Елена Рыбакина — Виктория Мбоко, 23 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Вашингтоне

В понедельник, 21 июля, в первом раунде одиночного женского турнира в Вашингтоне (категория WTA-500) сыграют Анастасия Потапова и Виктория Мбоко. Россиянка впервые встретится на корте с 18-летней теннисисткой из Канады. Победитель пары в следующем раунде сыграет с 3-й ракеткой турнира - Еленой Рыбакиной из Казахстана. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

Дата / Время: 21.07.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Елена Рыбакина (26 лет, 12-я ракетка мира)

1-й круг: пропуск

Виктория Мбоко (18 лет, 88-я ракетка мира)