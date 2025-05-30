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29 мая 17:33ГлавнаяПрогнозыТеннисРолан Гаррос

Елена Рыбакина — Елена Остапенко, 30 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Первые ракетки Казахстана и Латвии
Александр Бокулёв

В пятницу, 30 мая, в третьем круге Открытого чемпионата Франции по теннису встретятся казахстанка Елена Рыбакина и латвийка Елена Остапенко. Кто окажется сильнее в дуэли двух тёзок?

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Дата / Время: 30.05.2025, не ранее 15:30 по московскому времени

Арена: «Roland Garros», Корт имени Сюзанн Ленглен (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline 

Турнирная сетка

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Елена Рыбакина (25 лет, 11-я ракетка мира, 12-й номер посева)

  • 1-й круг: Хулия Риера (Аргентина) — 6:1, 4:6, 6:4
  • 2-й круг: Ива Йович (США) — 6:3, 6:3

Елена Остапенко (27 лет, 21-я ракетка мира, 21-й номер посева)

  • 1-й круг: Полина Кудерметова (Россия) — 5:7, 6:0, 6:2
  • 2-й круг: Кэролайн Доулхайд (США) — 5:7, 6:3, 6:3

Победительница этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшей из пары Жаклин Кристиан (Румыния) — Ига Швёнтек (Польша, 5)

Елена Рыбакина

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Бывшая третья ракетка мира. Победительница девяти турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. На грунте взяла пять титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии стала победительницей турнира в Страсбурге, а на харде дошла до полуфинала в Абу-Даби, на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в 2025 году одержала 25 побед при девяти поражениях. На «Roland Garros» лучший результат показала в 2021-м и 2024-м, когда доходила до четвертьфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Елена Остапенко

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Бывшая пятая ракетка мира. Выиграла девять одиночных титулов уровня WTA, в том числе один турнир Большого шлема («Ролан Гаррос» в 2017 году). На грунте также стала чемпионкой в Штутгарте-2025. Кроме того, в нынешнем сезоне дошла до финала в Дохе (хард), на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала 25 побед при десяти поражениях. В прошлом сезоне на «Ролан Гаррос» вылетела во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели пять официальных очных матчей. На харде Рыбакина победила дважды, Остапенко — один раз. Единственная встреча на грунте осталась за казахстанкой, а на траве — за латвийкой.

Ставки на исход

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Букмекеры считают Рыбакину явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,46 на её победу и 2,75 на успех Остапенко.

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Ставки на тоталы

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Все очные матчи спортсменок продлились минимум 17 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,91 на ТБ (21,5) и 1,89 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа РыбакинойПобеда ОстапенкоТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,462,751,911,89

Прогноз и ставка

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Рыбакина на нынешнем «Ролан Гаррос» доказывает, что потенциал у неё огромный. Проблема в нехватке стабильности, из-за которой казахстанка умудрилась даже отдать сет Риере в первом круге. Теперь же уроженка Москвы столкнется с резким повышением уровня оппозиции, и здесь уже потребуется показывать свой максимум или близко к этому. Если получится, то Рыбакина, полагаем, добудет победу. 

Но Остапенко наверняка будет готова воспользоваться любыми шансами и ошибками соперницы. Латвийка очень опытна и может демонстрировать действительно топовый теннис. Но ей тоже не хватает стабильности. И это тоже уже проявилось на нынешнем «Ролан Гаррос», где Остапенко в обоих матчах проигрывала первые сеты.

Резюмируя, одностороннюю игру не ждем. Похоже, мы увидим качельный теннис от обеих спортсменок, а победит та, кто допустит меньше собственных ошибок. С учетом коэффициентов играем ТБ (19,5).

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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