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17 февраля 17:18ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Андрей Рублев — Александр Бублик, 18 февраля: прогноз на матч турнира в Дохе

Вторая ракетка России против лучшего теннисиста Казахстана
Александр Бокулёв

Во вторник, 18 февраля, на хардовом турнире ATP 500 в Дохе в первом круге пройдет матч между россиянином Андреем Рублёвым и казахстанцем Александром Бубликом. Кто окажется сильнее в противостоянии близких знакомых?

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Дата / Время: 18.02.2025, не ранее 16:00 по московскому времени

Арена: «Khalifa International Tennis and Squash Complex», Grandstand №1 (Доха, Катар)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Победитель этого матча сыграет во втором круге с сильнейшим из пары Отто Виртанен (Финляндия) — Нуну Боржеш (Португалия)

Андрей Рублёв

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27 лет, 10-я ракетка мира, 5-й номер посева

Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 16 титулов ATP, в том числе 10 — на харде. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Монпелье, на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал четыре победы при стольких же поражениях. Турнир в Дохе выигрывал в 2020-м, когда у этих соревнований была категория ATP 250.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Александр Бублик

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27 лет, 48-я ракетка мира

До 2016 года представлял Россию. Победитель четырех турниров ATP в одиночном разряде, в том числе трех хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии вылетел в первом круге Australian Open. Всего в 2025 году одержал две победы при пяти поражениях. На турнире в Дохе лучший результат показал в прошлом сезоне, когда дошел до четвертьфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники провели семь официальных очных матчей. На траве они обменялись победами. На харде Рублёв выиграл три раза, Бублик — дважды.

Ставки на исход

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Букмекеры считают Рублёва явным фаворитом. Так, WINLINE  предлагает коэффициенты 1,21 на его победу и 3,94 на успех Бублика.

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Ставки на тоталы

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Все очные матчи спортсменов продлились минимум 21 гейм. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,83 на ТБ (21,5) и 1,98 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа РублёваПобеда БубликаТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,213,941,831,98

Прогноз и ставка

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Обоим спортсменам тяжело на старте сезона. Но если у Рублёва есть позитивные всплески, то Бублик совсем плох на харде и по делу падает в мировом рейтинге. При этом казахстанец — максимально самобытный игрок, у которого многое зависит от настроения. Если Бублик не видит перспектив по ходу матча, то обычно перестает бороться и в лучшем случае занимается шоу-программой.

При этом все официальные очные матчи россиянина и казахстанца продлились минимум 21 гейм, что говорит о регулярной борьбе. Но даже при такой статистике заигрывать верховой тотал во встрече с участием Бублика — дело рискованное.

Ограничимся подобной ставкой на первый сет. Тогда у казахстанца ещё должна быть мотивация, а потому возможна и борьба (особенно если подача полетит у обоих).

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