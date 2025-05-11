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10 мая 13:24ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Эмануэль Наваррете — Чарли Суарес, 11 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Очередная защита мексиканца
Александр Бокулёв
Источник: Top Rank
Источник: Top Rank

В ночь на воскресенье, 11 мая, по московскому времени в США пройдет крупный боксерский турнир. Возглавит шоу поединок между мексиканцем Эмануэлем Наваррете и филиппинцем Чарли Суаресом за титул чемпиона мира во втором полулегком весе (до 59 кг) по версии WBO. Ищем высокие коэффициенты на бой и выбираем вариант для ставки.

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Статистика

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Наваррете

 

Суарес

Мексика

Страна

Филиппины

30

Возраст

36

42

Бои

18

39 (32)

Победы (нокауты)

18 (10)

2 (0)

Поражения (нокауты)

0

1

Ничьи

0

2

Место в рейтинге второго полулегкого дивизиона BoxRec

16

170

Рост (см)

168

183

Размах рук (см)

188

Правша

Стойка

Правша

Эмануэль Наваррете

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На профессиональном ринге выступает с 2012 года. В 2018-м стал чемпионом мира по версии WBO во втором легчайшем весе. Защитил пояс пять раз, после чего поднялся в легчайшую категорию. В ней в 2020-м выиграл титул WBO, который отстоял трижды. После этого в феврале 2023-го стал чемпионом этой же организации во втором полулегком весе. В 2024-м бился за пояс WBO в легком весе, но уступил Денису Беринчику. В последнем поединке в декабре нокаутировал Оскара Вальдеса в шестом раунде и в третий раз защитил титул WBO во втором полулегком весе.

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Чарли Суарес

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На любительском уровне трижды брал золото Игр Юго-Восточной Азии, стал серебряным призером Азиады-2014, участвовал в Олимпиаде-2016. На профессиональном ринге выступает с 2019 года. Владел поясами WBA Asia, WBA Oceani, IBO Inter-Continental и IBF Inter-Continental во втором полулегком весе. В последнем поединке в сентябре нокаутировал Джорджа Кастанеду в третьем раунде и забрал вакантный титул WBO International в той же категории.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа НаварретеПобеда СуаресаДосрочное завершениеПолный бой
FONBET1,204,751,602,20

Прогноз на бой

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Трудно найти весомые аргументы в пользу Суареса. Наваррете очень комфортно себя чувствует в этом дивизионе, опыта боев с качественной оппозицией у него гораздо больше. При этом претендент ещё и значительно старше.

Однако недооценивать филиппинца всё же не стоит. Он работает очень технично, хорошо использует фактурные антропометрические данные — размах рук аж на 20 сантиметров больше рост. Вполне возможно, что габариты в сочетании с навыками позволят Суарес избежать досрочного поражения, а это уже немало, если напротив — мощный панчер с высоким процентом нокаутов.

Предположим, что прессинг и агрессивный стиль всё же принесут Наваррете очередную победу, но раннюю развязку не ждем.

Где смотреть бой Наваррете Суарес

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Турнир на «Pechanga Arena» в Сан-Диего (штат Калифорния, США) начнется в воскресенье, 11 мая, в 00:30 по московскому времени. Главный бой Наваррете — Суарес стоит ожидать не ранее 05:30 мск (4 мая).

В России легальная бесплатная прямая трансляция проводиться не будет.

Полный кард

  • Эмануэль Наваррете (Мексика) — Чарли Суарес (Филиппины). Второй полулегкий вес. Бой за пояс WBO;
  • Рэймонд Мураталла (США) — Заур Абдуллаев (Россия). Легкий вес. Бой за временный пояс IBF;
  • Джовани Сантильян (США) — Анхель Бельтран (Мексика). Полусредний вес;
  • Андрес Кортес (США) — Сальвадор Хименес (Испания). Второй полулегкий вес;
  • Альберт Гонсалес (США) — Хосе Ортис (Мексика). Полулегкий вес;
  • Алан Гарсия (США) — Кристиан Медина (Мексика). Легкий вес;
  • Себастьян Эрнандес (Мексика) — Азат Ованесян (Армения). Второй легчайший вес;
  • Перла Базальдуа (США) — Мона Уорд (США). Второй наилегчайший вес;
  • Самуэль Контрерас (Сальвадор) — Диллон Сервантес (США). Первый полусредний вес.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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