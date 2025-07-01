Александр Мюллер — Новак Джокович, 01 июля: прогноз на матч 1-го круга Уимблдона

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1 июля, в первом круге Уимблдона встретятся Александр Мюллер и Новак Джокович. Это всего второй матч соперников. Единственную игру выиграл сербский теннисист. Оцениваем потенциал соперников и коэффициенты букмекерских контор.
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Дата / Время: 01.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Выше 39-го места в рейтинге АТР француз не поднимался. На его счету одна победа в титульных матчах в карьере. В текущем году выиграл 17 матчей, потерпев 15 поражений. Финалист турнира в Рио-де-Жанейро (грунт). Четвертьфиналист турниров в Гамбурге (грунт), Марракеше (грунт). На «Ролан Гаррос» и на Australian Open зачехлял ракетку после первого же матча.
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Экс-первая ракетка мира. Рекордсмен по количеству выигранных титулов на турнирах Большого шлема - 24. 40 побед на турнирах серии Мастерс. 7 побед на итоговых турнирах АТР. Победитель 100 турниров АТР в одиночном разряде. Один из лучших игроков в истории мирового тенниса.
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Француз и серб на корте раньше встречались лишь однажды. В первом круге US Open-2023 победил Джокович - 6:0, 6:2, 6:3
Эксперты PARI не сомневаются в победе сербского теннисиста. Вероятность успеха Джоковича котируется за мизерные 1,02. Удачная ставка на выигрыш Мюллера приведет к 16-кратному увеличению номинала пари.
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Соперников разделяет не только 10 лет возраста, но и пропасть в достижениях. Опытный серб является одним из величайших теннисистов в истории, а француз, мягко говоря, звезд с неба никогда не хватал. Сообщений о травмах Новака не поступало. Выходит, с большой долей вероятности, он должен с видимой легкостью проходить соперника по первому кругу. Наш выбор - победа серба с форой в 7.5 геймов.