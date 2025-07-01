Александр Мюллер — Новак Джокович, 01 июля: прогноз на матч 1-го круга Уимблдона

1 июля, в первом круге Уимблдона встретятся Александр Мюллер и Новак Джокович. Это всего второй матч соперников. Единственную игру выиграл сербский теннисист. Оцениваем потенциал соперников и коэффициенты букмекерских контор.

Дата / Время: 01.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

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