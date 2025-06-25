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23 июня 15:04ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Мирра Андреева — Клара Таусон, 25 июня: прогноз на матч турнира в Бад-Хомбурге

Ремейк финала турнира в Дубае
Руслан Ипполитов

25 июня, в рамках второго круга травяного турнира в немецком Бад-Хомбурге сыграют россиянка Мирра Андреева и датчанка Клара Таусон. Перед неумолимо приближающимся стартом Уимблдона каждый матч на траве на вес золота. Присматриваемся к интересным котировкам в линиях букмекеров. 

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Дата / Время: 25.06.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Бад-Хомбург» (Бад-Хомбург, Германия)

Прямая трансляция: Следить за ходом игры можно по текстовым трансляциям на различных спортивных порталах и на платформах некоторых официальных букмекеров. 

Турнирная сетка

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Мирра Андреева (18 лет, 7-я ракетка мира)

  • 1-й круг: -

Клара Таусон (22 года, 23-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Магдалена Френх (Польша, 26) — 6:7, 6:3, 6:3

Мирра Андреева

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К своим 18 годам 18-летняя российская звездочка уже успела сыграть в полуфинале турнира Большого шлема (Открытый чемпионат Франции-2024) и выиграть 3 турнира WTA в одиночном разряде. Серебряный призер Олимпийских игр-2024 в парном разряде. В первую пятерку мирового рейтинга Мирра еще не попадала (лучшее место - 6), но по итогам «Ролан Гаррос» вполне может исправить это недоразумение. Два года назад являлась первой ракеткой мира в юниорском рейтинге.

В текущем сезоне в 40 матчах одержала 31 победу при 9 поражениях. Чемпионка турниров в Индиан-Уэллсе (хард) и Дубае (хард). Четвертьфиналистка турниров в Мадриде (грунт) и Риме (грунт). В парном разряде доходжила до полуфиналов на трех турнирах.   

На «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинала, в котором крайне неожиданно уступила занимающей на тот момент 303-е место в рейтинге француженке Лоис Буассон. На Australian Open добралась до 4-го круга, в котором проиграла первому номеру посева - Арине Соболенко. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Клара Таусон

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Экс-первая ракетка юниорского рейтинга на взрослом уровне завоевала три титула в одиночном разряде. в 2025 году выиграла 23 матча и проиграла 12. Финалистка турнира в Дубае (хард), где проиграла Мирре Андреевой. Полуфиналистка турнира в Линце (хард). Четвертьфиналистка турнира в Ноттингеме (трава). На Australian Open дошла до 3-го круга. На «Ролан Гаррос» вылетела в 3-м круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Это будет уже четвертая встреча между россиянкой и датчанкой в турнирах WTA в 2025 году. Во всех трех выигрывала Андреева, позволившая взять сопернице лишь один сет. Самая запоминающаяся победа Мирры над Кларой случилась на турнире в Дубае, где девушки в финале сражались за титул. На травяных кортах Андреевой и Таусон выяснять отношения раньше не доводилось.

Ставки на исход

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Эксперты, судя по котировкам, верят в россиянку. PARI предлагает за успех Андреевой прижимистый коэффициент 1,38. Удачная ставка на победу Таусен приведет к увеличению номинала пари более чем в три раза.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Ставки на тоталы

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БК PARI предлагает равные коэффициенты на ТБ (21,5) и ТМ (21,5) - 1.90.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ PARI

Коэффициенты букмекеров

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 Победа АндреевойПобеда ТаусонТБ (21,5)ТМ (21,5)
PARI1,383,051,901,90

Прогноз и ставка

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Трава - не самое, мягко говоря, любимое покрытие Мирры. Серьезными достижениями на этом покрытие россиянка похвастать пока не может, но и в турнирах WTA 18-летняя теннисистка выступает не так давно. На недавнем травяном турнире в Берлине Андреева вылетела в первом же круге, уступив Магдалене Френх - той самой полячке, которую на пути к матчу с россиянкой обыграла в первом круге в Бад-Хомбурге Таусен. Проходи матч не на траве, статус фаворита Мирры был бы бесспорен, но сейчас, как говорится, есть нюансы.

Очередной немецкий турнир станет последним этапом подготовки седьмой ракетки мира к Уимблдону. На пик выходить, пожалуй, рановато, но вылетать после первого же матча со второго турнира подряд меньше чем за неделю нельзя. Преимуществом Таусен может стать большее количество матчей, проведенных за последнюю неделю на траве. На турнире в Ноттингеме датчанка провела три встречи, вылетев в четвертьфинале. Отметим, что в Ноттингеме Клара была посеяна под вторым номером, что несколько снижает уровень ее успехов в Англии.

Ставить против Мирры рука не поднимается. Есть аргументы не в ее пользу, но плюсы все же перевешивают. Выбор редакции - победа россиянки с форой в 3.5 гейма.

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