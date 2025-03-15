Хольгер Руне — Даниил Медведев, 15 марта: прогноз на полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

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Даниил Медведев оспорит путевку в финал хардового турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллсе с датчанином Хольгером Руне. Сумеет ли первая ракетка России в третий раз подряд дойти до решающего матча на этих соревнованиях?
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Дата / Время: 15.03.2025, не ранее 23:30 по московскому времени
Арена: «Indian Wells Tennis Garden», Stadium №1 (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и BetBoom
Хольгер Руне (21 год, 13-я ракетка мира, 12-й номер посева)
Даниил Медведев (29 лет, 6-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в финале с сильнейшим из пары Джек Дрэйпер (Великобритания, 13) — Карлос Алькарас (Испания, 2)
Бывшая четвертая ракетка мира. Выиграл четыре турнира ATP, половину из них — на харде. В нынешнем сезоне дошел до четвертого круга на Australian Open, всего одержал десять побед при шести поражениях. На турнире в Индиан-Уэллсе уже показал свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетел в четвертьфинале.
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Бывшая первая ракетка мира. Победитель 19 турниров ATP, в том числе 17 хардовых. Также выиграл один мэйджор — US Open 2021 года. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Марселе, четвертьфиналов в Дохе и Дубае, вылетел во втором круге Australian Open. Всего в 2025 году одержал 12 побед при пяти поражениях. В двух прошлых сезонах в Индиан-Уэллсе доходил до финала.
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Соперники провели три официальных очных матча. На грунте они обменялись победами, а единственная встреча на харде осталась за Медведевым.
Букмекеры считают россиянина фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,59 на его победу и 2,49 на успех Руне.
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Все очные матчи спортсменов продлились минимум 19 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,95 на ТБ (22,5) и 1,94 на ТМ (22,5).
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Медведев планомерно выбирается из кризиса. Сбоев ещё хватает, но россиянин всё чаще выглядит на уровне собственных лучших образцов. В четвертьфинале в Индиан-Уэллсе он заодно проявил и характер, вырвав победу в матче-триллере с Фисом. И это особенно важно с учетом того, что психологически Медведев на старте нынешнего сезона зачастую выглядел очень блекло.
Для Руне турнир тоже получается успешным и важным. У датчанина затянулся кризис игры и результатов, но в Индиан-Уэллсе он вновь выглядит как минимум на уровне топ-10 мирового рейтинга. Впрочем, идеальной форму скандинава назвать нельзя, поэтому Медведев справедливо считается фаворитом.
Потенциально стиль Руне довольно удобен для россиянина. Датчанин в среднем играет с той скоростью, с которой Медведев может справляться. Сила ударов — тоже не главный козырь Руне, поэтому россиянин способен затягивать его в ралли и выходить оттуда победителем.
Резюмируя, ждем победу Медведева. Возможно, она получится трудовой и трехсетовой, так как стабильности по собственным топовым меркам шестой ракетке мира пока не хватает. Да и все предыдущие его матчи с Руне были довольно конкурентными.
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