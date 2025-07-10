Александр Шлеменко — Гильерме Кадена, 12 июля: прогноз на бой SFC, трансляция и полный кард

Победная серия Шлеменко прервалась довольно неожиданно. Теперь он явно предельно мотивирован вернуться на успешную тропу. И соперник подобран подходящий, так как базово Кадена кратно уступает россиянину по уровню.

Да, у испанца хорошая джитсерская школа, но карьера в ММА посредственная. На реально высоком уровне он не выступал, в оппозиции, как правило, были откровенно проходные соперники. Рекорд Кардены говорит о многом, причем он стал гораздо более презентабельным в последнее время — благодаря серии побед (опять же — над андеграундными бойцами).

В общем, потенциально испанец может доставить Шлеменко проблемы в партере, но вряд ли до этого дойдет. Россиянин прекрасно понимает однобокость соперника и наверняка переедет его в стойке. Полагаем, до третьего раунда этот поединок не дойдет. Соответствующий маркет появится у букмекеров позже.