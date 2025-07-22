Александр Шевченко — Мартон Фучович, 23 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Кицбюэле

В среду, 23 июля, во втором круге турнира категории АТР 250 в австрийском Кицбюэле встретятся Александр Шевченко и Мартон Фучович. Победитель казахско-венгерской пары в следующем раунде с большой долей вероятности сыграет с первой ракеткой турнира - Александром Бубликом из Казахстана. Внимательно изучаем линии букмекеров перед первой подачей.

Дата / Время: 23.07.2025, не ранее 11:00 по московскому времени

Арена: «Кицбюэлер Теннисштадион Кюхенмайстер»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Александр Шевченко (24 года, 110-я ракетка мира)

1-й круг: Даниэль-Элаи Галан (Колумбия, 105) — 2:6, 6:3, 6:4

Мартон Фучович (33 лет, 91-я ракетка мира)