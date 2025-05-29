Андрей Рублев — Адам Уолтон, 29 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

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В четверг, 29 мая, Андрей Рублёв проведет матч второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису 2025 года. Его соперником будет австралиец Адам Уолтон. Букмекеры дают минимальные коэффициенты на победу второй ракетки России — оправданно ли?
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Дата / Время: 29.05.2025, не ранее 14:00 по московскому времени
Арена: «Roland Garros», Корт №7 (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Андрей Рублёв (27 лет, 15-я ракетка мира, 17-й номер посева)
Адам Уолтон (26 лет, 91-я ракетка мира)
Победитель этого матча встретится в третьем круге с сильнейшим из пары Хауме Мунар (Испания) — Артюр Фис (Франция, 14)
Бывшая пятая ракетка мира. Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 17 титулов ATP, в том числе шесть — на грунте. В нынешнем сезоне победил на хардовых соревнованиях в Дохе, дошел до финала в Гамбурге (грунт) и полуфинала в Монпелье (хард), на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал 16 побед при 12 поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показал в 2020-м и 2022-м, когда дошел до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетел в третьем круге.
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Не брал титулов ATP и не поднимался выше 85-го места в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне выступал преимущественно на «Челленджерах» и выиграл такой хардовый турнир в Брисбене. Также на этом покрытии дошел до четвертого круга на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами, а на Australian Open вылетел в стартовом раунде. Всего в 2025 году одержал пять побед при восьми поражениях на уровне ATP. На «Ролан Гаррос» уже показал свой лучший результат, так как ранее на этом турнире выступал только в прошлом сезоне и вылетел в первом круге.
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Соперники ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают россиянина явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,01 на его победу и 16,00 на успех австралийца.
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Букмекеры ожидают, что матч продлится минимальные три сета. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,87 на ТБ (28,5) и 1,94 на ТМ (28,5).
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На бумаге всё предельно понятно, что подтверждают абсолютно разгромные коэффициенты. Уолтон только в нынешнем сезоне добрался до 85-й строчки в мировом рейтинге, что является его личным рекордом. При этом австралийцу уже 26 лет, поэтому молодым и перспективным его назвать не получается. Несмотря на подъем в карьере, очевидный потолок Уолтона прослеживается, и он гораздо ниже того, на что способен Рублёв.
С россиянином было бы ещё понятнее, если бы не проигрыш сета в первом круге. Рублёв вполне мог обойтись без этого в матче с Харрисом, но всё же оступился. Впрочем, потерю сета можно по классике списать на адаптацию к кортам Парижа и вкатывание в турнир. Полагаем, нужные выводы россиянин сделал, а потому ставим на его победу в комбинации с низовым тоталом.
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