Локомотив – Рубин, 1 ноября: прогноз на матч Кубка России, трансляция, составы

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“Рубин” неудачно выступил в групповом турнире Кубка России, досрочно лишившись шансов на выход в плей-офф, но еще может повлиять на распределение мест в таблице. Нет сомнений, что казанцы постараются громко хлопнуть дверью в Черкизово. Тем более что для их тренера этот выезд - особенный.
Турнир: Кубок России по футболу, 6-й тур
Стадион: «РЖД Арена» (Москва).
Судьи: еще не назначены.
Форма команд
История матчей
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|20
|17
|11
|56-49
|«Рубин»
|11
|17
|20
|49-56
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.10.2023
|«Ростов»
1:0
«Локомотив»
РПЛ
|21.10.2023
|«Локомотив»
0:0
«Динамо»
РПЛ
|07.10.2023
|«Урал»
2:2
«Локомотив»
РПЛ
|03.10.2023
|«Локомотив»
3:1
«Ростов»
Кубок России
|30.09.2023
|«Локомотив»
1:0
«Пари НН»
РПЛ
Последние пять игр «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.10.2023
|«Рубин»
1:0
«Балтика»
РПЛ
|21.10.2023
|«Рубин»
0:0
ЦСКА
РПЛ
|08.10.2023
|«Ахмат»
0:1
«Рубин»
РПЛ
|03.10.2023
|«Урал»
2:0
«Рубин»
Кубок России
|30.09.2023
|«Рубин»
0:2
«Краснодар»
РПЛ
После пяти туров “Локо” возглавляет турнирную таблицу группы B, тогда как “Рубин” ее замыкает и гарантированно во вторник финиширует в турнире.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Локомотив
|5
|3
|1
|1
|7-4
|10
|2. Урал
|5
|2
|1
|2
|5-4
|8
|3. Ростов
|5
|2
|1
|2
|5-6
|8
|4. Рубин
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
“Рубин” будто вернулся во времена раннего Курбана Бердыева, когда команду уподобляли автобусу за аскетизм в результатах. Нет, играет-то временами бригада Рахимова достаточно азартно и весело, но результаты у нее преимущественно “низовые”. В семи матчах казанцев подряд сыграла ставка на Тотал меньше 2.5. Полагаем, что против своего бывшего клуба Рахимов тем более постарается “засушить” игру. Так что пари на ТМ (2.5) представляется вполне перспективным. У PARI очень заманчивый коэффициент на этот исход.
Игру покажет телеканал «Матч ТВ». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальных сайтах некоторых букмекерских контор. Текстовую трансляцию матча «Локомотив» – «Рубин» ищите на специализированных сайтах по ссылкам ниже:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: Магкеев (травма), Морозов (дисквалификация)
«Рубин»: Йевтич (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»
|Позиция
|«Локомотив»
|«Рубин»
|Позиция
|Вратарь
|1. Гильерме
|66. Янович
|Вратарь
|Защитник
|77. Самошников
|5. Ашурматов
|Защитник
|Защитник
|20. Кузьмичев
|80. Сорокин
|Защитник
|Защитник
|3. Фассон
|27. Грицаенко
|Защитник
|Защитник
|21. Митай
|70. Кабутов
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Марадишвили
|51. Рожков
|Полузащитник
|Полузащитник
|69. Куликов
|21. Зотов
|Полузащитник
|Полузащитник
|94. Рыбчинский
|33. Рахмоналиев
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Миранчук
|9. Ломовицкий
|Полузащитник
|Нападающий
|99. Сулейманов
|20. Фамейе
|Нападающий
|Нападающий
|8. Сарвели
|44. Даку
|Нападающий
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Рашид Рахимов
|Главный тренер
Поставить на победу «Локомотива» в БК PARI можно по коэффициенту 1.50. Котировки на выигрыш гостей более чем в четыре раза выше. Вероятность ничьей аналитики оценили коэффициентом 4.60.
Котировки букмекеров подсказывают, что наиболее вероятным исходом черкизовской встречи является победа “Локо”. И это естественно: железнодорожники играют дома и, в отличие от соперника, сохраняют турнирную мотивацию.
Федеральный канал «Матч ТВ» транслирует игру в прямом эфире. Кроме того, бесплатно посмотреть встречу «Локомотива» и «Рубина» можно будет на сайтах букмекерских контор.
Билеты на встречу «Локомотива» с «Рубином» можно приобрести на официальном сайте железнодорожников (https://www.fclm.ru/tickets/). Стоимость – от 1 500 рублей.
Паспорт болельщика нужен для посещения матчей РПЛ, но не Кубка России.
«Локомотив» разгромил «Рубин» со счетом 3:0 благодаря голам Тикнизяна (9 минута), Миранчука (26) и Сарвели (37).
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