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29 сентября 12:00ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваBellator

Усман Нурмагомедов — Брент Примус, 8 октября: прогноз на главный бой Bellator 300, трансляция и полный кард

На кону защита пояса и шаг к миллиону долларов
Александр Бокулёв
Источник: Bellator MMA
Источник: Bellator MMA

В ночь на воскресенье, 8 октября, по московскому времени состоится грандиозный турнир по смешанным единоборствам Bellator 300. Основной кард юбилейного шоу составят четыре титульных боя. Главное событие вечера - противостояние в легком весе (до 70,3 кг) между россиянином Усманом Нурмагомедовым и американцем Брентом Примусом. Поединок также является полуфиналом Гран-при. Выбираем ставку на эту битву.

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Статистика

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Нурмагомедов

 

Примус

Россия

Страна

США

25

Возраст

38

17

Бои

15

17 (8 / 6 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

12 (2 / 6 / 4)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (1 / 0 / 2)

Чемпион

Место в рейтинге легкого дивизиона Bellator

4

6

Место в рейтинге Bellator (pound-for-pound)

-

180

Рост (см)

178

183

Размах рук (см)

190

Усман Нурмагомедов

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Уроженец Кизилюрта, по национальности аварец. Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В профессиональных MMA выступает с 2017 года. Изначально бился в полулегкой категории, но затем поднялся в легкую. Выиграв первые 11 боев в карьере, перешел в Bellator. В американской организации дебютировал в 2021 году и одержал четыре победы подряд, после чего в 2022-м одолел Патрики «Питбуля» Фрейре и завоевал чемпионский пояс в легком весе. В последнем поединке в марте финишировал Бена Хендерсона удушающим приемом в первом раунде, защитил титул и вышел в полуфинал Гран-при.

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Брент Примус

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В детстве занимался футболом, но затем увлекся единоборствами. Владеет черным поясом третьей степени по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2010 года, в Bellator - с 2013-го. Оставаясь непобежденным, в 2017-м отобрал пояс в легком весе у Майкла Чендлера, однако в реванше уступил. В шести следующих боях одержал четыре победы при двух поражениях (от россиян Ислама Мамедова и Александра Шаблия). В последнем поединке в мае единогласным решением судей одолел Мансура Барнауи в четвертьфинале Гран-при.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа НурмагомедоваПобеда ПримусаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,078,501,791,97

Прогноз на бой

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Примус - классный грэпплер, но ему предстоит столкнуться с одним из самых сильных конкурентов в этом компоненте. Нурмагомедов заметно прибавляет в борьбе, уделяет ей много внимания и может максимально качественно как защищаться, так и атаковать на нижнем этаже. В стойке же потенциальное преимуществе ещё очевиднее за россиянином - он действует техничнее и грамотнее. Важен и фактор возраста, который вкупе с преимуществом Нурмагомедова в скорости может измотать Примуса и загнать его в тупик.

Пожалуй, главный вопрос - сколько продержится американец. В его пассиве лишь одно досрочное поражение, но и россиянин, например, четыре из пяти последних боев выиграл в первых пятиминутках. На этом отрезке лишь Питбуль смог пройти всю дистанцию в пять раундов.

Пока линии букмекеров на поединок скромны и сводятся к Тоталу раундов (2,5). Видим больше шансов на то, что при упомянутых раскладах сыграет вариант «Меньше».

UPD: результат

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Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей (все рефери - 50-45).

Полный кард, где смотреть бой Нурмагомедов - Примус

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Турнир Bellator 300 стартует на «Pechanga Arena» в Сан-Диего (штат Калифорния, США) в воскресенье, 8 октября, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главное событие вечера Нурмагомедов - Примус стоит ожидать около 06:30 мск.

Легальных прямых трансляций турниров Bellator в России не проводится.

Основной кард

  • Усман Нурмагомедов (Россия) - Брент Примус (США). Легкий вес. Титульный бой, полуфинал Гран-при;
  • Крис Сайборг (Бразилия) - Кэт Зингано (США). Женский полулегкий вес. Титульный бой;
  • Райан Бейдер (США) - Линтон Васселл (США). Тяжелый вес. Титульный бой;
  • Лиз Кармуш (США) - Илима-Лей Макфарлейн (США). Женский наилегчайший вес. Титульный бой;

Прелимы

  • Девион Франклин (США) - Слим Трабелси (Тунис). Тяжелый вес;
  • Генри Корралес (США) - Кай Камака-третий (США). Полулегкий вес;
  • Сара МакМанн (США) - Лиа МакКорт (Северная Ирландия). Женский полулегкий вес;
  • Илара Джоанн (Бразилия) - Джена Бишоп (США). Женский наилегчайший вес;
  • Бобби Серонио-третий (США) - Альберто Гарсия (США). Легчайший вес;
  • Ромеро Коттон (США) - Грант Нил (США). Средний вес;
  • Серхио Коссио Домингес (Мексика) - Джессе Робертс (США). Легкий вес;
  • Мухамед Берхамов (Россия) - Херман Террадо (США). Полусредний вес;
  • Довлетджан Ягшимурадов (Туркменистан) - Мацей Розанский (Польша). Тяжелый вес;
  • Дмитрий Гриценко (Украина) - Джастин Монтальво (США). Промежуточный вес;
  • Брайс Мередит (США) - Мигел Пеймберт (США). Легчайший вес;
  • Лоррани Сантос (Бразилия) - Джекки Каталин (США). Женский полулегкий вес;
  • Джош Хокит (США) - Спенсер Смит (США). Тяжелый вес.

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