Андрей Рублев — Ллойд Харрис, 27 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

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Во вторник, 27 мая, Андрей Рублёв начнет выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису 2025 года матчем с южноафриканцем Ллойдом Харрисом. Сумеет ли вторая ракетка России обыграть соперника, несколько лет назад стоявшего на пороге топ-30?
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Дата / Время: 27.05.2025, не ранее 15:00 по московскому времени
Арена: «Roland Garros», Корт №7 (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Победитель этого матча встретится во втором круге с сильнейшим из пары Максимилиан Мартерер (Германия) — Адам Уолтон (Австралия).
27 лет, 15-я ракетка мира, 17-й номер посева
Бывшая пятая ракетка мира. Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 17 титулов ATP, в том числе шесть — на грунте. В нынешнем сезоне победил на хардовых соревнованиях в Дохе, дошел до финала в Гамбурге (грунт) и полуфинала в Монпелье (хард), на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал 15 побед при 12 поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показал в 2020-м и 2022-м, когда дошел до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетел в третьем круге.
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28 лет, 227-я ракетка мира
Не брал титулов на уровне ATP в одиночном разряде и не поднимался выше 31-го места в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне не выступал в основных сетках соревнований ATP-тура. Всего в 2025 году одержал четыре победы при семи поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показал в 2019-м, 2020-м и 2021-м, когда доходил до второго круга. В прошлом сезоне выбыл во втором раунде квалификации.
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Соперники провели два официальных очных матча — на харде и на траве. Обе встречи остались за Рублёвым.
Букмекеры считают россиянина явным фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,06 на его победу и 9,20 на успех южноафриканца.
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Единственный очный матч спортсменов на мэйджоре (Уимблдон-2021) продлился 27 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,91 на ТБ (32,5) и 1,89 на ТМ (32,5).
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Харрис стал победителем квалификации на «Ролан Гаррос», но до этого по ходу сезона хронически уступал в первых раундах «Челленджеров» и отбора на другие турниры. Прямо сейчас он на несколько порядков хуже Рублёва, пожалуй, по всем показателям. Полагаем, только при форс-мажоре россиянин может отдать даже один сет сопернику.
И в такой сценарий верится с трудом, потому что Рублёв заряжен. Он достойно выступил в Гамбурге, где дошел до финала, набрал хорошую форму и соревновательный тонус. Ожидаем, что россиянин задаст такой темп матча, который довольно быстро заведет Харриса в тупик. Играем победу Рублёва в трех сетах.
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