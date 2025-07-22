Елена Рыбакина — Виктория Мбоко, 23 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Вашингтоне

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В понедельник, 21 июля, в первом раунде одиночного женского турнира в Вашингтоне (категория WTA-500) сыграют Анастасия Потапова и Виктория Мбоко. Россиянка впервые встретится на корте с 18-летней теннисисткой из Канады. Победитель пары в следующем раунде сыграет с 3-й ракеткой турнира - Еленой Рыбакиной из Казахстана. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
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Дата / Время: 21.07.2025, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»
Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.
Елена Рыбакина (26 лет, 12-я ракетка мира)
Виктория Мбоко (18 лет, 88-я ракетка мира)
Экс-третья ракетка мира. До июня 2018 года Елена выступала за Россию, но затем сменила спортивное гражданство на казахстанское. Победительница Уимблдона-2022 в одиночном разряде. Победительница девяти турниров WTA в одиночном разряде. Полуфиналистка юниорского Открытого чемпионата Австралии-2017 и Открытого чемпионата Франции-2017 в одиночном разряде. Экс-третья ракетка мира среди юниоров.
В 2025 году провела 44 матча: 31 победа - 13 поражений. Победительница турнира в Страсбурге (грунт). Полуфиналистка турнира в Дубае (хард), где уступила россиянке Мирре Андреевой. Полуфиналистка турнира в Абу-Даби (хард). Четвертьфиналистка турниров в Берлине (трава), Лондоне (трава), Дохе (хард).
Ну Уимблдоне выбыла по результатам третьего круга. На «Ролан Гаррос» проиграла в четвертом раунде Иге Швентек. На Australian Open в четвертом круге уступила Мэдисон Киз.
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Финалистка Открытый чемпионат Австралии-22 и Уимблдона-2022 среди девушек. Игрок сборной Канады на Кубке Билли Джин Кинг. Наивысшее место в мировом женском рейтинге - 86. Профессионал с 2022 года. В финалах турниров WTA побед не одерживала.
В 2025 году на различных турнирах провела 54 матча: 46 побед - 8 поражений.
Ну Уимблдоне вылетела во втором круге. На «Ролан Гаррос» в третьем раунде проиграла восьмой ракетке турнира - китаянке Чжэн Циньвэнь.
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Это будет первый очный матч между теннисистками в рамках турниров WTA.
WINLINE не особо верит в успех юной представительницы Канады. На выигрыш Мбоко можно поставить за солидные 3.70, в то время как победа Рыбакиной котируется за 1.28.
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Эксперты БК WINLINE предлагают коэффициент 1.85 на тотал меньше 20.5 (не больше 20 геймов в матче). Тотал больше 20.5 идет на рынке за 1.95.
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Единственное, что может помешать Рыбакиной пройти в следующий раунд - выступление в парном разряде в Вашингтоне. Вместе с Эммой Радукану Елена уже вышла в четвертьфинал турнира, проведя в матче 1/8 финала на корте без малого два часа.
Юная теннисистка из Канады в первом круге выбила только вернувшуюся на корт после травмы россиянку Анастасию Потапову. Эмма практически не подавала навылет и грешила двойными ошибками, что не помешало ей пройти во второй раунд. Едва ли по всем ключевым статистическим показателям канадка была хуже Потаповой, но уверенная игра на первой подаче (выиграно 75%) позволили Мбоко добиться победы.
Рыбкакина - соперница для Виктории уже иного уровня. Если в матче с восстанавливающейся россиянкой букмекеры давали абсолютно равные коэффициенты за победу каждой из спортсменок, то во встрече с представительницей Казахстана Мбоко уже явный аутсайдер.
Занятость Елены в парном разряде и уверенная игра теннисистки из Канады в первом раунде наталкивают на мысль, что простым матч для 3-й ракетки турнира не будет. Не факт, что для определения победителя потребуется третий сет, но показать зубы на каких-то игровых отрезках Виктория способна. Выбор редакции - не меньше 21 гейма в матче. Букмекер увеличит номинал успешной ставки на такой сценарий почти вдвое.