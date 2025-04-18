Гаджи Рабаданов — Марк Диакези, 19 апреля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Рабаданов значительно прогрессирует в последние годы. Универсальность, рациональность и выносливость — его сильные стороны. При этом россиянин умеет не только работать на очки, но и выдавать яркие перформансы. Неслучайно два последних его боя завершились прямыми нокаутами.

Диакези — гораздо более ограниченный спортсмен. Да, у него хорошая ударная техника, но в партере он действует посредственно. В общем, на обоих этажах у Рабаданова должно быть преимущество. Пожалуй, интрига лишь в том, продлит ли россиянин серию досрочных побед. Рискнем предположить, что на опыте англичанин всё же продержится как минимум до третьего раунда.