Анастасия Потапова — Александра Саснович, 8 февраля: прогноз на полуфинал турнира в Клуж-Напоке

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В субботу, 8 февраля, россиянка Анастасия Потапова сыграет в полуфинале хардового турнира WTA 250 в румынском городе Клуж-Напоке с белоруской Александрой Саснович. Кто продолжит борьбу за титул?
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Дата / Время: 08.02.2025, 16:00 по московскому времени
Арена: «BTarena », Центральный корт (Клуж-Напока, Румыния)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Анастасия Потапова (23 года, 32-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Александра Саснович (30 лет, 128-я ракетка мира)
Победительница этого матча сыграет в финале с сильнейшей из пары Лючия Бронцетти (Италия) — Катерина Синякова (Чехия, 5).
Бывшая первая ракетка мира среди юниоров. На уровне WTA выиграла два турнира в одиночном разряде — на грунте и харде. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Линце, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2025 году одержала восемь побед при трех поражениях. На турнире в Клуж-Напоке повторила лучший результат, ранее показанный в 2022-м.
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Ранее не выигрывала турниры WTA и уступила в пяти финалах в одиночном разряде. В нынешнем сезоне на Australian Open вылетела в первом круге квалификации. На турнире в Клуж-Напоке также уступила в квалификацию, но попала в основную сетку как лаки-лузер. Всего в 2025 году одержала семь побед при трех поражениях. На турнире в Клуж-Напоке ранее не выступала.
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Соперницы провели один официальный очный матч. В 2019 году на хардовом турнире в Брисбене Саснович обыграла Потапову со счетом 6:4, 7:5.
Букмекеры считают россиянку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,41 на её победу и 2,77 на успех Саснович.
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Единственный очный матч спортсменок продлился 22 гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,83 на ТБ (20,5) и 1,98 на ТМ (20,5).
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Саснович пробилась в основную сетку как лаки-лузер, поэтому её выход в полуфинал вполне можно считать сенсацией. По сетке белоруска двигалась на опыте и характере — две из трех побед получились волевыми. При этом все матчи у нее зашли на третий десяток геймов.
Потапова же выглядит на турнире более уверенно. Все победы она одержала в двух сетах и с запасом, хотя без локальных проблем и сбоев не обошлось. Похоже, что россиянка всё-таки более готова на финал да и банально свежее. Попробуем заиграть её победу через минусовую фору.
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