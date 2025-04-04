Чжэн Циньвэнь — Екатерина Александрова, 4 апреля: прогноз на четвертьфинал турнира в Чарльстоне

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Россиянка Екатерина Александрова поборется за место в полуфинале грунтового турнира WTA 500 в американском Чарльстоне с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Кто окажется сильнее в этом противостоянии?
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Дата / Время: 04.04.2025, не ранее 19:30 по московскому времени
Арена: «Credit One Stadium» (Чарльстон, штат Южная Каролина, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Чжэн Циньвэнь (22 года, 8-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Екатерина Александрова (30 лет, 26-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Победительница этого матча в полуфинале встретится с сильнейшей из пары Джессика Пегула (США, 1) — Даниэль Коллинз (США, 7)
Олимпийская чемпионка Парижа-2024 и победительница Азиады-2022 в одиночном разряде. Выиграла четыре турнира WTA, в том числе два грунтовых. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе и Майами, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в сезоне одержала девять побед при пяти поражениях. В Чарльстоне выступала только в 2022-м, когда вылетела во втором круге.
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На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, но ни одного грунтового. В нынешнем сезоне взяла титул на харде в Линце, дошла до полуфинала в Дохе, на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала 11 побед при семи поражениях. На турнире в Чарльстоне лучший результат показала в 2022-м, когда дошла до полуфинала. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.
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Соперницы ранее провели два официальных очных матча, оба — на грунте. Александрова выиграла и в Чарльстоне-2022 (Циньвэнь снялась в третьем сете), и в Мадриде-2023 (в трех сетах).
Букмекеры считают китаянку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,39 на её победу и 3,20 на успех Александровой.
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Оба предыдущих очных матча соперниц зашли в третий сет. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,83 на ТБ (20,5) и 2,07 на ТМ (20,5).
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Александрова впечатляет в Чарльстоне. И Ли, и Шнайдер она отдала лишь по три гейма. В такой форме опытную россиянку обычно сложно остановить даже топовым соперницам. Вот и предстоящий матч наверняка будет как минимум конкурентным.
Разница в котировках даже выглядит завышенной. Да, Циньвэнь в целом стабильнее на топовом уровне, но в Чарльстоне она пока не выглядит сильнее Александровой. Да, стартовала китаянка уверенно, но в прошлом матче с Мертенс были заметные проблемы.
Учитывая, что оба очных матча Циньвэнь и Александрова провели на грунте, а завершились они победами россиянками в трех сетах, можно рассмотреть П2 и на этот раз — коэффициенты впечатляют. Но мы всё же остановимся на более аккуратном варианте — плюсовой форе по геймам через Александрову.
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