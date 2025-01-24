Арина Соболенко — Мэдисон Киз, 25 января: прогноз на финал Australian Open

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В субботу, 25 января, белоруска Арина Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграет с американкой Мэдисон Киз. Сумеет ли первая ракетка мира отстоять титул?
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Дата / Время: 23.01.2025, 11:30 по московскому времени
Арена: «Мельбурн-Парк», Арена Рода Лейвера (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Арина Соболенко (26 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Мэдисон Киз (29 лет, 14-я ракетка мира, 19-й номер посева)
Победительница 18 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На харде взяла 16 титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии выиграла трофей в Брисбене. В 2025 году не имеет поражений.
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Победительница девяти турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех хардовых. В нынешнем сезоне выиграла трофей в Аделаиде. На Australian Open в третий раз за карьеру дошла до полуфинала, в котором обыграла вторую ракетку мира - Игу Швентек.
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За последние шесть лед соперницы пять раз встречались на корте. Единственную победу в этих матчах американка одержала в 2021-м году в Берлине, где играли на травяном покрытие. Все три встречи на харде остались за Соболенко.
Букмекеры считают Соболенко явной фавориткой матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,31 на её победу и 3,75 на успех Киз.
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Последний очный матч спортсменок продлился 19 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,60 на ТБ (19,5) и 2,46 на ТМ (19,5).
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В четвертьфинале Соболенко заставила понервничать своих поклонников, проиграв Анастасии Павлюченковой второй сет. Это единственная очковая потеря, которую белорусская спортсменка потерпела по пути к финалу. Но уже в полуфинале Арина продемонстрировала, что не даст спуску соперницам в Мельбурне, уверенно переиграв испанку Паулу Бадосу.
Киз проводит замечательный турнир, но дорога к финалу вышла для американки крайне энергозатратной. Мэдисон успела продемонстрировать и сбалансированную игру, и характер, но хватит ли ей сил на финальный поединок с первой ракеткой мира - вопрос серьезный. Соболенко устала на предыдущих этапах значительно меньше. наш выбор - матч завершится после второго сета.
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