Джессика Пегула — Екатерина Александрова, 5 апреля: прогноз на полуфинал турнира в Чарльстоне

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В субботу, 5 апреля, Екатерина Александрова поборется за выход в финал грунтового турнира WTA 500 в американском Чарльстоне с Джессикой Пегулой. Сумеет ли россиянка обыграть четвертую ракетку мира из США?
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Дата / Время: 05.04.2025, не ранее 20:00 по московскому времени
Арена: «Credit One Stadium» (Чарльстон, штат Южная Каролина, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Джессика Пегула (31 год, 4-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Екатерина Александрова (30 лет, 26-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Победительница этого матча в финале встретится с сильнейшей из пары Аманда Анисимова (США, 8) — София Кенин (США)
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Выиграла семь турниров WTA в одиночном разряде, но ни одного грунтового. В нынешнем сезоне взяла титул на харде в Остине, дошла до финала в Аделаиде и Майами, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году на счету Пегулы 23 победы при шести поражениях. На турнире в Чарльстоне уже повторила свой лучший результат, ранее показанный в прошлом и позапрошлом сезонах.
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На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, но ни одного грунтового. В нынешнем сезоне взяла титул на харде в Линце, дошла до полуфинала в Дохе, на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала 12 побед при семи поражениях. На турнире в Чарльстоне уже повторила свой лучший результат, ранее показанный в 2022-м. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.
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Соперницы провели три официальных очных матча. Пегула выиграла единственную встречу на грунте, Александрова дважды была сильнее на харде, в том числе в Дохе в нынешнем сезоне.
Букмекеры считают американку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,48 на её победу и 2,80 на успех Александровой.
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Единственный очный матч соперниц на грунте продлился 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,99 на ТБ (21,5) и 1,90 на ТМ (21,5).
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Александрова прекрасно выглядит в Чарльстоне. За три матча не отдала ни сета, ни разу не выходила даже на 13-й выигранный гейм, а суммарно уступила соперницам лишь 11 геймов. Россиянка действует уверенно, не изменяет собственной агрессивной манере. Вдобавок у нее минимальное, но всё же превосходство над Пегулой в личных встречах. И в нынешнем сезоне россиянка американку обыгрывала, пусть и на харде. В общем, в опыте и уверенности в себе Александрова вряд ли уступит.
Что касается Пегулы, то её путь по сетке, при всем уважении к соперницам, стоит считать более легким. Реальную проверку она получила только в четвертьфинале, где в итоге отдала первый сет Коллинз. Да, Пегула остается одной из самых стабильных теннисисток тура, но в Чарльстоне она выглядит ровно относительно собственного уровня. Александрова же на подъеме и на кураже.
Полагаем, есть все основания заиграть плюсовую фору по геймам через россиянку, которая в двух последних матчах победила в статусе номинального андердога.
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