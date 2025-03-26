Брэндон Морено — Стив Эрцег, 30 марта: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Морено — универсальный боец с огромным опытом. Он опасен и в стойке, и в партере. При этом мексиканец до сих пор испытывает проблемы в защите, особенно когда устремляется в атаки с открытым забралом. Риск в разменах иногда загоняет его в неприятные ситуации, и это вполне может быть шансом для Эрцега, который хорош на контратаках и в целом довольно четко действует в стойке.

Однако размеренность и рациональность австралийца не всегда работают против взрывных соперников. Прошлый бой с Кара-Франсом показал, что Эрцега можно смять агрессивным напором, особенно в начале боя, когда тот ещё не набрал обороты. Морено наверняка попробует тоже быстро взвинтить темп, но австралиец за счет работы над ошибками, полагаем, снизит риски для себя. И тогда уже поединок с высокой вероятностью зайдет в так называемые глубокие воды.

Оба спортсмена умеют работать на длинной дистанции, в их распоряжении будет целых пять раундов. Полагаем, есть все основания ожидать, что эти 25 минут бой и продлится.