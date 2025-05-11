Эмануэль Наваррете — Чарли Суарес, 11 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В ночь на воскресенье, 11 мая, по московскому времени в США пройдет крупный боксерский турнир. Возглавит шоу поединок между мексиканцем Эмануэлем Наваррете и филиппинцем Чарли Суаресом за титул чемпиона мира во втором полулегком весе (до 59 кг) по версии WBO. Ищем высокие коэффициенты на бой и выбираем вариант для ставки.
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Наваррете
Суарес
Мексика
Страна
Филиппины
30
Возраст
36
42
Бои
18
39 (32)
Победы (нокауты)
18 (10)
2 (0)
Поражения (нокауты)
0
1
Ничьи
0
2
Место в рейтинге второго полулегкого дивизиона BoxRec
16
170
Рост (см)
168
183
Размах рук (см)
188
Правша
Стойка
Правша
На профессиональном ринге выступает с 2012 года. В 2018-м стал чемпионом мира по версии WBO во втором легчайшем весе. Защитил пояс пять раз, после чего поднялся в легчайшую категорию. В ней в 2020-м выиграл титул WBO, который отстоял трижды. После этого в феврале 2023-го стал чемпионом этой же организации во втором полулегком весе. В 2024-м бился за пояс WBO в легком весе, но уступил Денису Беринчику. В последнем поединке в декабре нокаутировал Оскара Вальдеса в шестом раунде и в третий раз защитил титул WBO во втором полулегком весе.
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На любительском уровне трижды брал золото Игр Юго-Восточной Азии, стал серебряным призером Азиады-2014, участвовал в Олимпиаде-2016. На профессиональном ринге выступает с 2019 года. Владел поясами WBA Asia, WBA Oceani, IBO Inter-Continental и IBF Inter-Continental во втором полулегком весе. В последнем поединке в сентябре нокаутировал Джорджа Кастанеду в третьем раунде и забрал вакантный титул WBO International в той же категории.
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Трудно найти весомые аргументы в пользу Суареса. Наваррете очень комфортно себя чувствует в этом дивизионе, опыта боев с качественной оппозицией у него гораздо больше. При этом претендент ещё и значительно старше.
Однако недооценивать филиппинца всё же не стоит. Он работает очень технично, хорошо использует фактурные антропометрические данные — размах рук аж на 20 сантиметров больше рост. Вполне возможно, что габариты в сочетании с навыками позволят Суарес избежать досрочного поражения, а это уже немало, если напротив — мощный панчер с высоким процентом нокаутов.
Предположим, что прессинг и агрессивный стиль всё же принесут Наваррете очередную победу, но раннюю развязку не ждем.
Турнир на «Pechanga Arena» в Сан-Диего (штат Калифорния, США) начнется в воскресенье, 11 мая, в 00:30 по московскому времени. Главный бой Наваррете — Суарес стоит ожидать не ранее 05:30 мск (4 мая).
В России легальная бесплатная прямая трансляция проводиться не будет.
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