Мирра Андреева — Клара Таусон, 25 июня: прогноз на матч турнира в Бад-Хомбурге

25 июня, в рамках второго круга травяного турнира в немецком Бад-Хомбурге сыграют россиянка Мирра Андреева и датчанка Клара Таусон. Перед неумолимо приближающимся стартом Уимблдона каждый матч на траве на вес золота. Присматриваемся к интересным котировкам в линиях букмекеров.

Дата / Время: 25.06.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Бад-Хомбург» (Бад-Хомбург, Германия)

Прямая трансляция: Следить за ходом игры можно по текстовым трансляциям на различных спортивных порталах и на платформах некоторых официальных букмекеров.