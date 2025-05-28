Бектемир Меликузиев — Дариус Фулгам, 31 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В ночь на субботу, 31 мая, в США пройдет боксерский турнир, который возглавит поединок узбекистанца Бектемира Меликузиева и американца Дариуса Фулгама во втором среднем весе (до 76,2 кг). Анализируем коэффициенты букмекеров и выбираем вариант для ставки.
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Меликузиев
Фулгам
Узбекистан
Страна
США
29
Возраст
28
16
Бои
14
15 (10)
Победы (нокауты)
14 (12)
1 (1)
Поражения (нокауты)
0
23
Место в рейтинге второго среднего дивизиона BoxRec
27
177
Рост (см)
185
179
Размах рук (см)
N/A
Левша
Стойка
Правша
Серебряный призер Олимпиады-2016 в среднем весе. Двукратный медалист чемпионатов мира: серебро Бангкока-2015 в средней категории и бронза Гамбурга-2017 в полутяжелом дивизионе. В профессионалы узбекистанец перешел в 2019 году и одержал семь побед подряд, после чего бился с Габриэлем Росадо за пояс WBO International во втором среднем весе и потерпел единственное поражение в карьере. В дальнейшем одержал еще восемь побед, в том числе в реванше с Росадо, и забрал титул WBA Inter-Continental. В последнем поединке в ноябре раздельным решением судей одолел Дэвида Стивенса.
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На профессиональном уровне выступает с 2021 года. Все бои, кроме первого, провел в США. В последнем поединке в феврале нокаутировал Уинфреда Харриса-младшего в четвертом раунде.
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Фулгам сравнительно недавно дебютировал на профессиональном ринге и пока идеально продвигается по карьере. Неудивительно, что он добился повышения уровня оппозиции, и бой с Меликузиевым будет достойной проверкой. И в таких противостояниях всегда непросто выделить фаворита, что видно и по котировкам букмекеров.
Узбекистанец, конечно, хорош, но нельзя сказать, что он уже стал по-настоящему топовым боксером в своем дивизионе. Скорее, Меликузиеву как раз не хватает последнего шага и мощной заявки в титульной гонке. И такие расклады, видимо, давят на узбекистанца, который всё чаще осторожничает на ринге. Неслучайно его последний бой получился довольно неубедительным и завершился победой лишь раздельным решением судей.
Собственно, вполне вероятно, что по очкам закончится и предстоящий поединок. Да, у Фулгама довольно высокий нокаутирующий потенциал, но качества защиты и общего уровня Меликузиева, полагаем, хватит для того, чтобы избежать досрочного поражения. В общем, играем тотал.
Турнир на арене «Virgin Hotels» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется в субботу, 31 мая, в 04:00 по московскому времени. Главный бой Меликузиев — Фулгам стоит ожидать не ранее 05:00 мск.
В России легальная бесплатная прямая трансляция не будет доступна.
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