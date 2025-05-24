Елена Рыбакина — Беатрис Хаддад-Майя, 23 мая: прогноз на полуфинал турнира в Страсбурге

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В пятницу, 22 мая, на грунтовом турнире WTA 500 во французском Страсбурге пройдут полуфиналы. Первую путевку в решающий матч оспорят казахстанка Елена Рыбакина и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя. Кто окажется сильнее и продолжит борьбу за титул?
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Дата / Время: 23.05.2025, не ранее 15:30 по московскому времени
Арена: Теннисный клуб Страсбурга, Корт имени Патрис Домингес (Страсбург, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Елена Рыбакина (25 лет, 12-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Беатрис Хаддад-Майя (28 лет, 23-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в финале с сильнейшей из пары Даниэль Коллинз (США) — Людмила Самсонова (Россия, 8)
Победительница восьми турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. На грунте взяла четыре титула. В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Абу-Даби на харде, на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в 2025 году одержала 21 победу при девяти поражениях. На Страсбурге последний раз выступала в 2020-м, когда и показала лучший результат, выйдя в финал.
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Выиграла четыре турнира WTA в одиночном разряде, но ни одного грунтового. В нынешнем сезоне ранее не доходила до высоких стадий на соревнованиях, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году одержала шесть побед при 14 поражениях. На турнире в Страсбурге ранее выступала только в прошлом сезоне, когда дошла до четвертьфинала.
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Соперницы провели три официальных очных матча. Хаддад-Майя по разу победила на харде и грунте, Рыбакина выиграла единственную встречу на траве.
Букмекеры считают казахстанку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,28 на её победу и 4,10 на успех бразильянки.
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Единственный очный матч спортсменок, который не завершился досрочно из-за отказа, продлился 26 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,95 на ТБ (20,5) и 1,94 на ТМ (20,5).
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Для обеих спортсменок сезоне получается тяжелым. У Рыбакиной нет стабильности, в том числе в вопросах здоровья, а Хаддад-Майя вовсе не показала высоких результатов ни на одном турнире до Страсбурга. Но во Франции бразильянка, похоже, наконец-то обрела хорошие кондиции и выглядит уверенно. Во всех трех матчах она шла андердогом, но одержала победы, причем две из них — в трех сетах, во многом на характере.
Именно психологический фактор может стать решающим в полуфинале. Хаддад-Майя явно на кураже и соскучилась по матчам топовых стадий. Рыбакина же, кажется, слишком буднично одержала две победы в Страсбурге. А потом узнала, что в первом круге «Ролан Гаррос» ей предстоит матч с Белиндой Бенчич — явно есть смысл меньше упираться на последнем турнире перед мэйджором.
Резюмируя, считаем разницу в котировках слишком завышенной. Есть возможность заиграть плюсовую фору по геймам через Хаддад-Майю.
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