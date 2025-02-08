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8 февраля 2:57ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Анастасия Потапова — Александра Саснович, 8 февраля: прогноз на полуфинал турнира в Клуж-Напоке

Белоруска уже прыгнула выше головы и уступит россиянке?
Александр Бокулёв

В субботу, 8 февраля, россиянка Анастасия Потапова сыграет в полуфинале хардового турнира WTA 250 в румынском городе Клуж-Напоке с белоруской Александрой Саснович. Кто продолжит борьбу за титул?

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Дата / Время: 08.02.2025, 16:00 по московскому времени

Арена: «BTarena », Центральный корт (Клуж-Напока, Румыния)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Анастасия Потапова (23 года, 32-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Юлия Грабер (Австрия) — 6:4, 6:0
  • 2-й круг: Виктория Голубич (Швейцария) — 6:4, 7:5
  • 1/4 финала: Элла Зайдель (Германия) — 6:2, 6:3

Александра Саснович (30 лет, 128-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Джессика Бузас Манейро (Испания, 6) — 6:7 (0:7), 7:5, 6:4
  • 2-й круг: Марина Стакушич (Канада) — 6:3, 7:5
  • 1/4 финала: Ангелина Калинина (Украина, 4) — 2:6, 6:4, 7:6 (7:3)

Победительница этого матча сыграет в финале с сильнейшей из пары Лючия Бронцетти (Италия) — Катерина Синякова (Чехия, 5).

Анастасия Потапова

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Бывшая первая ракетка мира среди юниоров. На уровне WTA выиграла два турнира в одиночном разряде — на грунте и харде. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Линце, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2025 году одержала восемь побед при трех поражениях. На турнире в Клуж-Напоке повторила лучший результат, ранее показанный в 2022-м.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Александра Саснович

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Ранее не выигрывала турниры WTA и уступила в пяти финалах в одиночном разряде. В нынешнем сезоне на Australian Open вылетела в первом круге квалификации. На турнире в Клуж-Напоке также уступила в квалификацию, но попала в основную сетку как лаки-лузер. Всего в 2025 году одержала семь побед при трех поражениях. На турнире в Клуж-Напоке ранее не выступала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели один официальный очный матч. В 2019 году на хардовом турнире в Брисбене Саснович обыграла Потапову со счетом 6:4, 7:5.

Ставки на исход

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Букмекеры считают россиянку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,41 на её победу и 2,77 на успех Саснович.

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Ставки на тоталы

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Единственный очный матч спортсменок продлился 22 гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,83 на ТБ (20,5) и 1,98 на ТМ (20,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ПотаповойПобеда СасновичТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE1,412,771,831,98

Прогноз и ставка

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Саснович пробилась в основную сетку как лаки-лузер, поэтому её выход в полуфинал вполне можно считать сенсацией. По сетке белоруска двигалась на опыте и характере — две из трех побед получились волевыми. При этом все матчи у нее зашли на третий десяток геймов.

Потапова же выглядит на турнире более уверенно. Все победы она одержала в двух сетах и с запасом, хотя без локальных проблем и сбоев не обошлось. Похоже, что россиянка всё-таки более готова на финал да и банально свежее. Попробуем заиграть её победу через минусовую фору.

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