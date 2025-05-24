Елена Рыбакина — Беатрис Хаддад-Майя, 23 мая: прогноз на полуфинал турнира в Страсбурге

Для обеих спортсменок сезоне получается тяжелым. У Рыбакиной нет стабильности, в том числе в вопросах здоровья, а Хаддад-Майя вовсе не показала высоких результатов ни на одном турнире до Страсбурга. Но во Франции бразильянка, похоже, наконец-то обрела хорошие кондиции и выглядит уверенно. Во всех трех матчах она шла андердогом, но одержала победы, причем две из них — в трех сетах, во многом на характере.

Именно психологический фактор может стать решающим в полуфинале. Хаддад-Майя явно на кураже и соскучилась по матчам топовых стадий. Рыбакина же, кажется, слишком буднично одержала две победы в Страсбурге. А потом узнала, что в первом круге «Ролан Гаррос» ей предстоит матч с Белиндой Бенчич — явно есть смысл меньше упираться на последнем турнире перед мэйджором.

Резюмируя, считаем разницу в котировках слишком завышенной. Есть возможность заиграть плюсовую фору по геймам через Хаддад-Майю.