Елена Рыбакина — Елена Остапенко, 30 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Рыбакина на нынешнем «Ролан Гаррос» доказывает, что потенциал у неё огромный. Проблема в нехватке стабильности, из-за которой казахстанка умудрилась даже отдать сет Риере в первом круге. Теперь же уроженка Москвы столкнется с резким повышением уровня оппозиции, и здесь уже потребуется показывать свой максимум или близко к этому. Если получится, то Рыбакина, полагаем, добудет победу.

Но Остапенко наверняка будет готова воспользоваться любыми шансами и ошибками соперницы. Латвийка очень опытна и может демонстрировать действительно топовый теннис. Но ей тоже не хватает стабильности. И это тоже уже проявилось на нынешнем «Ролан Гаррос», где Остапенко в обоих матчах проигрывала первые сеты.

Резюмируя, одностороннюю игру не ждем. Похоже, мы увидим качельный теннис от обеих спортсменок, а победит та, кто допустит меньше собственных ошибок. С учетом коэффициентов играем ТБ (19,5).