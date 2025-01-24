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24 января 9:41ГлавнаяПрогнозыТеннисAustralian Open

Арина Соболенко — Мэдисон Киз, 25 января: прогноз на финал Australian Open

Белорусская теннисистка готова к защите титула
Руслан Ипполитов

В субботу, 25 января, белоруска Арина Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграет с американкой Мэдисон Киз. Сумеет ли первая ракетка мира отстоять титул?

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Дата / Время: 23.01.2025, 11:30 по московскому времени

Арена: «Мельбурн-Парк», Арена Рода Лейвера (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Арина Соболенко (26 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Слоан Стивенс (США) — 6:3, 6:2
  • 2-й круг: Джессика Бузас Манейро (Испания) — 6:3, 7:5
  • 3-й круг: Клара Таусон (Дания) — 7:6 (7:5), 6:4
  • 4-й круг: Мирра Андреева (Россия) — 6:1, 6:2
  • ¼ финала: Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:2, 2:6, 6:3
  • ½ финала: Паула Бадоса (Испания) — 6:4, 6:2

Мэдисон Киз (29 лет, 14-я ракетка мира, 19-й номер посева)

  • 1-й круг: Энн Ли (США) — 6:4, 7:5
  • 2-й круг: Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 7:6 (7:1), 2:6, 7:5
  • 3-й круг: Даниэль Коллинз (США) — 6:4, 6:4
  • 4-й круг: Елена Рыбакина (Казахстан) — 6:3, 1:6, 6:3
  • 1/4 финала: Элина Свитолина (Украина) — 3:6, 6:3, 6:4
  • ½ финала: Ига Швентек (Польша) — 5:7, 6:1, 7:6

Арина Соболенко

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Победительница 18 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На харде взяла 16 титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии выиграла трофей в Брисбене. В 2025 году не имеет поражений.

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Мэдисон Киз

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Победительница девяти турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех хардовых. В нынешнем сезоне выиграла трофей в Аделаиде. На Australian Open в третий раз за карьеру дошла до полуфинала, в котором обыграла вторую ракетку мира - Игу Швентек.

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Личные встречи

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За последние шесть лед соперницы пять раз встречались на корте. Единственную победу в этих матчах американка одержала в 2021-м году в Берлине, где играли на травяном покрытие. Все три встречи на харде остались за Соболенко.

Ставки на исход

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Букмекеры считают Соболенко явной фавориткой матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,31 на её победу и 3,75 на успех Киз.

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Ставки на тоталы

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Последний очный матч спортсменок продлился 19 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,60 на ТБ (19,5) и 2,46 на ТМ (19,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа СоболенкоПобеда КизТБ (20,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,313,751,821,85

Прогноз и ставка

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В четвертьфинале Соболенко заставила понервничать своих поклонников, проиграв Анастасии Павлюченковой второй сет. Это единственная очковая потеря, которую белорусская спортсменка потерпела по пути к финалу. Но уже в полуфинале Арина продемонстрировала, что не даст спуску соперницам в Мельбурне, уверенно переиграв испанку Паулу Бадосу.

Киз проводит замечательный турнир, но дорога к финалу вышла для американки крайне энергозатратной. Мэдисон успела продемонстрировать и сбалансированную игру, и характер, но хватит ли ей сил на финальный поединок с первой ракеткой мира - вопрос серьезный. Соболенко устала на предыдущих этапах  значительно меньше. наш выбор - матч завершится после второго сета.

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