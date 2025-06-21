Даниил Медведев — Александр Бублик, 22 июня: прогноз на финал турнира в Галле

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В воскресенье, 22 июня, Даниил Медведев и Александр Бублик разыграют чемпионский титул травяного турнира АТР в немецком Галле. По пути к финалу россиянин обыграл Александра Зверева, которого неистово поддерживала местная публика, а теннисист из Казахстана и вовсе совершил спортивный подвиг, выбив во втором круге первую ракетку мира - Янника Синнера. Оцениваем шансы соперников и коэффициенты букмекерских контор.
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Дата / Время: 22.06.2025, не ранее 16:00 по московскому времени
Арена: «Герри Вебер Штадион» (Галле, Германия)
Прямая трансляция: Следить за ходом игры можно по текстовым трансляциям на различных спортивных порталах и на платформах некоторых официальных букмекеров.
Даниил Медведев (29 лет, 11-я ракетка мира)
Александр Бублик (28 лет, 45-я ракетка мира)
Победитель US Open-2021. Выиграл 20 турниров ATP. Экс-первая ракетка мира. В текущем сезоне дошел до полуфинальной стадии на турнирах в Индиан-Уэллсе (хард) и Марселе (хард). Четвертьфиналист турниров в Дохе (хард), Дубайе (хард), Мадриде (грунт) и Хертогенбосхе (трава). На Australian Open вылетел во втором круге, на «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в 2025 году одержал 21 победу при 12 поражениях.
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28-летний уроженец Гатчины имеет на своем счету четыре победы в одиночном разряде на турнирах АТР. Наивысшее место в мировом рейтинге - 17. Первая ракетка Казахстана. В 2025 году выиграл 11 матчей при 14 проигрышах. Четвертьфиналист турнира в Монпелье (хард). На Australian Open зачехлил ракетку после первого же матча. На «Ролан Гаррос» выбыл на стадии четвертьфинала, где уступил Яннику Синнеру.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Это будет седьмой матч между российским и казахстанским теннисистом. Все шесть предыдущих выиграл Медведев, но в Галле соперники впервые сыграют на траве.
Шанчы более опытного и искушенного в финальных битвах Медведева эксперты PARI оценивает значительно выше. Вероятность победы Даниила оценена коэффициентом 1,58. На успех Бублика предлагается заключить пари за куда более весомые 2,38.
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БК PARI предлагает коэффициенты 1,95 на ТБ (24,5) и 1,85 на ТМ (24,5).
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Своей игрой в Галле Бублик оставил очень сильное впечатление. Дело не только в громких именах противников, которых он выбил, но и в самом теннисе. Александр довольно надежен при игре на задней линии, но и у сетки, и в тонких действиях успел себя проявить. Медведев же играл не столь ярко, но сам Даня перед началом турнира говорил, что на траве играть не надо, а надо только сильно бить. Одних ударов для победы над представителем Казахстана в полуфинале не хватило Хачанову. Карен довольно часто не успевал к мячам, хитро закрученных соперником под сетку. Как с этим справится Медведев - покажет только финал.
Букмекеры в своих линиях отдают заметное преимущество россиянину. Но матч с Хачановым подтвердил, что победа над Синнером не был одноразовой яркой вспышкой в игре Бублика. Случайные победы андердогов над фаворитами звездами первой величины случаются, но после них чаще всего следует психологическое выхолащивание и резкий спад. С Александром подобного не случилось. Пойдем на риск и сделаем выбор в пользу прописанного в Казахстане теннисиста.