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21 июля 10:02ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Наоми Осака — Юлия Путинцева, 22 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Вашингтоне

Соперницы отлично знают манеру игры друг друга
Руслан Ипполитов

22 июля в первом раунде «полутысячника» в Вашингтоне сыграют Наоми Осака и Юлия Путинцева. Это далеко не первая встреча японской и казахстанской теннисисток. Пока перевес в личных встречах на стороне Юли - 3:2. Оцениваем шансы спортсменок и коэффициенты в букмекерских линиях.

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Дата / Время: 22.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров. 

Наоми Осака (27 лет, 51-я ракетка мира, Япония)

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Победительница четырёх турниров Большого шлема в одиночном разряде. Победительница семи турниров WTA в одиночном разряде. Экс-первая ракетка мира.

В 2025 году провела 30 матчей: 20 побед - 10 поражений. 

На Уимблдоне в 3-м круге проиграла Анастасии Павлюченковой. На «Ролан Гаррос» вылетела в первом раунде. На Открытом чемпионате Австралии в 3-м круге уступила Белинде Бенчич.  

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Юлия Путинцева (30 лет, 43-я ракетка мира, Казахстан)

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Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. Трижды играла в четвертьфиналах турниров Большого шлема в одиночном разряде. Финалистка юниорского Открытого чемпионата США-2010 и Открытого чемпионата Австралии-2012. Экс-третья ракетка мира в юниорском рейтинге. Наивысшее место в мировом женском рейтинге - 20. Профессионал с 2009 года. До 2012 года выступала за Россию.

В 2025 году провела 32 матча: 15 побед - 17 поражений. Полуфиналистка турнира в Аделаиде (хард).

Ну Уимблдоне вылетела в первом круге, проиграв американке Аманде Анисимовой. На «Ролан Гаррос» в 3-м раунде уступила россиянке Мирре Андреевой. На Открытом чемпионате Австралии в 3-м круге не смогла переиграть россиянку Дарью Касаткину.

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Личные встречи

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Это будет уже шестая встреча соперниц на корте. Три первых матча выиграла представительница Казахстана. Две следующие игры остались за Осакой. В последний раз пути спортсменок пересекались в 2024 году во втором круге турнира в Пекине (хард). Наоми победила в трех сетах - 3:6, 6:4, 6:2. 

Ставки на исход

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WINLINE в своей линии явно выделяет Осаку. На успех японки можно заключить пари за 1.31. Вероятность победы Путинцевой котируется за солидные 3.45. 

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Ставки на тоталы

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БК WINLINE предлагает коэффициент 1.88 за тотал меньше 20.5 (не больше 20 геймов в матче). Тотал больше 20.5 можно взять за 1.92.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

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Победа Осаки

Победа Путинцевой

ТБ (20,5)

ТМ (20,5)

WINLINE

1.31

3.45

1.92

1.88

Прогноз и ставка

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Перед Уимблдоном Осака говорила о понимание, что ее спортивная карьера ближе к закату, чем к началу. Экс-первая ракетка мира отмечала, что уже добилась всех поставленных перед собой целей на кортах и теперь старается просто получать удовольствие от игры. Плюс это для Путинцевой или минус - сказать довольно сложно. Психологическая расслабленность может пойти как на пользу, так и во вред.

Результаты в текущем сезоне Осака демонстрирует более высокие. Не достанься японке на Уимблдоне в соперницы Анастасия Павлюченкова, Наоми могла пройти гораздо дальше по турнирной сетке. Впрочем, рассчитывать Путинцева в предстоящем матче может даже на победу. Кто бы не вышел в следующий раунд, легким этот путь у наиболее удачливой из соперниц получится не должен. Наш выбор - тотал геймов больше 20.5.

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