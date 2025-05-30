Елена Рыбакина — Елена Остапенко, 30 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

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В пятницу, 30 мая, в третьем круге Открытого чемпионата Франции по теннису встретятся казахстанка Елена Рыбакина и латвийка Елена Остапенко. Кто окажется сильнее в дуэли двух тёзок?
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Дата / Время: 30.05.2025, не ранее 15:30 по московскому времени
Арена: «Roland Garros», Корт имени Сюзанн Ленглен (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Елена Рыбакина (25 лет, 11-я ракетка мира, 12-й номер посева)
Елена Остапенко (27 лет, 21-я ракетка мира, 21-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшей из пары Жаклин Кристиан (Румыния) — Ига Швёнтек (Польша, 5)
Бывшая третья ракетка мира. Победительница девяти турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. На грунте взяла пять титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии стала победительницей турнира в Страсбурге, а на харде дошла до полуфинала в Абу-Даби, на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в 2025 году одержала 25 побед при девяти поражениях. На «Roland Garros» лучший результат показала в 2021-м и 2024-м, когда доходила до четвертьфинала.
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Бывшая пятая ракетка мира. Выиграла девять одиночных титулов уровня WTA, в том числе один турнир Большого шлема («Ролан Гаррос» в 2017 году). На грунте также стала чемпионкой в Штутгарте-2025. Кроме того, в нынешнем сезоне дошла до финала в Дохе (хард), на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала 25 побед при десяти поражениях. В прошлом сезоне на «Ролан Гаррос» вылетела во втором круге.
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Соперницы провели пять официальных очных матчей. На харде Рыбакина победила дважды, Остапенко — один раз. Единственная встреча на грунте осталась за казахстанкой, а на траве — за латвийкой.
Букмекеры считают Рыбакину явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,46 на её победу и 2,75 на успех Остапенко.
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Все очные матчи спортсменок продлились минимум 17 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,91 на ТБ (21,5) и 1,89 на ТМ (21,5).
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Рыбакина на нынешнем «Ролан Гаррос» доказывает, что потенциал у неё огромный. Проблема в нехватке стабильности, из-за которой казахстанка умудрилась даже отдать сет Риере в первом круге. Теперь же уроженка Москвы столкнется с резким повышением уровня оппозиции, и здесь уже потребуется показывать свой максимум или близко к этому. Если получится, то Рыбакина, полагаем, добудет победу.
Но Остапенко наверняка будет готова воспользоваться любыми шансами и ошибками соперницы. Латвийка очень опытна и может демонстрировать действительно топовый теннис. Но ей тоже не хватает стабильности. И это тоже уже проявилось на нынешнем «Ролан Гаррос», где Остапенко в обоих матчах проигрывала первые сеты.
Резюмируя, одностороннюю игру не ждем. Похоже, мы увидим качельный теннис от обеих спортсменок, а победит та, кто допустит меньше собственных ошибок. С учетом коэффициентов играем ТБ (19,5).
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