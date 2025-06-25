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23 июня 18:20ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Роман Сафиуллин — Хамад Меджедович, 25 июня: прогноз на матч турнира в Мальорке

Битва за четвертьфинал
Руслан Ипполитов

24 июня, во втором круге турнира АТР 250 в испанской Мальорке сразятся Роман Сафиуллин и Хамад Меджедович. Россиянин и серб находятся поблизости друг от друга в мировом рейтинге, что обещает напряженную и захватывающую борьбу за выход в четвертьфинал. Оцениваем потенциал соперников и коэффициенты букмекерских контор.

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Дата / Время: 24.06.2025, не ранее 14:30 по московскому времени

Арена: «Санта-Понса» (Пальма-де-Мальорка, Испания)

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

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Роман Сафиуллин (27 лет, 75-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Александр Мюллер (Франция, 39) — 7:6, 7:5

Хамад Меджедович (21 год, 73-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Нишеш Басаваредди (США, 100) — 6:0, 6:4

Роман Сафиуллин

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Выше 36-го места в рейтинге АТР уроженец Подольска никогда не поднимался. Побед в титульных матчах в карьере спортсмена пока не было. В текущем году выиграл 3 из 14 матчей, потерпев 9 поражений. Турнир в Мальорке стал третьим в году, на котором Роман сумел преодолеть барьер первого раунда. На «Ролан Гаррос» и на Australian Open зачехлял ракетку после первого же матча.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Хамад Меджедович

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Этнический босниец является протеже самого Новака Джоковича. Выше 61-го места в мировом рейтинге не поднимался и пока не имеет на своем счету побед на взрослом уровне в турнирах АТР. В 2025 году в 16 матчах одержал 9 побед при 7 поражениях. Финалист турнира в Марселе (хард), в полуфинале которого в двух сетах  обыграл посеянного под первым номером - Даниила Медведева. На «Ролан Гаррос» добрался до 3-го круга.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Опытный россиянин и молодой серб на корте раньше не встречались.

Ставки на исход

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Эксперты PARI не выделяют явного фаворита предстоящей встречи, отдавая небольшое преимущество сербскому теннисисту. Победа Меджедовича котируется за 1,80. Удачная ставка на победу Таусен приведет к удвоению номинала пари.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Коэффициенты букмекеров

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Победа Сафиуллина

Победа Меджедовича

PARI

2,00

1,80

Прогноз и ставка

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Известность пришла к Меджедовичу, когда он, получив по ходу матча травму, обыграл-таки в первом круге февральского турнира в Дохе Стефаноса Циципаса. Но уже в следующем раунде выбыл из борьбы. Хамад лишь дважды в 2025 году сумел преодолеть барьер второго раунда на турнирах, в которых принимал участие, но каждое из этих достижений заслуживает уважения. Его звездным часом стал турнир в Марселе, где по пути к проигранному финалу серб выбил Карена Хачанова и Даниила Медведева. Играть в теннис молодой спортсмен явно умеет, но пока это всего редкие вспышки. В первом круге в Мальорке Меджедович с видимой легкостью одолел занимающего 100-ю строчку в рейтинге АТР американца Нишеша Басаваредди, не отдав последнему в первом сете ни одного гейма.

У Сафиуллина в первом раунде соперник был куда серьезней - француз Александр Мюллер. Под стать вышел и характер игры - 7:6, 7:5 в пользу россиянина. Но, как и его ближайший противник, Роман в этом году выдал несколько хороших матчей, но в большинстве случаев завершал выступление на турнирах после первого же круга.

Потенциал серба выше, но проявится ли это в конкретном матче, предсказать довольно сложно. Опыт против молодецкой мощи - отсюда и примерно равные коэффициенты букмекера на предстоящий поединок, на разных отрезках которого доминировать может каждый из соперников. Плюсом Сафиуллина может стать большее количество матчей в сезоне, проведенных на травяных кортах. Для Романа это будет уже шестая встреча в году. В пяти предыдущих он одержал три победы. Хамад проведет лишь второй матч на траве на том же временном отрезке. Первый, как не сложно догадаться, случился в минувший понедельник в Мальорке. Оаыт и по возрасту, и по числу проведенных матчей на траве на стороне россиянина. Наш выбор - победа Сафиуллина.

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