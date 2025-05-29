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28 мая 16:26ГлавнаяПрогнозыТеннисРолан Гаррос

Андрей Рублев — Адам Уолтон, 29 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Аналитики не сомневаются во второй ракетке России
Александр Бокулёв
Источник: ATP
Источник: ATP

В четверг, 29 мая, Андрей Рублёв проведет матч второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису 2025 года. Его соперником будет австралиец Адам Уолтон. Букмекеры дают минимальные коэффициенты на победу второй ракетки России — оправданно ли?

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Дата / Время: 29.05.2025, не ранее 14:00 по московскому времени

Арена: «Roland Garros», Корт №7 (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline 

Турнирная сетка

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Андрей Рублёв (27 лет, 15-я ракетка мира, 17-й номер посева)

  • 1-й круг: Ллойд Харрис (ЮАР) — 6:4, 4:6, 6:3, 6:1

Адам Уолтон (26 лет, 91-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Максимилиан Мартерер (Германия) — 7:6 (7:3), 4:6, 6:3, 2:6, 6:2

Победитель этого матча встретится в третьем круге с сильнейшим из пары Хауме Мунар (Испания) — Артюр Фис (Франция, 14)

Андрей Рублёв

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Бывшая пятая ракетка мира. Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 17 титулов ATP, в том числе шесть — на грунте. В нынешнем сезоне победил на хардовых соревнованиях в Дохе, дошел до финала в Гамбурге (грунт) и полуфинала в Монпелье (хард), на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал 16 побед при 12 поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показал в 2020-м и 2022-м, когда дошел до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетел в третьем круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Адам Уолтон

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Не брал титулов ATP и не поднимался выше 85-го места в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне выступал преимущественно на «Челленджерах» и выиграл такой хардовый турнир в Брисбене. Также на этом покрытии дошел до четвертого круга на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами, а на Australian Open вылетел в стартовом раунде. Всего в 2025 году одержал пять побед при восьми поражениях на уровне ATP. На «Ролан Гаррос» уже показал свой лучший результат, так как ранее на этом турнире выступал только в прошлом сезоне и вылетел в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники ранее не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

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Букмекеры считают россиянина явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,01 на его победу и 16,00 на успех австралийца.

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Ставки на тоталы

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Букмекеры ожидают, что матч продлится минимальные три сета. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,87 на ТБ (28,5) и 1,94 на ТМ (28,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа РублёваПобеда УолтонаТБ (28,5)ТМ (28,5)
WINLINE1,0116,001,871,94

Прогноз и ставка

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На бумаге всё предельно понятно, что подтверждают абсолютно разгромные коэффициенты. Уолтон только в нынешнем сезоне добрался до 85-й строчки в мировом рейтинге, что является его личным рекордом. При этом австралийцу уже 26 лет, поэтому молодым и перспективным его назвать не получается. Несмотря на подъем в карьере, очевидный потолок Уолтона прослеживается, и он гораздо ниже того, на что способен Рублёв.

С россиянином было бы ещё понятнее, если бы не проигрыш сета в первом круге. Рублёв вполне мог обойтись без этого в матче с Харрисом, но всё же оступился. Впрочем, потерю сета можно по классике списать на адаптацию к кортам Парижа и вкатывание в турнир. Полагаем, нужные выводы россиянин сделал, а потому ставим на его победу в комбинации с низовым тоталом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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