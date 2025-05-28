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28 мая 14:31ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваРейтинговые бои по боксу

Бектемир Меликузиев — Дариус Фулгам, 31 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Узбекистанец продлит серию побед?
Александр Бокулёв
Источник: Golden Boy Promotions
Источник: Golden Boy Promotions

В ночь на субботу, 31 мая, в США пройдет боксерский турнир, который возглавит поединок узбекистанца Бектемира Меликузиева и американца Дариуса Фулгама во втором среднем весе (до 76,2 кг). Анализируем коэффициенты букмекеров и выбираем вариант для ставки.

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Статистика

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Меликузиев

 

Фулгам

Узбекистан

Страна

США

29

Возраст

28

16

Бои

14

15 (10)

Победы (нокауты)

14 (12)

1 (1)

Поражения (нокауты)

0

23

Место в рейтинге второго среднего дивизиона BoxRec

27

177

Рост (см)

185

179

Размах рук (см)

N/A

Левша

Стойка

Правша

Бектемир Меликузиев

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Серебряный призер Олимпиады-2016 в среднем весе. Двукратный медалист чемпионатов мира: серебро Бангкока-2015 в средней категории и бронза Гамбурга-2017 в полутяжелом дивизионе. В профессионалы узбекистанец перешел в 2019 году и одержал семь побед подряд, после чего бился с Габриэлем Росадо за пояс WBO International во втором среднем весе и потерпел единственное поражение в карьере. В дальнейшем одержал еще восемь побед, в том числе в реванше с Росадо, и забрал титул WBA Inter-Continental. В последнем поединке в ноябре раздельным решением судей одолел Дэвида Стивенса.

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Дариус Фулгам

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На профессиональном уровне выступает с 2021 года. Все бои, кроме первого, провел в США. В последнем поединке в феврале нокаутировал Уинфреда Харриса-младшего в четвертом раунде. 

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Сравнение коэффициентов

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 Победа МеликузиеваПобеда ФулгамаТМ (10,5)ТБ (10,5)
FONBET1,832,202,001,72

Прогноз на бой

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Фулгам сравнительно недавно дебютировал на профессиональном ринге и пока идеально продвигается по карьере. Неудивительно, что он добился повышения уровня оппозиции, и бой с Меликузиевым будет достойной проверкой. И в таких противостояниях всегда непросто выделить фаворита, что видно и по котировкам букмекеров.

Узбекистанец, конечно, хорош, но нельзя сказать, что он уже стал по-настоящему топовым боксером в своем дивизионе. Скорее, Меликузиеву как раз не хватает последнего шага и мощной заявки в титульной гонке. И такие расклады, видимо, давят на узбекистанца, который всё чаще осторожничает на ринге. Неслучайно его последний бой получился довольно неубедительным и завершился победой лишь раздельным решением судей.

Собственно, вполне вероятно, что по очкам закончится и предстоящий поединок. Да, у Фулгама довольно высокий нокаутирующий потенциал, но качества защиты и общего уровня Меликузиева, полагаем, хватит для того, чтобы избежать досрочного поражения. В общем, играем тотал.

Где смотреть бой Меликузиев Фулгам

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Турнир на арене «Virgin Hotels» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется в субботу, 31 мая, в 04:00 по московскому времени. Главный бой Меликузиев — Фулгам стоит ожидать не ранее 05:00 мск.

В России легальная бесплатная прямая трансляция не будет доступна.

Полный кард

  • Бектемир Меликузиев (Узбекистан) — Дариус Фулгам (США). Второй средний вес;
  • Эрик Прист (США) — Луис Ариас (США). Средний вес;
  • Федерико Пачеко-младший (США) — Келвин Барнетт (США). Тяжелый вес;
  • Сантьяго Домингес (Мексика) — Джон Винсент Моральде (Филиппины). Полусредний вес;
  • Даниэль Гарсия (США) — Камило Родригес (Колумбия). Легкий вес;
  • Грант Флорес (США) — Джеованнис Барасса (Колумбия). Первый средний вес;
  • Кэйден Гриффитс (США) — Эдгар Гутьеррес (США). Полусредний вес.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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