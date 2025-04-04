Чжэн Циньвэнь — Екатерина Александрова, 4 апреля: прогноз на четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Александрова впечатляет в Чарльстоне. И Ли, и Шнайдер она отдала лишь по три гейма. В такой форме опытную россиянку обычно сложно остановить даже топовым соперницам. Вот и предстоящий матч наверняка будет как минимум конкурентным.

Разница в котировках даже выглядит завышенной. Да, Циньвэнь в целом стабильнее на топовом уровне, но в Чарльстоне она пока не выглядит сильнее Александровой. Да, стартовала китаянка уверенно, но в прошлом матче с Мертенс были заметные проблемы.

Учитывая, что оба очных матча Циньвэнь и Александрова провели на грунте, а завершились они победами россиянками в трех сетах, можно рассмотреть П2 и на этот раз — коэффициенты впечатляют. Но мы всё же остановимся на более аккуратном варианте — плюсовой форе по геймам через Александрову.