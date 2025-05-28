Бектемир Меликузиев — Дариус Фулгам, 31 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Фулгам сравнительно недавно дебютировал на профессиональном ринге и пока идеально продвигается по карьере. Неудивительно, что он добился повышения уровня оппозиции, и бой с Меликузиевым будет достойной проверкой. И в таких противостояниях всегда непросто выделить фаворита, что видно и по котировкам букмекеров.

Узбекистанец, конечно, хорош, но нельзя сказать, что он уже стал по-настоящему топовым боксером в своем дивизионе. Скорее, Меликузиеву как раз не хватает последнего шага и мощной заявки в титульной гонке. И такие расклады, видимо, давят на узбекистанца, который всё чаще осторожничает на ринге. Неслучайно его последний бой получился довольно неубедительным и завершился победой лишь раздельным решением судей.

Собственно, вполне вероятно, что по очкам закончится и предстоящий поединок. Да, у Фулгама довольно высокий нокаутирующий потенциал, но качества защиты и общего уровня Меликузиева, полагаем, хватит для того, чтобы избежать досрочного поражения. В общем, играем тотал.