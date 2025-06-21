Даниил Медведев — Александр Бублик, 22 июня: прогноз на финал турнира в Галле

В воскресенье, 22 июня, Даниил Медведев и Александр Бублик разыграют чемпионский титул травяного турнира АТР в немецком Галле. По пути к финалу россиянин обыграл Александра Зверева, которого неистово поддерживала местная публика, а теннисист из Казахстана и вовсе совершил спортивный подвиг, выбив во втором круге первую ракетку мира - Янника Синнера. Оцениваем шансы соперников и коэффициенты букмекерских контор.

Дата / Время: 22.06.2025, не ранее 16:00 по московскому времени

Арена: «Герри Вебер Штадион» (Галле, Германия)

Прямая трансляция: Следить за ходом игры можно по текстовым трансляциям на различных спортивных порталах и на платформах некоторых официальных букмекеров.