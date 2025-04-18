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17 апреля 16:16ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваProfessional Fighters League (PFL)

Гаджи Рабаданов — Марк Диакези, 19 апреля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Россиянин идет за вторым подряд титулом
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

Очередной турнир PFL пройдет в ночь на субботу, 19 апреля, по московскому времени. В рамках основного карда состоится четвертьфинал Гран-при в легком весе (до 70,3 кг) между россиянином Гаджи Рабадановым и англичанином Марком Диакизе. Сумеет ли отечественный спортсмен продлить победную серию и продолжить борьбу за 500 тысяч долларов?

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Статистика

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Рабаданов

 

Диакези

Россия

Страна

Англия / ДР Конго

31

Возраст

32

30

Бои

25

24 (8 / 5 / 11)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

18 (6 / 1 / 11)

4 (2 / 1 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

7 (0 / 3 / 4)

2

Ничьи

0

175

Рост (см)

178

183

Размах рук (см)

191

96,5

Размах ног (см)

99

Гаджи Рабаданов

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Уроженец Махачкалы, по национальности — даргинец. В детстве увлекался вольной борьбой, в 17-летнем возрасте начал заниматься боевым самбо под руководством Абдулманапа Нурмагомедова. В профессиональных MMA выступает с 2013 года. В 2020-м стал чемпионом EFC, но в следующем бою потерял пояс. В 2021-м дебютировал в Bellator, где выиграл все пять поединков. Затем победил во всех трех боях под эгидой PFL. На данный момент идет на серии из десяти выигранных поединков. В последнем бою в ноябре во втором раунде нокаутировал Брента Примуса и стал чемпионом Гран-при PFL в легком весе.

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Марк Диакези

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Начал заниматься смешанными единоборствами в 17-летнем возрасте, получил пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2013 года. Был чемпионом MMA Total Combat, Cage Cumite и BAMMA в легком весе. С 2016-го по 2023-й выступал в UFC, где одержал восемь побед при семи поражениях. В последнем поединке в сентябре дебютировал в Bellator и единогласным решением судей одолел Тима Уайлда.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа РабадановаПобеда ДиакезиДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,107,002,221,59

Прогноз на бой

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Рабаданов значительно прогрессирует в последние годы. Универсальность, рациональность и выносливость — его сильные стороны. При этом россиянин умеет не только работать на очки, но и выдавать яркие перформансы. Неслучайно два последних его боя завершились прямыми нокаутами.

Диакези — гораздо более ограниченный спортсмен. Да, у него хорошая ударная техника, но в партере он действует посредственно. В общем, на обоих этажах у Рабаданова должно быть преимущество. Пожалуй, интрига лишь в том, продлит ли россиянин серию досрочных побед. Рискнем предположить, что на опыте англичанин всё же продержится как минимум до третьего раунда.

Полный кард, где смотреть бой Рабаданов — Диакези

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Турнир стартует на арене «Universal Studios Florida» в Орландо (штат Флорида, США) в полночь с 18 на 19 апреля по московскому времени. Бой Рабаданов — Диакези стоит ожидать около 03:30 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

  • Импа Касанганай (США) Фабиан Эдвардс (Англия). Средний вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Гаджи Рабаданов (Россия) Марк Диакези (Англия / ДР Конго). Легкий вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Садибу Си (Швеция) Далтон Роста (США). Средний вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Мадс Бернелл (Дания) Джей-Джей Уилсон (Новая Зеландия). Легкий вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Клэй Коллард (США) Альфи Дэвис (Англия). Легкий вес. Четвертьфинал Гран-при;

Предварительный кард

  • Джош Силвейра (США) Майк Шипман (Англия). Средний вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Брент Примус (США) Винисиус Ченчи (Бразилия). Легкий вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Аарон Джеффри (Канада) Мурад Рамазанов (Россия). Средний вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Роберт Уитли (США) Тони Карузо (Австралия). Легкий вес.

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