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20 июня 18:03ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Даниил Медведев — Александр Зверев, 21 июня: прогноз на полуфинальный матч турнира в Галле

На домашних кортах немец добивается лучших результатов
Руслан Ипполитов

21 июня в полуфинале травяного турнира ATP 500 в немецком Галле сыграют Даниил Медведев и Александр Зверев. Именно этих теннисистов называют главными фаворитами Галле после вылета Янника Синнера, но в финал пройдет только один. Оцениваем шансы соперников.

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Дата / Время: 21.06.2025, не ранее 16:00 по московскому времени

Арена: «Герри Вебер Штадион» (Галле, Германия)

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на ресурсах некоторых официальных букмекеров. 

Турнирная сетка

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Александр Зверев (28 лет, 3-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Маркос Гирон (США, 43) — 6:2, 6:1
  • 2-й круг: Лоренцо Сонего (Италия, 44) — 3:6, 6:4, 7:6
  • ¼ финала: Флавио Коболли (Италия, 35) — 6:4, 7:6

Даниил Медведев (29 лет, 11-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Даниэль Альтмайер (Германия, 66) — 6:3, 6:3
  • 2-й круг: Кентен Алис (Франция, 50) — 6:2, 7:5
  • ¼ финала: Алекс Михельсен (США, 33)

Александр Зверев

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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде. Двукратный победитель итогового турнира АТР (2018 и 2021). За почти 12-летнюю профессиональную карьеру выиграл 24 одиночных турнира. В текущем сезоне побеждал в 32 матчах при 12 поражениях. В 2025 году побеждал на турнире в Мюнхене (грунт), выходил в финал в Штутгарте (трава). На «Ролан Гаррос» добрался до стадии четвертьфинала, в котором уступил Новаку Джоковичу. На Australian Open дошел до полуфинала, где проиграл все тому же Джоковичу.

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Даниил Медведев

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Победитель US Open-2021. Выиграл 20 турниров ATP. Экс-первая ракетка мира. В текущем сезоне дошел до полуфинальной стадии на турнирах в Индиан-Уэллсе (хард) и Марселе (хард). Четвертьфиналист турниров в Дохе (хард), Дубайе (хард), Мадриде (грунт) и Хертогенбосхе (трава). На Australian Open вылетел во втором круге, на «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в 2025 году одержал 20 побед при 12 поражениях.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Каждому из соперников под 30, и каждый из них давно входит в элиту мирового хоккея, так что не удивительно, что встречаться Медведеву и Звереву на корте доводилось многократно. Статистика этих встреч для немца не самая веселая. Три последних матча выиграл россиянин, а если говорить о последних десяти играх, то на счету Даниила 8 побед. В последний раз спортсмены проводили очную встречу в прошлом году в полуфинале Australian Open-2024. В пяти сетах сильнее был Медведев. 

Ставки на исход

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Аналитики в котировках отдают небольшое предпочтение немецкому теннисисту. WINLINE установил коэффициент 2,19 на победу Медведева. Номинал сыгравшей ставки на Зверева будет конторой рассчитан по кэфу 1.74.

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Ставки на тоталы

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Компания WINLINE предлагает 2,19 за ТБ 24,5 и 1,95 за ТМ 24,5.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

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 Победа МедведеваПобеда ЗвереваТБ (24,5)ТМ (24,5)
WINLINE2.191.741.931.95

Прогноз и ставка

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Победа в предыдущем раунде турнира над Алексом Михельсеном в прямом смысле далась россиянину потом и кровью. Во втором сете у Даниила пошла носом кровь, и теннисисту потребовалась помощь врачей. Итоговый счет встречи с молодым американцем не должен вводить в заблуждение - победа далась Медведеву довольно тяжело.

В том, что в полуфинале будет не проще, нет сомнений. Дело не только в топовом статусе соперника, занимающего 3-е место в мировом рейтинге. Зверев играет в Германии, где ему помогают домашние корты. Именно на немецких турнирах - в Мюнхене и Штутгарте - в 2025 году Александр добивался лучших результатов (победа и финал соответственно). Не стоит принижать и значимость поддержки трибун. Пусть в теннисе она не так важна и заметна, как, скажем, в футболе, в ключевых моментах положительная энергия зрителей может стать реальной подпиткой для спортсмена. В матче с Михельсеном публика довольно доброжелательно была настроена к Дане, но во встрече со Зверевым надежды на подобное отношение быть не может.

В своем четвертьфинале с Фоавио Коболли Зверев не поразил мощью и красотой игры, но фактор своего корта заставляет сделать выбор в пользу его победы над Медведевым. 

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