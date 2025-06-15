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15 июня 9:20ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Елена Рыбакина — Чжэн Циньвэнь, 17 июня: прогноз на матч турнира в Берлине

Огромная афиша для первого круга
Александр Бокулёв

Жеребьевка травяного турнира WTA 500 в Берлине уже в первом круге свела казахстанку Елену Рыбакину и китаянку Чжэн Циньвэнь — 11-ю и пятую ракеток мира соответственно. Кто окажется сильнее в этой топовой дуэли?

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Дата / Время: 17.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: Теннисный клуб «Рот-Вайс», Корт имени Штеффи Граф (Берлин, Германия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline 

Турнирная сетка

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Победительница этого матча встретится во втором круге с сильнейшей из пары победительниц квалификации

Елена Рыбакина

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25 лет, 11-я ракетка мира

Бывшая третья ракетка мира. Победительница девяти турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. Больше титулов на траве не брала. В нынешнем сезоне стала победительницей грунтового турнира в Страсбурге, а на харде дошла до полуфинала в Абу-Даби. На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетела в четвертом круге. Всего в 2025 году одержала 27 побед при 11 поражениях. На турнире в Берлине лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до четвертьфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Чжэн Циньвэнь

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22 года, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 и победительница Азиады-2022 в одиночном разряде. Выиграла четыре турнира WTA, но ни одного травяного. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до полуфинала в Лондоне. Кроме того, пробилась в полуфинал на грунте в Риме. На Australian Open вылетела во втором круге, на «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинала. Всего в сезоне одержала 19 побед при десяти поражениях. На турнире в Берлине лучший результат показала в прошлом году, когда дошла до второго круга.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели три официальных очных матча. На харде они обменялись победами. Единственную встречу на траве выиграла Рыбакина.

Ставки на исход

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Букмекеры считают казахстанку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,55 на её победу и 2,47 на успех китаянки.

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Ставки на тоталы

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Последний очный матч спортсменок продлился 29 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,95 на ТБ (22,5) и 1,86 на ТМ (22,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа РыбакинойПобеда ЦиньвэньТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE1,552,471,951,86

Прогноз и ставка

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Недавний турнир в Лондоне стал первым травяным, на котором Циньвэнь дошла до полуфинала. У Рыбакиной же более впечатляющая история выступлений на этом покрытии. На траве она здорово использует свою подачу, вот только для этого нужен стабильно высокий процент попаданий первым мячом, а казахстанка не обходится без регулярных общих спадов.

Согласимся, что на бумаге Рыбакина всё же выглядит фавориткой на траве, однако ставка на исход в подобном противостоянии (ещё и в первом круге) в любом случае кажется рискованной. Попробуем заиграть тотал в первом сете. Полагаем, что в этом отрезке инициатива будет переходить из рук в руки, а достойные друг друга спортсменки проведут на корте минимум десять геймов.

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