Ислам Махачев — Арман Царукян, 19 января: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

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Главным событием крупного турнира UFC 311 станет реванш между россиянином Исламом Махачевым и российско-армянским бойцом Арманом Царукяном. На этот раз на кону будет стоять чемпионский пояс в легком весе (до 70,3 кг). Сумеет ли близкий друг Хабиба Нурмагомедова вновь защитить титул?
UPD: ЦАРУКЯН НЕ ВЫШЕЛ НА ОФИЦИАЛЬНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ И СНЯЛСЯ С БОЯ. СОПЕРНИКОМ МАХАЧЕВА БУДЕТ БРАЗИЛЕЦ РЕНАТО МОЙКАНО
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Махачев
Царукян
Россия
Страна
Армения / Россия
33
Возраст
28
27
Бои
25
26 (5 / 12 / 9)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
22 (9 / 5 / 8)
1 (1 / 0 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 0 / 2)
Чемпион
Место в рейтинге легкого дивизиона UFC
1
178
Рост (см)
170
179
Размах рук (см)
184
103
Размах ног (см)
100,5
Уроженец Махачкалы, по национальности лакец. Близкий друг и спарринг-партнер Хабиба Нурмагомедова. В детстве начал заниматься тхэквондо и ушу-саньда, впоследствии освоил вольную борьбу и боевое самбо, в рамках которого стал чемпионом мира. В профессиональных MMA выступает с 2010 года, в UFC - с 2015-го. Выйдя на серию из 10 побед, в октябре 2022-го получил титульный шанс и стал чемпионом лиги в легком весе, одолев Чарльза Оливейру удушающим приемом.
Дважды защитил пояс благодаря победам над Александром Волкановски. В последнем поединке в июне в пятом раунде удушающим приемом одолел Дастина Порье. На данный момент Махачев идет на серии из 14 побед и возглавляет мужской рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
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Уроженец грузинского города Ахалкалаки, по национальности армянин. С детства занимается вольной борьбой, также обучался грэпплингу. С 2015 года выступает в профессиональных MMA, имеет опыт боев в полулегкой и легкой весовых категорях. В 2019-м дебютировал в UFC с поражения Махачеву, но выиграл девять из десяти следующих поединков. В последнем бою в апреле одолел Чарльза Оливейру раздельным решением. На данный момент идет на серии из четырех побед.
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Справедливо считается, что первый поединок с Царукяном стал для Махачева одним из сложнейших в карьере. Но проводить полноценные параллели с тем боем не слишком резонно. Оба спортсмена уж очень изменились, причем в лучшую сторону.
И Махачев, и Царукян регулярно демонстрируют качественную функциональную подготовку. Оба универсальны, хотя действующий чемпион больше тяготеет к борьбе. Претендент же на бумаге интереснее в стойке, хотя и здесь разница минимальна.
В общем, соперники действительно достойны друг друга. Что касается разрыва в котировках, то он, пожалуй, связан с большим опытом Махачева и его потенциальным ментальным преимуществом. Чемпион отличается хладнокровием и сдержанностью, тогда как Царукян обычно более эмоционален и в октагоне, и за его пределами.
Если претендент не будет заигрываться, то его шансы кажутся выше, чем рисуют букмекеры. В любом случае быстрой развязки ждать не стоит. Наверняка это вновь будет очень конкурентный поединок, в котором соперники не будут экономить времени для раскачки и адаптации друг к другу. Всерьез готовимся к полной дистанции, но для ставки выберем более аккуратный маркет - ТБ (3,5).
Планируется, что турнир UFC 311 пройдет на арене «Intuit Dome» в Инглвуде (город рядом с Лос-Анджелесом), но его могут перенести в Лас-Вегас из-за лесных пожаров. Шоу стартует в воскресенье, 19 января, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 06:00 мск, поэтому главный бой Махачев - Царукян стоит ожидать около 08:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» начнут эфир с основного карда.
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