Арина Соболенко — Паула Бадоса, 23 января: прогноз на полуфинал Australian Open

До четвертьфинала путь Соболенко по сетке был не беззаботным, но вполне уверенным. Однако на этой стадии белоруске пришлось очень тяжело в матче с Анастасией Павлюченковой. Игра показала, что и лидер мирового рейтинга порой остается уязвимой.

И на этом фоне можно ожидать тяжелое испытание для Соболенко в полуфинале. Там её ждет Бадоса, которая набрала великолепный ход, образцово действует на задней линии и проводит один из лучших турниров в карьере.

Если белоруска кардинально не перезагрузится после четвертьфинала, у испанки будут осязаемые шансы забрать как минимум сет. В любом случае разменять два десятка геймов у соперниц наверняка получится. Есть все вводные для конкурентного матча.