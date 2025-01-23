Александр Пантожа — Кай Асакура, 8 декабря: прогноз на чемпионский бой UFC, трансляция и полный кард

Обычно в UFC с титульных поединков дебютируют настоящие мировые звезды. Асакуру пока сложно отнести к таковым, так что его шанс во многом связан с очередным кризисом наилегчайшего дивизиона. При этом японец действительно здорово выглядел в азиатских лигах, поэтому недооценивать его не стоит.

Прежде всего, Асакура - мощный панчер. Для своих габаритов он обладает впечатляющей ударной силой, которая дополняется вариативной и нестандартной техникой. При этом в последние годы японец выступал в легчайшем дивизионе, поэтому сейчас может получить серьезное антропометрическое преимущество над Пантожей. Впрочем, обратной стороной являются последствия весогонки.

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Итак, заряженный претендент наверняка довольно быстро включит серьезные обороты. Но Пантожа очень опытен, уровень его оппозиции за карьеру был гораздо внушительнее. Бразилец умеет гасить атакующий потенциал соперников и добавлять вязкости в поединок, а также обладает впечатляющей стойкостью.

Зарубаться на полную в стойке с Асакурой для Пантожи опасно. Наверняка чемпион постепенно будет всё активнее подключать борьбу. Сабмишенами японец не проигрывал, однако бразильцу явно под силам как минимум контролировать и разбивать соперника в партере.

Предполагаем, что противостояние стилей не завершится быстро. На старте поединка у обоих спортсменов будет достаточно контраргументов против козырей соперника. Поставим на то, что развязка наступит не раньше третьего раунда.