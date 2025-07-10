Александр Шлеменко — Гильерме Кадена, 12 июля: прогноз на бой SFC, трансляция и полный кард

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Турнир SFC 11 возглавит поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между россиянином Александром Шлеменко и испанцем Гильерме Каденой. Сумеет ли именитый боец по прозвищу «Шторм» закрыть последнее поражение?
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Шлеменко
Кадена
Россия
Страна
Испания
41
Возраст
33
85
Бои
72
67 (35 / 12 / 20 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
37 (3 / 29 / 3 / 2)
16 (3 / 4 / 9)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
24 (15 / 6 / 3)
1
Ничьи
0
1
Без результата
1
180
Рост (см)
178
180
Размах рук (см)
180
С семи лет занимался в секции кикбоксинга, в дальнейшем изучал другие виды единоборств. Профессиональную карьеру в MMA начал в 2004 году. В 2013-м Шлеменко завоевал пояс Bellator в среднем весе, который защитил три раза. Проиграл титул осенью 2014 года. С 2018-го выступает исключительно в российских промоушенах. В MMA шел на серии из пяти побед, которая прервалась в последнем поединке в мае, когда Шлеменко потерпел поражение от Владислава Ковалева раздельным решением судей.
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Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу и чемпион Европы в этом виде спорта. В профессиональных ММА выступает с 2012 года. Является действующим чемпионом Vendetta Fight Night в среднем весе. В России ранее не выступал. На данный момент идет на серии из шести побед. В последнем поединке в мае одолел Кристиана Дракслера болевым приемом во втором раунде.
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Победная серия Шлеменко прервалась довольно неожиданно. Теперь он явно предельно мотивирован вернуться на успешную тропу. И соперник подобран подходящий, так как базово Кадена кратно уступает россиянину по уровню.
Да, у испанца хорошая джитсерская школа, но карьера в ММА посредственная. На реально высоком уровне он не выступал, в оппозиции, как правило, были откровенно проходные соперники. Рекорд Кардены говорит о многом, причем он стал гораздо более презентабельным в последнее время — благодаря серии побед (опять же — над андеграундными бойцами).
В общем, потенциально испанец может доставить Шлеменко проблемы в партере, но вряд ли до этого дойдет. Россиянин прекрасно понимает однобокость соперника и наверняка переедет его в стойке. Полагаем, до третьего раунда этот поединок не дойдет. Соответствующий маркет появится у букмекеров позже.
Турнир SFC 11 стартует на арене «G-Drive» в Омске в субботу, 12 июля, в 15:00 по московскому времени. Главный бой Шлеменко — Кадена стоит ожидать не ранее 20:30 мск.
В полном объеме турнир в прямом эфире покажут телеканал «Матч! Боец», омский «12 канал» и официальная группе школы единоборств «ШТОРМ» ВКонтакте.
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