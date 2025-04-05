Джессика Пегула — Екатерина Александрова, 5 апреля: прогноз на полуфинал турнира в Чарльстоне

Александрова прекрасно выглядит в Чарльстоне. За три матча не отдала ни сета, ни разу не выходила даже на 13-й выигранный гейм, а суммарно уступила соперницам лишь 11 геймов. Россиянка действует уверенно, не изменяет собственной агрессивной манере. Вдобавок у нее минимальное, но всё же превосходство над Пегулой в личных встречах. И в нынешнем сезоне россиянка американку обыгрывала, пусть и на харде. В общем, в опыте и уверенности в себе Александрова вряд ли уступит.

Что касается Пегулы, то её путь по сетке, при всем уважении к соперницам, стоит считать более легким. Реальную проверку она получила только в четвертьфинале, где в итоге отдала первый сет Коллинз. Да, Пегула остается одной из самых стабильных теннисисток тура, но в Чарльстоне она выглядит ровно относительно собственного уровня. Александрова же на подъеме и на кураже.

Полагаем, есть все основания заиграть плюсовую фору по геймам через россиянку, которая в двух последних матчах победила в статусе номинального андердога.