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1 мая 13:02ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Кори Сэндхаген — Дейвезон Фигередо, 4 мая: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Оба в прошлых поединках проиграли россиянам
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Первый майский турнир UFC возглавит рейтинговый поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между американцем Кори Сэндхагеном и бразильцем Дейвезоном Фигередо. Кто из них вернется на победную тропу?

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Статистика

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Сэндхаген

 

Фигередо

США

Страна

Бразилия

33

Возраст

37

22

Бои

29

17 (7 / 3 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

24 (9 / 9 / 6)

5 (0 / 1 / 4)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (1 / 1 / 2)

0

Ничьи

1

4

Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC

5

180,5

Рост (см)

165

178

Размах рук (см)

173

101,5

Размах ног (см)

96,5

Кори Сэндхаген

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Активно занимался кикбоксингом, стал чемпионом мира по версии WKA. Также владеет коричневым поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2015 года. В 2016-м завоевал пояс SCL в полулегком весе, затем бился в LFA, а в 2018-м перешел в UFC, где сосредоточился на легчайшем дивизионе. После пяти подряд побед в новом промоушене уступил в претендентском поединке Алджамейну Стерлингу. В 2021 году бился за временный пояс в легчайшем весе с Петром Яном, но проиграл. Затем одержал три победы подряд, но в последнем поединке в августе уступил Умару Нурмагомедову единогласным решением судей.

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Дейвезон Фигередо

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В девятилетнем возрасте начал заниматься борьбой, впоследствии освоил капоэйру, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2012 года, в UFC — с 2017-го. В 2020-м завоевал пояс в наилегчайшем весе, который защитил два раза. Потерял титул в 2021-м, уступив Брэндону Морено. В 2022-м забрал пояс обратно, но затем вновь проиграл мексиканцу — техническим нокаутом после остановки боя доктором. После поражения поднялся в легчайший дивизион, где выиграл первые три поединка. В последнем бою в ноябре уступил Петру Яну единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа СэндхагенаПобеда ФигередоДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,204,802,401,53

Прогноз на бой

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Интригующий поединок за право остаться на видных позициях в титульной гонке. Последние бои оба спортсмена проиграли. Однако если Сэндхаген дал конкурентный поединок Нурмагомедову, то Фигередо был разгромлен Яном. 

Видно, что возраст всё же сказывается на бразильце, который замедлился и, похоже, упёрся в свой потолок в рамках легчайшего дивизиона. Да, он остаётся универсальным и сбалансированным бойцом, но не факт, что этого хватит для победы над Сэндхагеном. Американец предпочитает работать в стойке и бьёт вдвое чаще, вдобавок имеет значительное преимущество по габаритам. В борьбе же Фигередо на бумаге сильнее, однако его соперник заметно прибавляет в данном компоненте.

Резюмируя, можем согласиться с букмекерами, которые уверены в победе Сэндхагена. Хотя разница в котировках всё же кажется завышенной. Для ставки же выберем опцию полного боя. И Сэндхагена, и Фигередо крайне тяжело финишировать, оба умеют работать на длинной дистанции, в том числе пятираундовой.

Полный кард, где смотреть бой Сэндхаген Фигередо

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Турнир UFC on ESPN 67 пройдет на «Wells Fargo Arena» в Де-Мойне (штат Айова, США). Шоу стартует в воскресенье, 4 мая, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой Сэндхаген Фигередо стоит ожидать около 07:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

  • Кори Сэндхаген (США) Дейвезон Фигередо (Бразилия). Легчайший вес;
  • Ренье де Риддер (Нидерланды) Бо Никал (США). Средний вес;
  • Саньтяго Понзиниббио (Аргентина) — Даниэль Родригес (США). Полусредний вес;
  • Монтел Джексон (США) — Даниэль Маркос (Перу). Легчайший вес;
  • Камерон Смазерман (США) — Сергей Сидей (Украина). Легчайший вес;
  • Джереми Стивенс (США) — Мейсон Джонс (Уэльс). Легкий вес;

Прелимы

  • Яна Сантос (Россия) — Миша Тейт (США). Женский легчайший вес;
  • Райан Лодер (США) — Азамат Бекоев (Россия). Средний вес;
  • Марина Родригес (Бразилия) — Джиллиан Робертсон (Канада). Женский минимальный вес;
  • Гастон Боланос (Перу) — Куанг Ле (Вьетнам). Легчайший вес;
  • Томас Петерсен (США) — Дон'Тэйл Майес (США). Тяжелый вес;
  • Джулиана Миллер (США) — Ивана Петрович (Хорватия). Женский наилегчайший вес.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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