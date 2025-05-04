Кори Сэндхаген — Дейвезон Фигередо, 4 мая: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

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Первый майский турнир UFC возглавит рейтинговый поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между американцем Кори Сэндхагеном и бразильцем Дейвезоном Фигередо. Кто из них вернется на победную тропу?
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Сэндхаген
Фигередо
США
Страна
Бразилия
33
Возраст
37
22
Бои
29
17 (7 / 3 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
24 (9 / 9 / 6)
5 (0 / 1 / 4)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (1 / 1 / 2)
0
Ничьи
1
4
Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC
5
180,5
Рост (см)
165
178
Размах рук (см)
173
101,5
Размах ног (см)
96,5
Активно занимался кикбоксингом, стал чемпионом мира по версии WKA. Также владеет коричневым поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2015 года. В 2016-м завоевал пояс SCL в полулегком весе, затем бился в LFA, а в 2018-м перешел в UFC, где сосредоточился на легчайшем дивизионе. После пяти подряд побед в новом промоушене уступил в претендентском поединке Алджамейну Стерлингу. В 2021 году бился за временный пояс в легчайшем весе с Петром Яном, но проиграл. Затем одержал три победы подряд, но в последнем поединке в августе уступил Умару Нурмагомедову единогласным решением судей.
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В девятилетнем возрасте начал заниматься борьбой, впоследствии освоил капоэйру, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2012 года, в UFC — с 2017-го. В 2020-м завоевал пояс в наилегчайшем весе, который защитил два раза. Потерял титул в 2021-м, уступив Брэндону Морено. В 2022-м забрал пояс обратно, но затем вновь проиграл мексиканцу — техническим нокаутом после остановки боя доктором. После поражения поднялся в легчайший дивизион, где выиграл первые три поединка. В последнем бою в ноябре уступил Петру Яну единогласным решением судей.
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Интригующий поединок за право остаться на видных позициях в титульной гонке. Последние бои оба спортсмена проиграли. Однако если Сэндхаген дал конкурентный поединок Нурмагомедову, то Фигередо был разгромлен Яном.
Видно, что возраст всё же сказывается на бразильце, который замедлился и, похоже, упёрся в свой потолок в рамках легчайшего дивизиона. Да, он остаётся универсальным и сбалансированным бойцом, но не факт, что этого хватит для победы над Сэндхагеном. Американец предпочитает работать в стойке и бьёт вдвое чаще, вдобавок имеет значительное преимущество по габаритам. В борьбе же Фигередо на бумаге сильнее, однако его соперник заметно прибавляет в данном компоненте.
Резюмируя, можем согласиться с букмекерами, которые уверены в победе Сэндхагена. Хотя разница в котировках всё же кажется завышенной. Для ставки же выберем опцию полного боя. И Сэндхагена, и Фигередо крайне тяжело финишировать, оба умеют работать на длинной дистанции, в том числе пятираундовой.
Турнир UFC on ESPN 67 пройдет на «Wells Fargo Arena» в Де-Мойне (штат Айова, США). Шоу стартует в воскресенье, 4 мая, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой Сэндхаген — Фигередо стоит ожидать около 07:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
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