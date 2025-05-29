Андрей Рублев — Адам Уолтон, 29 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

На бумаге всё предельно понятно, что подтверждают абсолютно разгромные коэффициенты. Уолтон только в нынешнем сезоне добрался до 85-й строчки в мировом рейтинге, что является его личным рекордом. При этом австралийцу уже 26 лет, поэтому молодым и перспективным его назвать не получается. Несмотря на подъем в карьере, очевидный потолок Уолтона прослеживается, и он гораздо ниже того, на что способен Рублёв.

С россиянином было бы ещё понятнее, если бы не проигрыш сета в первом круге. Рублёв вполне мог обойтись без этого в матче с Харрисом, но всё же оступился. Впрочем, потерю сета можно по классике списать на адаптацию к кортам Парижа и вкатывание в турнир. Полагаем, нужные выводы россиянин сделал, а потому ставим на его победу в комбинации с низовым тоталом.