Эмануэль Наваррете — Чарли Суарес, 11 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Трудно найти весомые аргументы в пользу Суареса. Наваррете очень комфортно себя чувствует в этом дивизионе, опыта боев с качественной оппозицией у него гораздо больше. При этом претендент ещё и значительно старше.

Однако недооценивать филиппинца всё же не стоит. Он работает очень технично, хорошо использует фактурные антропометрические данные — размах рук аж на 20 сантиметров больше рост. Вполне возможно, что габариты в сочетании с навыками позволят Суарес избежать досрочного поражения, а это уже немало, если напротив — мощный панчер с высоким процентом нокаутов.

Предположим, что прессинг и агрессивный стиль всё же принесут Наваррете очередную победу, но раннюю развязку не ждем.