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23 мая 7:24ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Елена Рыбакина — Беатрис Хаддад-Майя, 23 мая: прогноз на полуфинал турнира в Страсбурге

Уроженка Москвы доберется до матча за титул?
Александр Бокулёв

В пятницу, 22 мая, на грунтовом турнире WTA 500 во французском Страсбурге пройдут полуфиналы. Первую путевку в решающий матч оспорят казахстанка Елена Рыбакина и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя. Кто окажется сильнее и продолжит борьбу за титул?

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Дата / Время: 23.05.2025, не ранее 15:30 по московскому времени

Арена: Теннисный клуб Страсбурга, Корт имени Патрис Домингес (Страсбург, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Елена Рыбакина (25 лет, 12-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Ван Синьюй (Китай) — 6:1, 6:3
  • 1/4 финала: Магда Линетт (Польша) — 7:5, 6:3

Беатрис Хаддад-Майя (28 лет, 23-я ракетка мира, 9-й номер посева)

  • 1-й круг: Клара Таусон (Дания) — 3:6, 6:4, 7:5
  • 2-й круг: Эшлин Крюгер (США) — 7:6 (7:3), 6:3
  • 1/4 финала: Эмма Наварро (США, 2) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:2

Победительница этого матча встретится в финале с сильнейшей из пары Даниэль Коллинз (США) — Людмила Самсонова (Россия, 8)

Елена Рыбакина

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Победительница восьми турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. На грунте взяла четыре титула. В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Абу-Даби на харде, на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в 2025 году одержала 21 победу при девяти поражениях. На Страсбурге последний раз выступала в 2020-м, когда и показала лучший результат, выйдя в финал.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Беатрис Хаддад-Майя

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Выиграла четыре турнира WTA в одиночном разряде, но ни одного грунтового. В нынешнем сезоне ранее не доходила до высоких стадий на соревнованиях, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году одержала шесть побед при 14 поражениях. На турнире в Страсбурге ранее выступала только в прошлом сезоне, когда дошла до четвертьфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели три официальных очных матча. Хаддад-Майя по разу победила на харде и грунте, Рыбакина выиграла единственную встречу на траве.

Ставки на исход

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Букмекеры считают казахстанку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,28 на её победу и 4,10 на успех бразильянки.

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Ставки на тоталы

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Единственный очный матч спортсменок, который не завершился досрочно из-за отказа, продлился 26 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,95 на ТБ (20,5) и 1,94 на ТМ (20,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа РыбакинойПобеда Хаддад-МайиТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE1,284,101,951,94

Прогноз и ставка

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Для обеих спортсменок сезоне получается тяжелым. У Рыбакиной нет стабильности, в том числе в вопросах здоровья, а Хаддад-Майя вовсе не показала высоких результатов ни на одном турнире до Страсбурга. Но во Франции бразильянка, похоже, наконец-то обрела хорошие кондиции и выглядит уверенно. Во всех трех матчах она шла андердогом, но одержала победы, причем две из них — в трех сетах, во многом на характере.

Именно психологический фактор может стать решающим в полуфинале. Хаддад-Майя явно на кураже и соскучилась по матчам топовых стадий. Рыбакина же, кажется, слишком буднично одержала две победы в Страсбурге. А потом узнала, что в первом круге «Ролан Гаррос» ей предстоит матч с Белиндой Бенчич — явно есть смысл меньше упираться на последнем турнире перед мэйджором.

Резюмируя, считаем разницу в котировках слишком завышенной. Есть возможность заиграть плюсовую фору по геймам через Хаддад-Майю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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