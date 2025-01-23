Арина Соболенко — Паула Бадоса, 23 января: прогноз на полуфинал Australian Open

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В четверг, 23 января, белоруска Арина Соболенко попробует в третий раз подряд выйти в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису. Сумеет ли испанка Паула Бадоса остановить первую ракетку мира?
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Дата / Время: 23.01.2025, 11:30 по московскому времени
Арена: «Мельбурн-Парк», Арена Рода Лейвера (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Арина Соболенко (26 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Паула Бадоса (27 лет, 12-я ракетка мира, 11-й номер посева)
Победительница этого матча сыграет в финале с сильнейшей из пары Мэдисон Киз (США, 19) — Ига Швёнтек (Польша, 2).
Победительница 18 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На харде взяла 16 титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии выиграла трофей в Брисбене. Всего в 2025 году одержала десять побед и не имеет поражений.
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Бывшая вторая ракетка мира. Выиграла четыре титула WTA, в том числе три — на харде. В нынешнем сезоне одержала шесть побед при двух поражениях. На Australian Open уже показала свой лучший результат, так как ранее не пробивалась дальше четвертого круга на этом турнире.
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Соперницы провели семь официальных очных матчей: четыре — на грунте, три — на харде. Соболенко одержала пять побед, Бадоса — две. При этом испанка оба раза выиграла на харде.
Букмекеры считают Соболенко явной фавориткой матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,30 на её победу и 3,85 на успех Бадосы.
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Последний очный матч спортсменок продлился 19 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,98 на ТБ (21,5) и 1,91 на ТМ (21,5).
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До четвертьфинала путь Соболенко по сетке был не беззаботным, но вполне уверенным. Однако на этой стадии белоруске пришлось очень тяжело в матче с Анастасией Павлюченковой. Игра показала, что и лидер мирового рейтинга порой остается уязвимой.
И на этом фоне можно ожидать тяжелое испытание для Соболенко в полуфинале. Там её ждет Бадоса, которая набрала великолепный ход, образцово действует на задней линии и проводит один из лучших турниров в карьере.
Если белоруска кардинально не перезагрузится после четвертьфинала, у испанки будут осязаемые шансы забрать как минимум сет. В любом случае разменять два десятка геймов у соперниц наверняка получится. Есть все вводные для конкурентного матча.
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