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19 июня 12:03ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Брэндон Накашима — Джек Дрейпер, 20 июня: прогноз на четвертьфинал турнира в Лондоне

Друзья разыграют путевку в полуфинал
Руслан Ипполитов

В пятницу, 20 июня, в споре за путевку в полуфинал лондонского турнира категории АТР 500 скрестят ракетки американец Брэндон Накашима и британец Джек Дрейпер. Первый называет второго близким другом, но вряд ли 6-я ракетка мира в честь этого любезно уступит дорогу в следующую стадию турнира 32-й. 

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Дата / Время: 20.06.2025, не ранее 11:00 по московскому времени

Арена: «Квинз Клаб» (Лондон, Англия)

Прямая трансляция: Официальных трансляций по ТВ в РФ нет. Следить за ходом игры можно по текстовым трансляциям на различных спортивных порталах. 

Турнирная сетка

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Брэндон Накашима (23 года, 29-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — 6:7, 7:6, 6:4
  • 2-й круг: Даниэль Эванс (Великобритания) — 7:5, 7:6

Джек Дрейпер (13 года, 6-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Дженсон Бруксби (США) — 6:3, 6:1
  • 2-й круг: Алексей Попырин (Австралия) — 3:6, 6:2, 7:6

Брендон Накашима

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Американский теннисист свою единственную титульную победу одержал в 2022-м году в Сан-Диего. Наивысшее место в рейтинге АТР - 29. В нынешнем сезоне провел 33 матча, из которых 17 выиграл и 16 проиграл. На «Ролан Гаррос» выбыл в 1-м круге, на Australian Open - тот же результат. Полуфиналист турнира в Хьюстоне (хард) и Акапулько (хард). Четвертьфиналист турниров в Делрэй-Бич (хард) и Штутгарте (трава).

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Джек Дрейпер

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На счету британца три победы в турнирах АТР, последняя из которых датируется мартом 2025 года, когда британец в финале Индиан-Уэллса обыграл Хольгера Руне. Наивысшее место в мировом рейтинге - четвертое. В текущем сезоне провел 32 матча, одержав 25 побед и потерпев 7 поражений. Финалист турнира в Мадриде (грунт) и Дохе (хард). На Australian Open дошел до 4-го круга, но по ходу матча с Карлосом Алькарасом снялся с соревнований. На «Ролан Гаррос» вылетел в 4-м круге. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Два приятеля встречались на корте дважды. Первый раз, который случился еще на молодежном уровне, победу праздновал Накашима. Последний на данный момент очный матч случился в прошлом году в Штутгарте, где на траве в двух сетах довольно уверенно (6:3, 6:3) победил Дрейпер.

Ставки на исход

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Букмекеры почти не сомневаются в победе Дрейпера. PARI предлагает коэффициенты 1,19 на успех британца и 4,70 на выигрыш Накашимы.

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Ставки на тоталы

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Букмекерская компания PARI дает коэффициенты 1,77 на ТБ (22,5) и 2,05 на ТМ (22,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ PARI

Коэффициенты букмекеров

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 Победа НакашимыПобеда ДрейпераТБ (22,5)ТМ (22,5)
PARI4,701,191,772,05

Прогноз и ставка

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Перед матчем Накашима отметил, что его хороший друг находится в блестящей форме, а ему предстоит очередной сложнейший матч на турнире. Сам же Дрейпер после далеко не самой простой победы в предыдущем раунде над австралийцем Алексеем Попыриным похвалил соперника, но отметил, что долго привыкал к травяному покрытию.

Заметную роль может сыграть высокая мотивация Дрейпера. Джек заявляет, что хотел бы как можно удачней выступить в Лондоне, чтобы улучшить место в рейтинге и стать четвертым сеяным игроком на скоро стартующем Уимблдоне. При этом спортсмен отметил, что специально об этом не думает.

Фаворит пары очевиден. Накашима уже может быть доволен тем, что сумел преодолеть два первых раунда в Лондоне. Прямая ставка на победу Дрейпера не сулит серьезных барышей, а вот выигрыш британца с форой может обернуться приятной выплатой. Останавливаемся на успехе Джека, взяв фору в 3,5 гейма.

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