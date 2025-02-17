Андрей Рублев — Александр Бублик, 18 февраля: прогноз на матч турнира в Дохе

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Во вторник, 18 февраля, на хардовом турнире ATP 500 в Дохе в первом круге пройдет матч между россиянином Андреем Рублёвым и казахстанцем Александром Бубликом. Кто окажется сильнее в противостоянии близких знакомых?
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Дата / Время: 18.02.2025, не ранее 16:00 по московскому времени
Арена: «Khalifa International Tennis and Squash Complex», Grandstand №1 (Доха, Катар)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Победитель этого матча сыграет во втором круге с сильнейшим из пары Отто Виртанен (Финляндия) — Нуну Боржеш (Португалия)
27 лет, 10-я ракетка мира, 5-й номер посева
Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 16 титулов ATP, в том числе 10 — на харде. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Монпелье, на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал четыре победы при стольких же поражениях. Турнир в Дохе выигрывал в 2020-м, когда у этих соревнований была категория ATP 250.
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27 лет, 48-я ракетка мира
До 2016 года представлял Россию. Победитель четырех турниров ATP в одиночном разряде, в том числе трех хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии вылетел в первом круге Australian Open. Всего в 2025 году одержал две победы при пяти поражениях. На турнире в Дохе лучший результат показал в прошлом сезоне, когда дошел до четвертьфинала.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперники провели семь официальных очных матчей. На траве они обменялись победами. На харде Рублёв выиграл три раза, Бублик — дважды.
Букмекеры считают Рублёва явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,21 на его победу и 3,94 на успех Бублика.
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Все очные матчи спортсменов продлились минимум 21 гейм. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,83 на ТБ (21,5) и 1,98 на ТМ (21,5).
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Обоим спортсменам тяжело на старте сезона. Но если у Рублёва есть позитивные всплески, то Бублик совсем плох на харде и по делу падает в мировом рейтинге. При этом казахстанец — максимально самобытный игрок, у которого многое зависит от настроения. Если Бублик не видит перспектив по ходу матча, то обычно перестает бороться и в лучшем случае занимается шоу-программой.
При этом все официальные очные матчи россиянина и казахстанца продлились минимум 21 гейм, что говорит о регулярной борьбе. Но даже при такой статистике заигрывать верховой тотал во встрече с участием Бублика — дело рискованное.
Ограничимся подобной ставкой на первый сет. Тогда у казахстанца ещё должна быть мотивация, а потому возможна и борьба (особенно если подача полетит у обоих).
Партнерский проект