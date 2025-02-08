Анастасия Потапова — Александра Саснович, 8 февраля: прогноз на полуфинал турнира в Клуж-Напоке

Саснович пробилась в основную сетку как лаки-лузер, поэтому её выход в полуфинал вполне можно считать сенсацией. По сетке белоруска двигалась на опыте и характере — две из трех побед получились волевыми. При этом все матчи у нее зашли на третий десяток геймов.

Потапова же выглядит на турнире более уверенно. Все победы она одержала в двух сетах и с запасом, хотя без локальных проблем и сбоев не обошлось. Похоже, что россиянка всё-таки более готова на финал да и банально свежее. Попробуем заиграть её победу через минусовую фору.