Ростов — Урал, 2 ноября: прогноз на матч Кубка России, трансляция, составы

«Урал» поймал кризис и не можем выиграть уже три матча подряд. «Ростов», наоборот, после паузы на игры национальных сборных одержал две сухие победы. Важно, что обе были добыты на своем поле - желто-синие остаются домашней командой. В шестом туре группового этапа Кубка России «Ростову» как раз предстоит вновь играть при своих трибунах.

Учитывая вышесказанное, предположим, что «Уралу» будет трудно забить больше одного мяча. Хозяева наладили игру в обороне, а у гостей, напротив, ушла системность в атакующих действиях.