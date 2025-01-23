Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
13 января 16:23ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Ислам Махачев — Арман Царукян, 19 января: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Один из главных поединков года — уже в начале 2025-го
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Главным событием крупного турнира UFC 311 станет реванш между россиянином Исламом Махачевым и российско-армянским бойцом Арманом Царукяном. На этот раз на кону будет стоять чемпионский пояс в легком весе (до 70,3 кг). Сумеет ли близкий друг Хабиба Нурмагомедова вновь защитить титул?

UPD: ЦАРУКЯН НЕ ВЫШЕЛ НА ОФИЦИАЛЬНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ И СНЯЛСЯ С БОЯ. СОПЕРНИКОМ МАХАЧЕВА БУДЕТ БРАЗИЛЕЦ РЕНАТО МОЙКАНО

ПОЛУЧИТЬ ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Статистика

Свернуть

Махачев

 

Царукян

Россия

Страна

 Армения / Россия

33

Возраст

28

27

Бои

25

26 (5 / 12 / 9)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

22 (9 / 5 / 8)

1 (1 / 0 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (1 / 0 / 2)

Чемпион

Место в рейтинге легкого дивизиона UFC

1

178

Рост (см)

170

179

Размах рук (см)

184

103

Размах ног (см)

100,5

Ислам Махачев

Свернуть

Уроженец Махачкалы, по национальности лакец. Близкий друг и спарринг-партнер Хабиба Нурмагомедова. В детстве начал заниматься тхэквондо и ушу-саньда, впоследствии освоил вольную борьбу и боевое самбо, в рамках которого стал чемпионом мира. В профессиональных MMA выступает с 2010 года, в UFC - с 2015-го. Выйдя на серию из 10 побед, в октябре 2022-го получил титульный шанс и стал чемпионом лиги в легком весе, одолев Чарльза Оливейру удушающим приемом. 

Дважды защитил пояс благодаря победам над Александром Волкановски. В последнем поединке в июне в пятом раунде удушающим приемом одолел Дастина Порье. На данный момент Махачев идет на серии из 14 побед и возглавляет мужской рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Арман Царукян

Свернуть

Уроженец грузинского города Ахалкалаки, по национальности армянин. С детства занимается вольной борьбой, также обучался грэпплингу. С 2015 года выступает в профессиональных MMA, имеет опыт боев в полулегкой и легкой весовых категорях. В 2019-м дебютировал в UFC с поражения Махачеву, но выиграл девять из десяти следующих поединков. В последнем бою в апреле одолел Чарльза Оливейру раздельным решением. На данный момент идет на серии из четырех побед.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа МахачеваПобеда ЦарукянаТМ (3,5)ТБ (3,5)
FONBET1,224,502,501,50

Прогноз на бой

Свернуть

Справедливо считается, что первый поединок с Царукяном стал для Махачева одним из сложнейших в карьере. Но проводить полноценные параллели с тем боем не слишком резонно. Оба спортсмена уж очень изменились, причем в лучшую сторону.

И Махачев, и Царукян регулярно демонстрируют качественную функциональную подготовку. Оба универсальны, хотя действующий чемпион больше тяготеет к борьбе. Претендент же на бумаге интереснее в стойке, хотя и здесь разница минимальна.

В общем, соперники действительно достойны друг друга. Что касается разрыва в котировках, то он, пожалуй, связан с большим опытом Махачева и его потенциальным ментальным преимуществом. Чемпион отличается хладнокровием и сдержанностью, тогда как Царукян обычно более эмоционален и в октагоне, и за его пределами.

Если претендент не будет заигрываться, то его шансы кажутся выше, чем рисуют букмекеры. В любом случае быстрой развязки ждать не стоит. Наверняка это вновь будет очень конкурентный поединок, в котором соперники не будут экономить времени для раскачки и адаптации друг к другу. Всерьез готовимся к полной дистанции, но для ставки выберем более аккуратный маркет - ТБ (3,5).

Полный кард, где смотреть бой Махачев - Царукян II

Свернуть

Планируется, что турнир UFC 311 пройдет на арене «Intuit Dome» в Инглвуде (город рядом с Лос-Анджелесом), но его могут перенести в Лас-Вегас из-за лесных пожаров. Шоу стартует в воскресенье, 19 января, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 06:00 мск, поэтому главный бой Махачев - Царукян стоит ожидать около 08:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» начнут эфир с основного карда.

Основной кард

  • Ислам Махачев (Россия) - Арман Царукян (Армения / Россия). Легкий вес. Титульный бой;
  • Мераб Двалишвили (Грузия) - Умар Нурмагомедов (Россия). Легчайший вес. Титульный бой;
  • Иржи Прохазка (Чехия) - Джамал Хилл (США). Полутяжелый вес;
  • Бенеил Дариуш (США) - Ренато Мойкано (Бразилия). Легкий вес;
  • Кевин Холланд (США) - Ренье де Риддер (Нидерланды). Средний вес;

Прелимы

  • Богдан Гуськов (Узбекистан) - Билли Элекана (США). Полутяжелый вес;
  • Пэйтон Тэлботт (США) - Раони Барселос (Бразилия). Легчайший вес;
  • Жаилтон Алмейда (Бразилия) - Сергей Спивак (Молдова). Тяжелый вес;
  • Закари Рис (США) - Азамат Бекоев (Россия). Средний вес;
  • Грант Доусон (США) - Диего Феррейра (Бразилия). Легкий вес;
  • Кэрол Роса (Бразилия) - Айлин Перес (Аргентина). Женский легчайший вес;
  • Ринья Накамура (Япония) - Муин Гафуров (Таджикистан). Легчайший вес;
  • Рикки Турсиос (США) - Бенардо Сопай (Албания). Легчайший вес;
  • Тагир Уланбеков (Россия) - Клейтон Карпентер (США). Наилегчайший вес.
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров