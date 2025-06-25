Роман Сафиуллин — Хамад Меджедович, 25 июня: прогноз на матч турнира в Мальорке

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24 июня, во втором круге турнира АТР 250 в испанской Мальорке сразятся Роман Сафиуллин и Хамад Меджедович. Россиянин и серб находятся поблизости друг от друга в мировом рейтинге, что обещает напряженную и захватывающую борьбу за выход в четвертьфинал. Оцениваем потенциал соперников и коэффициенты букмекерских контор.
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Дата / Время: 24.06.2025, не ранее 14:30 по московскому времени
Арена: «Санта-Понса» (Пальма-де-Мальорка, Испания)
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Роман Сафиуллин (27 лет, 75-я ракетка мира)
Хамад Меджедович (21 год, 73-я ракетка мира)
Выше 36-го места в рейтинге АТР уроженец Подольска никогда не поднимался. Побед в титульных матчах в карьере спортсмена пока не было. В текущем году выиграл 3 из 14 матчей, потерпев 9 поражений. Турнир в Мальорке стал третьим в году, на котором Роман сумел преодолеть барьер первого раунда. На «Ролан Гаррос» и на Australian Open зачехлял ракетку после первого же матча.
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Этнический босниец является протеже самого Новака Джоковича. Выше 61-го места в мировом рейтинге не поднимался и пока не имеет на своем счету побед на взрослом уровне в турнирах АТР. В 2025 году в 16 матчах одержал 9 побед при 7 поражениях. Финалист турнира в Марселе (хард), в полуфинале которого в двух сетах обыграл посеянного под первым номером - Даниила Медведева. На «Ролан Гаррос» добрался до 3-го круга.
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Опытный россиянин и молодой серб на корте раньше не встречались.
Эксперты PARI не выделяют явного фаворита предстоящей встречи, отдавая небольшое преимущество сербскому теннисисту. Победа Меджедовича котируется за 1,80. Удачная ставка на победу Таусен приведет к удвоению номинала пари.
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Известность пришла к Меджедовичу, когда он, получив по ходу матча травму, обыграл-таки в первом круге февральского турнира в Дохе Стефаноса Циципаса. Но уже в следующем раунде выбыл из борьбы. Хамад лишь дважды в 2025 году сумел преодолеть барьер второго раунда на турнирах, в которых принимал участие, но каждое из этих достижений заслуживает уважения. Его звездным часом стал турнир в Марселе, где по пути к проигранному финалу серб выбил Карена Хачанова и Даниила Медведева. Играть в теннис молодой спортсмен явно умеет, но пока это всего редкие вспышки. В первом круге в Мальорке Меджедович с видимой легкостью одолел занимающего 100-ю строчку в рейтинге АТР американца Нишеша Басаваредди, не отдав последнему в первом сете ни одного гейма.
У Сафиуллина в первом раунде соперник был куда серьезней - француз Александр Мюллер. Под стать вышел и характер игры - 7:6, 7:5 в пользу россиянина. Но, как и его ближайший противник, Роман в этом году выдал несколько хороших матчей, но в большинстве случаев завершал выступление на турнирах после первого же круга.
Потенциал серба выше, но проявится ли это в конкретном матче, предсказать довольно сложно. Опыт против молодецкой мощи - отсюда и примерно равные коэффициенты букмекера на предстоящий поединок, на разных отрезках которого доминировать может каждый из соперников. Плюсом Сафиуллина может стать большее количество матчей в сезоне, проведенных на травяных кортах. Для Романа это будет уже шестая встреча в году. В пяти предыдущих он одержал три победы. Хамад проведет лишь второй матч на траве на том же временном отрезке. Первый, как не сложно догадаться, случился в минувший понедельник в Мальорке. Оаыт и по возрасту, и по числу проведенных матчей на траве на стороне россиянина. Наш выбор - победа Сафиуллина.