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31 октября 14:28ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Ростов — Урал, 2 ноября: прогноз на матч Кубка России, трансляция, составы

Кто останется в Пути РПЛ?
Александр Бокулёв

В четверг, 2 ноября, «Ростов» и екатеринбургский «Урал» проведут матч заключительного тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу.Выбираем ставки на это противостояние.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ростов» (Ростов-на-Дону) 

02.11.2023, Чт

20:45 МСК

«Урал» (Екатеринбург) 

П1 - 2,39

Х - 3,64

П2 - 2,79

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа B, 6-й тур

Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)

Судьи: Рафаэль Шафеев (главный арбитр), Дмитрий Чельцов, Илья Елеференко (ассистенты), Антон Фролов (резервный), Евгений Турбин (VAR), Ян Бобровский (AVAR)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ростов»1813855-40
«Урал»8131840-55

Последние пять игр «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.10.2023«Ростов»

1:0

«Локомотив»

РПЛ

22.10.2023«Ростов»

3:0

«Ахмат»

РПЛ

07.10.2023«Краснодар»

3:2

«Ростов»

РПЛ

03.10.2023«Локомотив»

3:1

«Ростов»

Кубок России

29.09.2023«Ростов»

2:2

«Урал»

РПЛ

Последние пять игр «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.10.2023«Динамо»

2:1

«Урал»

РПЛ

22.10.2023«Урал»

1:4

«Сочи»

РПЛ

07.10.2023«Урал»

2:2

«Локомотив»

РПЛ

03.10.2023«Урал»

2:0

«Рубин»

Кубок России

29.09.2023«Ростов»

2:2

«Урал»

РПЛ

Турнирная таблица

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После пяти туров «Рубин» потерял шансы на продолжение борьбы в Кубке России, остальные команды группы B борются за места в Пути РПЛ:

КлубИВВ (пен)П (пен)ПМячиОчки
1. Локомотив530117-410
2. Урал521025-48
3. Ростов521025-68
4. Рубин510133-64

Прогноз на матч

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«Урал» поймал кризис и не можем выиграть уже три матча подряд. «Ростов», наоборот, после паузы на игры национальных сборных одержал две сухие победы. Важно, что обе были добыты на своем поле - желто-синие остаются домашней командой. В шестом туре группового этапа Кубка России «Ростову» как раз предстоит вновь играть при своих трибунах.

Учитывая вышесказанное, предположим, что «Уралу» будет трудно забить больше одного мяча. Хозяева наладили игру в обороне, а у гостей, напротив, ушла системность в атакующих действиях.

Трансляции

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Игру покажет платный канал «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на ресурсах титульного партнера Кубка России:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Ростов»: Хромов, Миронов (оба - травмы), Прохин (дисквалификация)

«Урал»: Газинский, Влут (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Урал»:

Позиция«Ростов»«Урал»Позиция
Вратарь1. Медведев1. ПомазунВратарь
Защитник5. Терентьев15. КулаковЗащитник
Защитник55. Осипенко24. ФилипенкоЗащитник
Защитник92. Мелехин4. ЭммерсонЗащитник
Защитник67. Игнатов22. БевеевЗащитник
Полузащитник7. Акбашев8. МишкичПолузащитник
Полузащитник 62. Комаров55. АюповПолузащитник 
Полузащитник15. Глебов21. ДмитриевПолузащитник
Нападающий19. Байрамян97. ИшковПолузащитник
Нападающий88. Щетинин10. БиквалфиПолузащитник
Нападающий27. Комличенко9. ШеттинеНападающий
Главный тренерВалерий КарпинВиктор ГончаренкоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Котировки на результат основного времени

 Победа «Ростова» НичьяПобеда «Урала»
«Марафон»2,403,622,71
«Олимп»2,393,642,79
«Фонбет»2,503,702,75

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Ростов» – «Урал»?

Букмекеры ожидают очень конкурентную встречу, но аккуратно отдают предпочтение хозяевам.

Где смотреть бесплатно матч «Ростов» – «Урал»?

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на ресурсах букмекерской компании «Фонбет».

Где купить билеты на матч «Ростов» – «Урал»?

Билеты можно приобрести в кассах «Ростов Арены» или на официальном сайте хозяев.

Нужен ли Fan ID для посещения игры?

Паспорт болельщика нужен для посещения матчей РПЛ, но не Кубка России.

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. «Ростов» одержал победу со счетом 2:1 благодаря голам Мелёхина (45 минута) и Комличенко (67). У «Урала» отличился Шеттине (50), а Филипенко получил красную карточку (84).

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