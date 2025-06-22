Даниил Медведев — Александр Зверев, 21 июня: прогноз на полуфинальный матч турнира в Галле

Победа в предыдущем раунде турнира над Алексом Михельсеном в прямом смысле далась россиянину потом и кровью. Во втором сете у Даниила пошла носом кровь, и теннисисту потребовалась помощь врачей. Итоговый счет встречи с молодым американцем не должен вводить в заблуждение - победа далась Медведеву довольно тяжело.

В том, что в полуфинале будет не проще, нет сомнений. Дело не только в топовом статусе соперника, занимающего 3-е место в мировом рейтинге. Зверев играет в Германии, где ему помогают домашние корты. Именно на немецких турнирах - в Мюнхене и Штутгарте - в 2025 году Александр добивался лучших результатов (победа и финал соответственно). Не стоит принижать и значимость поддержки трибун. Пусть в теннисе она не так важна и заметна, как, скажем, в футболе, в ключевых моментах положительная энергия зрителей может стать реальной подпиткой для спортсмена. В матче с Михельсеном публика довольно доброжелательно была настроена к Дане, но во встрече со Зверевым надежды на подобное отношение быть не может.

В своем четвертьфинале с Фоавио Коболли Зверев не поразил мощью и красотой игры, но фактор своего корта заставляет сделать выбор в пользу его победы над Медведевым.