Арина Соболенко — Мэдисон Киз, 25 января: прогноз на финал Australian Open

В субботу, 25 января, белоруска Арина Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграет с американкой Мэдисон Киз. Сумеет ли первая ракетка мира отстоять титул?

Дата / Время: 23.01.2025, 11:30 по московскому времени

Арена: «Мельбурн-Парк», Арена Рода Лейвера (Мельбурн, Австралия)