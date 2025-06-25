Роман Сафиуллин — Хамад Меджедович, 25 июня: прогноз на матч турнира в Мальорке

Известность пришла к Меджедовичу, когда он, получив по ходу матча травму, обыграл-таки в первом круге февральского турнира в Дохе Стефаноса Циципаса. Но уже в следующем раунде выбыл из борьбы. Хамад лишь дважды в 2025 году сумел преодолеть барьер второго раунда на турнирах, в которых принимал участие, но каждое из этих достижений заслуживает уважения. Его звездным часом стал турнир в Марселе, где по пути к проигранному финалу серб выбил Карена Хачанова и Даниила Медведева. Играть в теннис молодой спортсмен явно умеет, но пока это всего редкие вспышки. В первом круге в Мальорке Меджедович с видимой легкостью одолел занимающего 100-ю строчку в рейтинге АТР американца Нишеша Басаваредди, не отдав последнему в первом сете ни одного гейма.

У Сафиуллина в первом раунде соперник был куда серьезней - француз Александр Мюллер. Под стать вышел и характер игры - 7:6, 7:5 в пользу россиянина. Но, как и его ближайший противник, Роман в этом году выдал несколько хороших матчей, но в большинстве случаев завершал выступление на турнирах после первого же круга.

Потенциал серба выше, но проявится ли это в конкретном матче, предсказать довольно сложно. Опыт против молодецкой мощи - отсюда и примерно равные коэффициенты букмекера на предстоящий поединок, на разных отрезках которого доминировать может каждый из соперников. Плюсом Сафиуллина может стать большее количество матчей в сезоне, проведенных на травяных кортах. Для Романа это будет уже шестая встреча в году. В пяти предыдущих он одержал три победы. Хамад проведет лишь второй матч на траве на том же временном отрезке. Первый, как не сложно догадаться, случился в минувший понедельник в Мальорке. Оаыт и по возрасту, и по числу проведенных матчей на траве на стороне россиянина. Наш выбор - победа Сафиуллина.