Ростов — Урал, 2 ноября: прогноз на матч Кубка России, трансляция, составы

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В четверг, 2 ноября, «Ростов» и екатеринбургский «Урал» проведут матч заключительного тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу.Выбираем ставки на это противостояние.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа B, 6-й тур
Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)
Судьи: Рафаэль Шафеев (главный арбитр), Дмитрий Чельцов, Илья Елеференко (ассистенты), Антон Фролов (резервный), Евгений Турбин (VAR), Ян Бобровский (AVAR)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ростов»
|18
|13
|8
|55-40
|«Урал»
|8
|13
|18
|40-55
Последние пять игр «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.10.2023
|«Ростов»
1:0
«Локомотив»
РПЛ
|22.10.2023
|«Ростов»
3:0
«Ахмат»
РПЛ
|07.10.2023
|«Краснодар»
3:2
«Ростов»
РПЛ
|03.10.2023
|«Локомотив»
3:1
«Ростов»
Кубок России
|29.09.2023
|«Ростов»
2:2
«Урал»
РПЛ
Последние пять игр «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.10.2023
|«Динамо»
2:1
«Урал»
РПЛ
|22.10.2023
|«Урал»
1:4
«Сочи»
РПЛ
|07.10.2023
|«Урал»
2:2
«Локомотив»
РПЛ
|03.10.2023
|«Урал»
2:0
«Рубин»
Кубок России
|29.09.2023
|«Ростов»
2:2
«Урал»
РПЛ
После пяти туров «Рубин» потерял шансы на продолжение борьбы в Кубке России, остальные команды группы B борются за места в Пути РПЛ:
|Клуб
|И
|В
|В (пен)
|П (пен)
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|5
|3
|0
|1
|1
|7-4
|10
|2. Урал
|5
|2
|1
|0
|2
|5-4
|8
|3. Ростов
|5
|2
|1
|0
|2
|5-6
|8
|4. Рубин
|5
|1
|0
|1
|3
|3-6
|4
«Урал» поймал кризис и не можем выиграть уже три матча подряд. «Ростов», наоборот, после паузы на игры национальных сборных одержал две сухие победы. Важно, что обе были добыты на своем поле - желто-синие остаются домашней командой. В шестом туре группового этапа Кубка России «Ростову» как раз предстоит вновь играть при своих трибунах.
Учитывая вышесказанное, предположим, что «Уралу» будет трудно забить больше одного мяча. Хозяева наладили игру в обороне, а у гостей, напротив, ушла системность в атакующих действиях.
Игру покажет платный канал «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на ресурсах титульного партнера Кубка России:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ростов»: Хромов, Миронов (оба - травмы), Прохин (дисквалификация)
«Урал»: Газинский, Влут (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Урал»:
|Позиция
|«Ростов»
|«Урал»
|Позиция
|Вратарь
|1. Медведев
|1. Помазун
|Вратарь
|Защитник
|5. Терентьев
|15. Кулаков
|Защитник
|Защитник
|55. Осипенко
|24. Филипенко
|Защитник
|Защитник
|92. Мелехин
|4. Эммерсон
|Защитник
|Защитник
|67. Игнатов
|22. Бевеев
|Защитник
|Полузащитник
|7. Акбашев
|8. Мишкич
|Полузащитник
|Полузащитник
|62. Комаров
|55. Аюпов
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Глебов
|21. Дмитриев
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Байрамян
|97. Ишков
|Полузащитник
|Нападающий
|88. Щетинин
|10. Биквалфи
|Полузащитник
|Нападающий
|27. Комличенко
|9. Шеттине
|Нападающий
|Главный тренер
|Валерий Карпин
|Виктор Гончаренко
|Главный тренер
Букмекеры ожидают очень конкурентную встречу, но аккуратно отдают предпочтение хозяевам.
Бесплатная прямая трансляция будет доступна на ресурсах букмекерской компании «Фонбет».
Билеты можно приобрести в кассах «Ростов Арены» или на официальном сайте хозяев.
Паспорт болельщика нужен для посещения матчей РПЛ, но не Кубка России.
Наша ставка выиграла. «Ростов» одержал победу со счетом 2:1 благодаря голам Мелёхина (45 минута) и Комличенко (67). У «Урала» отличился Шеттине (50), а Филипенко получил красную карточку (84).