Гаджи Рабаданов — Марк Диакези, 19 апреля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

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Очередной турнир PFL пройдет в ночь на субботу, 19 апреля, по московскому времени. В рамках основного карда состоится четвертьфинал Гран-при в легком весе (до 70,3 кг) между россиянином Гаджи Рабадановым и англичанином Марком Диакизе. Сумеет ли отечественный спортсмен продлить победную серию и продолжить борьбу за 500 тысяч долларов?
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Рабаданов
Диакези
Россия
Страна
Англия / ДР Конго
31
Возраст
32
30
Бои
25
24 (8 / 5 / 11)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
18 (6 / 1 / 11)
4 (2 / 1 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
7 (0 / 3 / 4)
2
Ничьи
0
175
Рост (см)
178
183
Размах рук (см)
191
96,5
Размах ног (см)
99
Уроженец Махачкалы, по национальности — даргинец. В детстве увлекался вольной борьбой, в 17-летнем возрасте начал заниматься боевым самбо под руководством Абдулманапа Нурмагомедова. В профессиональных MMA выступает с 2013 года. В 2020-м стал чемпионом EFC, но в следующем бою потерял пояс. В 2021-м дебютировал в Bellator, где выиграл все пять поединков. Затем победил во всех трех боях под эгидой PFL. На данный момент идет на серии из десяти выигранных поединков. В последнем бою в ноябре во втором раунде нокаутировал Брента Примуса и стал чемпионом Гран-при PFL в легком весе.
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Начал заниматься смешанными единоборствами в 17-летнем возрасте, получил пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2013 года. Был чемпионом MMA Total Combat, Cage Cumite и BAMMA в легком весе. С 2016-го по 2023-й выступал в UFC, где одержал восемь побед при семи поражениях. В последнем поединке в сентябре дебютировал в Bellator и единогласным решением судей одолел Тима Уайлда.
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Рабаданов значительно прогрессирует в последние годы. Универсальность, рациональность и выносливость — его сильные стороны. При этом россиянин умеет не только работать на очки, но и выдавать яркие перформансы. Неслучайно два последних его боя завершились прямыми нокаутами.
Диакези — гораздо более ограниченный спортсмен. Да, у него хорошая ударная техника, но в партере он действует посредственно. В общем, на обоих этажах у Рабаданова должно быть преимущество. Пожалуй, интрига лишь в том, продлит ли россиянин серию досрочных побед. Рискнем предположить, что на опыте англичанин всё же продержится как минимум до третьего раунда.
Турнир стартует на арене «Universal Studios Florida» в Орландо (штат Флорида, США) в полночь с 18 на 19 апреля по московскому времени. Бой Рабаданов — Диакези стоит ожидать около 03:30 мск.
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Основной кард
Предварительный кард
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