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20 мая 14:46ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Джессика Пегула — Анна Калинская, 21 мая: прогноз на матч турнира в Страсбурге

Вторая встреча спортсменок в сезоне
Александр Бокулёв

В среду, 21 мая, во втором круге грунтового турнира WTA 500 во французском Страсбурге встретятся американка Джессика Пегула и россиянка Анна Калинская. Кто продолжит борьбу за титул в преддверии «Ролан Гаррос»?

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Дата / Время: 21.05.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: Теннисный клуб Страсбурга, Корт имени Патрис Домингес (Страсбург, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Джессика Пегула (31 год, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: —

Анна Калинская (26 лет, 30-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Кэролайн Доулхайд (США) — 6:2, 4:6, 6:3

Победительница этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшей из пары Даниэль Коллинз (США) — Эмма Радукану (Великобритания)

Джессика Пегула

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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Выиграла восемь турниров WTA в одиночном разряде. В нынешнем сезоне впервые взяла титул на грунте (Чарльстон), также была сильнейшей на харде в Остине, дошла до финала в Аделаиде и Майами, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году на счету Пегулы 28 победы при девяти поражениях. На турнире в Страсбурге ранее не проходила стартовую стадию, в прошлом сезоне не участвовала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Анна Калинская

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Бывшая девушка первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Титулов на уровне WTA не брала. В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Сингапуре (хард), до четвертьфинала в Чарльстоне (грунт), на Australian Open не выступила из-за проблем со здоровьем. Всего в 2025 году одержала семь побед при десяти поражениях. В Страсбурге выступала только в прошлом сезоне и вылетела в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели три официальных очных матча. Оба в трех сетах выиграла Пегула — на харде в Вашингтоне-2019 и Майами-2025 и на траве в Берлине-2024.

Ставки на исход

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Букмекеры считают американку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,38 на её победу и 3,10 на успех россиянки.

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Ставки на тоталы

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Очный матч спортсменок в нынешнем сезоне продлился 34 гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,81 на ТБ (20,5) и 2,01 на ТМ (20,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ПегулыПобеда КалинскойТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE1,383,101,812,01

Прогноз и ставка

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Заключительные турниры перед «Ролан Гаррос» вдвойне сложнее для прогнозов. Для большинства игроков это очевидный этап подготовки, где чистый спортивный результат зачастую не является главной целью. Из нашей пары это особенно актуально для Калинской, которая испытывает регулярные проблемы со здоровьем. Не сомневаемся, что при любом обострении физических трудностей россиянка в Страсбурге упираться не будет.

Но пока Калинская прошла первый круг, и победа получилась очень трудовой. Теперь впереди Пегула, у которой россиянка стабильно забирает по сету, но выиграть не может. Не удивимся, если сценарий повторится, тем более что американка в последние недели на спаде. 

Для первой ставки в рамках турнира выберем максимально аккуратный вариант — плюсовую фору в 5,5 гейма для Калинской.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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