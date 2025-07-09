Усман Нурмагомедов — Брент Примус, 8 октября: прогноз на главный бой Bellator 300, трансляция и полный кард

Примус - классный грэпплер, но ему предстоит столкнуться с одним из самых сильных конкурентов в этом компоненте. Нурмагомедов заметно прибавляет в борьбе, уделяет ей много внимания и может максимально качественно как защищаться, так и атаковать на нижнем этаже. В стойке же потенциальное преимуществе ещё очевиднее за россиянином - он действует техничнее и грамотнее. Важен и фактор возраста, который вкупе с преимуществом Нурмагомедова в скорости может измотать Примуса и загнать его в тупик.

Пожалуй, главный вопрос - сколько продержится американец. В его пассиве лишь одно досрочное поражение, но и россиянин, например, четыре из пяти последних боев выиграл в первых пятиминутках. На этом отрезке лишь Питбуль смог пройти всю дистанцию в пять раундов.

Пока линии букмекеров на поединок скромны и сводятся к Тоталу раундов (2,5). Видим больше шансов на то, что при упомянутых раскладах сыграет вариант «Меньше».