Брэндон Накашима — Джек Дрейпер, 20 июня: прогноз на четвертьфинал турнира в Лондоне

В пятницу, 20 июня, в споре за путевку в полуфинал лондонского турнира категории АТР 500 скрестят ракетки американец Брэндон Накашима и британец Джек Дрейпер. Первый называет второго близким другом, но вряд ли 6-я ракетка мира в честь этого любезно уступит дорогу в следующую стадию турнира 32-й.

Дата / Время: 20.06.2025, не ранее 11:00 по московскому времени

Арена: «Квинз Клаб» (Лондон, Англия)

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