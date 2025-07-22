Александр Шевченко — Мартон Фучович, 23 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Кицбюэле

Партнерский проект
В среду, 23 июля, во втором круге турнира категории АТР 250 в австрийском Кицбюэле встретятся Александр Шевченко и Мартон Фучович. Победитель казахско-венгерской пары в следующем раунде с большой долей вероятности сыграет с первой ракеткой турнира - Александром Бубликом из Казахстана. Внимательно изучаем линии букмекеров перед первой подачей.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Дата / Время: 23.07.2025, не ранее 11:00 по московскому времени
Арена: «Кицбюэлер Теннисштадион Кюхенмайстер»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Александр Шевченко (24 года, 110-я ракетка мира)
Мартон Фучович (33 лет, 91-я ракетка мира)
До 2024 года выступал за Россию, но сменил спортивное гражданство и теперь выходит на корт под флагом Казахстана. Побед на турнирах АТР никогда не одерживал. Лучшее место в рейтинге АТР - 45.
В 2025 году провел 22 матча: 8 побед и 14 поражений. Полуфиналист Uneted Cup.
На Уимблдоне проиграл в первом круге. На «Ролан Гаррос» вылетел по итогам второго раунда. На Australian Open сошел с турнирной дистанции по итогам первого круга.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Победитель двух турниров ATP в одиночном разряде. Победитель юниорского Открытого чемпионата США-2009. Победитель юниорского Уимблдона-2010. Экс-первая ракетка мира в юниорском рейтинге. Лучшее место в мировом мужском рейтинге в карьере - 31. Профессионал с 2010 года.
В 2025 году в 17-ти матчах одержал 11 побед при шести поражениях. Полуфиналист турнира в Бухаресте (грунт). Четвертьфиналист турнира в Штутгарте (трава).
На Уимблдоне сошел с турнирной дистанции по итогам третьего круга. На «Ролан Гаррос» вылетел по итогам второго раунда.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Это будет первый очный матч соперников в турнирах АТР.
Вероятность того, что в матче будет сыграно не больше 22 геймов (ТМ 22.5), котируется за 1.93. ТБ 22.5 предложен в линии за 1.87.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI
Оба теннисиста в первом раунде отдали соперникам по сету, не продемонстрировав выдающейся игры. И если Шевченко встречался с соседом по рейтингу АТР - колумбийцем Даниэлем-Элаи Галаном, то Фучович играл с противником из пятой сотни. В третьем круге победитель пары скорее всего встретится с первой ракеткой турнира - Александром Бубликом. Чтобы попытаться хотя бы обозначить борьбу за путевку в четвертьфинал, и Шевченко, и Фучовичу необходимо прибавлять.
Букмекеры больше верят в победу венгерского теннисиста, но посмеем не согласиться с мнением экспертов конторы. Александр провел за последнее время несколько хороших матчей, а большинство его вылетов из турниров было обусловлено попаданием на топовых соперников, шансов пройти которых изначально было минимум. Коэффициент на выигрыш представителя Казахстана предложен довольно привлекательный. PARI более чем вдвое увеличит номинал удачной ставки. Под таким соусом вариант пари на проход дальше Шевченко выглядит весьма симпатично, пусть и несколько рискованно. Выбор редакции - победа Александра с любым счетом.