Хольгер Руне — Даниил Медведев, 15 марта: прогноз на полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Медведев планомерно выбирается из кризиса. Сбоев ещё хватает, но россиянин всё чаще выглядит на уровне собственных лучших образцов. В четвертьфинале в Индиан-Уэллсе он заодно проявил и характер, вырвав победу в матче-триллере с Фисом. И это особенно важно с учетом того, что психологически Медведев на старте нынешнего сезона зачастую выглядел очень блекло.

Для Руне турнир тоже получается успешным и важным. У датчанина затянулся кризис игры и результатов, но в Индиан-Уэллсе он вновь выглядит как минимум на уровне топ-10 мирового рейтинга. Впрочем, идеальной форму скандинава назвать нельзя, поэтому Медведев справедливо считается фаворитом.

Потенциально стиль Руне довольно удобен для россиянина. Датчанин в среднем играет с той скоростью, с которой Медведев может справляться. Сила ударов — тоже не главный козырь Руне, поэтому россиянин способен затягивать его в ралли и выходить оттуда победителем.

Резюмируя, ждем победу Медведева. Возможно, она получится трудовой и трехсетовой, так как стабильности по собственным топовым меркам шестой ракетке мира пока не хватает. Да и все предыдущие его матчи с Руне были довольно конкурентными.