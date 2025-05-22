Джессика Пегула — Анна Калинская, 21 мая: прогноз на матч турнира в Страсбурге

Заключительные турниры перед «Ролан Гаррос» вдвойне сложнее для прогнозов. Для большинства игроков это очевидный этап подготовки, где чистый спортивный результат зачастую не является главной целью. Из нашей пары это особенно актуально для Калинской, которая испытывает регулярные проблемы со здоровьем. Не сомневаемся, что при любом обострении физических трудностей россиянка в Страсбурге упираться не будет.

Но пока Калинская прошла первый круг, и победа получилась очень трудовой. Теперь впереди Пегула, у которой россиянка стабильно забирает по сету, но выиграть не может. Не удивимся, если сценарий повторится, тем более что американка в последние недели на спаде.

Для первой ставки в рамках турнира выберем максимально аккуратный вариант — плюсовую фору в 5,5 гейма для Калинской.