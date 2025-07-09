Усман Нурмагомедов — Брент Примус, 8 октября: прогноз на главный бой Bellator 300, трансляция и полный кард

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В ночь на воскресенье, 8 октября, по московскому времени состоится грандиозный турнир по смешанным единоборствам Bellator 300. Основной кард юбилейного шоу составят четыре титульных боя. Главное событие вечера - противостояние в легком весе (до 70,3 кг) между россиянином Усманом Нурмагомедовым и американцем Брентом Примусом. Поединок также является полуфиналом Гран-при. Выбираем ставку на эту битву.
Нурмагомедов
Примус
Россия
Страна
США
25
Возраст
38
17
Бои
15
17 (8 / 6 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
12 (2 / 6 / 4)
0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 0 / 2)
Чемпион
Место в рейтинге легкого дивизиона Bellator
4
6
Место в рейтинге Bellator (pound-for-pound)
-
180
Рост (см)
178
183
Размах рук (см)
190
Уроженец Кизилюрта, по национальности аварец. Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В профессиональных MMA выступает с 2017 года. Изначально бился в полулегкой категории, но затем поднялся в легкую. Выиграв первые 11 боев в карьере, перешел в Bellator. В американской организации дебютировал в 2021 году и одержал четыре победы подряд, после чего в 2022-м одолел Патрики «Питбуля» Фрейре и завоевал чемпионский пояс в легком весе. В последнем поединке в марте финишировал Бена Хендерсона удушающим приемом в первом раунде, защитил титул и вышел в полуфинал Гран-при.
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В детстве занимался футболом, но затем увлекся единоборствами. Владеет черным поясом третьей степени по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2010 года, в Bellator - с 2013-го. Оставаясь непобежденным, в 2017-м отобрал пояс в легком весе у Майкла Чендлера, однако в реванше уступил. В шести следующих боях одержал четыре победы при двух поражениях (от россиян Ислама Мамедова и Александра Шаблия). В последнем поединке в мае единогласным решением судей одолел Мансура Барнауи в четвертьфинале Гран-при.
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Примус - классный грэпплер, но ему предстоит столкнуться с одним из самых сильных конкурентов в этом компоненте. Нурмагомедов заметно прибавляет в борьбе, уделяет ей много внимания и может максимально качественно как защищаться, так и атаковать на нижнем этаже. В стойке же потенциальное преимуществе ещё очевиднее за россиянином - он действует техничнее и грамотнее. Важен и фактор возраста, который вкупе с преимуществом Нурмагомедова в скорости может измотать Примуса и загнать его в тупик.
Пожалуй, главный вопрос - сколько продержится американец. В его пассиве лишь одно досрочное поражение, но и россиянин, например, четыре из пяти последних боев выиграл в первых пятиминутках. На этом отрезке лишь Питбуль смог пройти всю дистанцию в пять раундов.
Пока линии букмекеров на поединок скромны и сводятся к Тоталу раундов (2,5). Видим больше шансов на то, что при упомянутых раскладах сыграет вариант «Меньше».
Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей (все рефери - 50-45).
Турнир Bellator 300 стартует на «Pechanga Arena» в Сан-Диего (штат Калифорния, США) в воскресенье, 8 октября, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главное событие вечера Нурмагомедов - Примус стоит ожидать около 06:30 мск.
Легальных прямых трансляций турниров Bellator в России не проводится.