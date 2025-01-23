Александр Пантожа — Кай Асакура, 8 декабря: прогноз на чемпионский бой UFC, трансляция и полный кард

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Главным событием крупного турнира UFC 310 станет титульный поединок в наилегчайшем весе (до 56,2 кг) между бразильцем Александром Пантожей и японцем Каем Асакурой. Сумеет ли именитый дебютант лиги сразу забрать пояс?
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Пантожа
Асакура
Бразилия
Страна
Япония
34
Возраст
31
33
Бои
25
28 (8 / 10 / 10)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
21 (13 / 3 / 5)
5 (0 / 0 / 5)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (3 / 0 / 1)
Чемпион
Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC
-
165
Рост (см)
173
170
Размах рук (см)
175
93
Размах ног (см)
N/A
Выступает в профессиональных MMA с 2007 года. В 2014-м стал чемпионом RFA в наилегчайшем весе, с 2017-го бьется в UFC. Под эгидой ведущего промоушена одержал 12 побед при трех поражениях. В июле 2023-го одолел Брэндона Морено раздельным решением судей и стал новым чемпионом UFC в наилегчайшем дивизионе. Год назад победил Брэндона Ройвала и защитил титул. В последнем поединке в мае единогласным решением судей одолел Стива Эрцега. На данный момент идет на серии из шести выигранных боев и занимает 11-е место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
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В профессиональных ММА дебютировал в 2012-м, но регулярно выступает с 2015-го. Всю предыдущую карьеру провел в азиатских промоушенах. В 2020 году стал чемпионом Rizin FC в легчайшем весе, но не смог ни разу защитить его. В последнем поединке в декабре 2023 года вернул этот пояс благодаря победе над Хуаном Арчулетой техническим нокаутом во втором раунде. В прошлом июне было объявлено о переходе Асакуры в UFC, после чего он освободил титул Rizin FC.
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Обычно в UFC с титульных поединков дебютируют настоящие мировые звезды. Асакуру пока сложно отнести к таковым, так что его шанс во многом связан с очередным кризисом наилегчайшего дивизиона. При этом японец действительно здорово выглядел в азиатских лигах, поэтому недооценивать его не стоит.
Прежде всего, Асакура - мощный панчер. Для своих габаритов он обладает впечатляющей ударной силой, которая дополняется вариативной и нестандартной техникой. При этом в последние годы японец выступал в легчайшем дивизионе, поэтому сейчас может получить серьезное антропометрическое преимущество над Пантожей. Впрочем, обратной стороной являются последствия весогонки.
Итак, заряженный претендент наверняка довольно быстро включит серьезные обороты. Но Пантожа очень опытен, уровень его оппозиции за карьеру был гораздо внушительнее. Бразилец умеет гасить атакующий потенциал соперников и добавлять вязкости в поединок, а также обладает впечатляющей стойкостью.
Зарубаться на полную в стойке с Асакурой для Пантожи опасно. Наверняка чемпион постепенно будет всё активнее подключать борьбу. Сабмишенами японец не проигрывал, однако бразильцу явно под силам как минимум контролировать и разбивать соперника в партере.
Предполагаем, что противостояние стилей не завершится быстро. На старте поединка у обоих спортсменов будет достаточно контраргументов против козырей соперника. Поставим на то, что развязка наступит не раньше третьего раунда.
Турнир UFC 310 стартует на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в воскресенье, 8 декабря, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 06:00 мск, поэтому главный бой Пантожа - Асакура стоит ожидать около 08:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» начнут эфир с основного карда.
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