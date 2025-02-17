Андрей Рублев — Александр Бублик, 18 февраля: прогноз на матч турнира в Дохе

Обоим спортсменам тяжело на старте сезона. Но если у Рублёва есть позитивные всплески, то Бублик совсем плох на харде и по делу падает в мировом рейтинге. При этом казахстанец — максимально самобытный игрок, у которого многое зависит от настроения. Если Бублик не видит перспектив по ходу матча, то обычно перестает бороться и в лучшем случае занимается шоу-программой.

При этом все официальные очные матчи россиянина и казахстанца продлились минимум 21 гейм, что говорит о регулярной борьбе. Но даже при такой статистике заигрывать верховой тотал во встрече с участием Бублика — дело рискованное.

Ограничимся подобной ставкой на первый сет. Тогда у казахстанца ещё должна быть мотивация, а потому возможна и борьба (особенно если подача полетит у обоих).