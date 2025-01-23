Ислам Махачев — Арман Царукян, 19 января: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Справедливо считается, что первый поединок с Царукяном стал для Махачева одним из сложнейших в карьере. Но проводить полноценные параллели с тем боем не слишком резонно. Оба спортсмена уж очень изменились, причем в лучшую сторону.

И Махачев, и Царукян регулярно демонстрируют качественную функциональную подготовку. Оба универсальны, хотя действующий чемпион больше тяготеет к борьбе. Претендент же на бумаге интереснее в стойке, хотя и здесь разница минимальна.

В общем, соперники действительно достойны друг друга. Что касается разрыва в котировках, то он, пожалуй, связан с большим опытом Махачева и его потенциальным ментальным преимуществом. Чемпион отличается хладнокровием и сдержанностью, тогда как Царукян обычно более эмоционален и в октагоне, и за его пределами.

Если претендент не будет заигрываться, то его шансы кажутся выше, чем рисуют букмекеры. В любом случае быстрой развязки ждать не стоит. Наверняка это вновь будет очень конкурентный поединок, в котором соперники не будут экономить времени для раскачки и адаптации друг к другу. Всерьез готовимся к полной дистанции, но для ставки выберем более аккуратный маркет - ТБ (3,5).