Кори Сэндхаген — Дейвезон Фигередо, 4 мая: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Интригующий поединок за право остаться на видных позициях в титульной гонке. Последние бои оба спортсмена проиграли. Однако если Сэндхаген дал конкурентный поединок Нурмагомедову, то Фигередо был разгромлен Яном.

Видно, что возраст всё же сказывается на бразильце, который замедлился и, похоже, упёрся в свой потолок в рамках легчайшего дивизиона. Да, он остаётся универсальным и сбалансированным бойцом, но не факт, что этого хватит для победы над Сэндхагеном. Американец предпочитает работать в стойке и бьёт вдвое чаще, вдобавок имеет значительное преимущество по габаритам. В борьбе же Фигередо на бумаге сильнее, однако его соперник заметно прибавляет в данном компоненте.

Резюмируя, можем согласиться с букмекерами, которые уверены в победе Сэндхагена. Хотя разница в котировках всё же кажется завышенной. Для ставки же выберем опцию полного боя. И Сэндхагена, и Фигередо крайне тяжело финишировать, оба умеют работать на длинной дистанции, в том числе пятираундовой.