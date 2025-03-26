Брэндон Морено — Стив Эрцег, 30 марта: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

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Ближайший турнир UFC возглавит рейтинговый поединок в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между мексиканцем Брэндоном Морено и австралийцем Стивом Эрцегом. Анализируем котировки букмекеров на это противостояние.
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Морено
Эрцег
Мексика
Страна
Австралия
31
Возраст
29
32
Бои
15
22 (5 / 11 / 6)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
12 (2 / 6 / 4)
8 (0 / 0 / 8)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 0 / 2)
2
Ничьи
0
2
Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC
8
170
Рост (см)
173
178
Размах рук (см)
173
96,5
Размах ног (см)
96,5
Занимается смешанными единоборствами с 12 лет. В профессиональных MMA дебютировал в 2011 году, в 2014-м стал чемпионом WFF в наилегчайшем весе. Защитил титул трижды, после чего перешел в UFC. Одержал три победы, но затем потерпел два поражения подряд и покинул организацию. В 2019 году завоевал пояс LFA в наилегчайшем весе и вернулся в UFC.
После ничьей и трех побед подряд бился за пояс с Дейвезоном Фигередо, бой завершился вничью. В реванше выиграл и стал чемпионом, но в трилогии уступил. Затем одолел Кая Кара-Франса и завоевал временный титул. В 2023-м победил техническим нокаутом в четвертом бою с Фигередо и вернул себе полноценный пояс. Однако затем раздельным решением судей уступил титул Александру Пантоже, после чего аналогичным методом проиграл Брэндону Ройвалу. В последнем поединке в ноябре единогласным решением судей победил Амира Альбази.
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В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2016 года. В 2020-м стал чемпионом Eternal MMA в наилегчайшем весе. Один раз защитил титул, а в 2023-м дебютировал в UFC. В ведущем промоушене выиграл первые три боя и в прошлом мае получил титульный шанс, но уступил Александру Пантоже единогласным решением судей. В последнем поединке в августе потерпел поражение от Кая Кара-Франса техническим нокаутом в первом раунде.
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Морено — универсальный боец с огромным опытом. Он опасен и в стойке, и в партере. При этом мексиканец до сих пор испытывает проблемы в защите, особенно когда устремляется в атаки с открытым забралом. Риск в разменах иногда загоняет его в неприятные ситуации, и это вполне может быть шансом для Эрцега, который хорош на контратаках и в целом довольно четко действует в стойке.
Однако размеренность и рациональность австралийца не всегда работают против взрывных соперников. Прошлый бой с Кара-Франсом показал, что Эрцега можно смять агрессивным напором, особенно в начале боя, когда тот ещё не набрал обороты. Морено наверняка попробует тоже быстро взвинтить темп, но австралиец за счет работы над ошибками, полагаем, снизит риски для себя. И тогда уже поединок с высокой вероятностью зайдет в так называемые глубокие воды.
Оба спортсмена умеют работать на длинной дистанции, в их распоряжении будет целых пять раундов. Полагаем, есть все основания ожидать, что эти 25 минут бой и продлится.
Турнир UFC on ESPN 64 пройдет на «Arena CDMX» в Мехико — столице Мексики. Шоу стартует в субботу, 29 марта, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 мск (30 марта), поэтому главный бой Морено — Эрцег стоит ожидать около 04:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
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