки на выигрыш гостей более чем в четыре раза выше. Вероятность ничьей аналитики оценили коэффициентом 4.60.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Локомотив» – «Рубин»?

Котировки букмекеров подсказывают, что наиболее вероятным исходом черкизовской встречи является победа “Локо”. И это естественно: железнодорожники играют дома и, в отличие от соперника, сохраняют турнирную мотивацию. 

Где смотреть бесплатно матч «Локомотив» – «Рубин»?

Федеральный канал «Матч ТВ» транслирует игру в прямом эфире. Кроме того, бесплатно посмотреть встречу «Локомотива» и «Рубина» можно будет на сайтах букмекерских контор.

Где купить билеты на матч «Локомотив» – «Рубин»?

Билеты на встречу «Локомотива» с «Рубином» можно приобрести на официальном сайте железнодорожников (https://www.fclm.ru/tickets/). Стоимость – от 1 500 рублей.

Нужен ли Fan ID для посещения игры?

Паспорт болельщика нужен для посещения матчей РПЛ, но не Кубка России.

UPD: результат

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«Локомотив» разгромил «Рубин» со счетом 3:0 благодаря голам Тикнизяна (9 минута), Миранчука (26) и Сарвели (37).

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных