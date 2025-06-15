Елена Рыбакина — Чжэн Циньвэнь, 17 июня: прогноз на матч турнира в Берлине

Недавний турнир в Лондоне стал первым травяным, на котором Циньвэнь дошла до полуфинала. У Рыбакиной же более впечатляющая история выступлений на этом покрытии. На траве она здорово использует свою подачу, вот только для этого нужен стабильно высокий процент попаданий первым мячом, а казахстанка не обходится без регулярных общих спадов.

Согласимся, что на бумаге Рыбакина всё же выглядит фавориткой на траве, однако ставка на исход в подобном противостоянии (ещё и в первом круге) в любом случае кажется рискованной. Попробуем заиграть тотал в первом сете. Полагаем, что в этом отрезке инициатива будет переходить из рук в руки, а достойные друг друга спортсменки проведут на корте минимум десять геймов.