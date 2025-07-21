Наоми Осака — Юлия Путинцева, 22 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Вашингтоне

22 июля в первом раунде «полутысячника» в Вашингтоне сыграют Наоми Осака и Юлия Путинцева. Это далеко не первая встреча японской и казахстанской теннисисток. Пока перевес в личных встречах на стороне Юли - 3:2. Оцениваем шансы спортсменок и коэффициенты в букмекерских линиях.

Дата / Время: 22.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.