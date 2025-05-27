Андрей Рублев — Ллойд Харрис, 27 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Во вторник, 27 мая, Андрей Рублёв начнет выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису 2025 года матчем с южноафриканцем Ллойдом Харрисом. Сумеет ли вторая ракетка России обыграть соперника, несколько лет назад стоявшего на пороге топ-30?

Дата / Время: 27.05.2025, не ранее 15:00 по московскому времени

Арена: «Roland Garros», Корт №7 (Париж, Франция)