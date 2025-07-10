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10 июля 14:32ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваShlemenko FC

Александр Шлеменко — Гильерме Кадена, 12 июля: прогноз на бой SFC, трансляция и полный кард

Проходной соперник для именитого россиянина?
Александр Бокулёв
Источник: SFC
Источник: SFC

Турнир SFC 11 возглавит поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между россиянином Александром Шлеменко и испанцем Гильерме Каденой. Сумеет ли именитый боец по прозвищу «Шторм» закрыть последнее поражение?

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Статистика

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Шлеменко

 

Кадена

Россия

Страна

Испания

41

Возраст

33

85

Бои

72

67 (35 / 12 / 20 / 0)

Победы (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

37 (3 / 29 / 3 / 2)

16 (3 / 4 / 9)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

24 (15 / 6 / 3)

1

Ничьи

0

1

Без результата

1

180

Рост (см)

178

180

Размах рук (см)

180

Александр Шлеменко

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С семи лет занимался в секции кикбоксинга, в дальнейшем изучал другие виды единоборств. Профессиональную карьеру в MMA начал в 2004 году. В 2013-м Шлеменко завоевал пояс Bellator в среднем весе, который защитил три раза. Проиграл титул осенью 2014 года. С 2018-го выступает исключительно в российских промоушенах. В MMA шел на серии из пяти побед, которая прервалась в последнем поединке в мае, когда Шлеменко потерпел поражение от Владислава Ковалева раздельным решением судей.

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Гильерме Кадена

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Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу и чемпион Европы в этом виде спорта. В профессиональных ММА выступает с 2012 года. Является действующим чемпионом Vendetta Fight Night в среднем весе. В России ранее не выступал. На данный момент идет на серии из шести побед. В последнем поединке в мае одолел Кристиана Дракслера болевым приемом во втором раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ШлеменкоПобеда КаденыТМ (1,5)ТБ (1,5)
PARI1,096,701,692,05

Прогноз на бой

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Победная серия Шлеменко прервалась довольно неожиданно. Теперь он явно предельно мотивирован вернуться на успешную тропу. И соперник подобран подходящий, так как базово Кадена кратно уступает россиянину по уровню.

Да, у испанца хорошая джитсерская школа, но карьера в ММА посредственная. На реально высоком уровне он не выступал, в оппозиции, как правило, были откровенно проходные соперники. Рекорд Кардены говорит о многом, причем он стал гораздо более презентабельным в последнее время — благодаря серии побед (опять же — над андеграундными бойцами).

В общем, потенциально испанец может доставить Шлеменко проблемы в партере, но вряд ли до этого дойдет. Россиянин прекрасно понимает однобокость соперника и наверняка переедет его в стойке. Полагаем, до третьего раунда этот поединок не дойдет. Соответствующий маркет появится у букмекеров позже.

Полный кард, где смотреть бой Шлеменко Кадена

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Турнир SFC 11 стартует на арене «G-Drive» в Омске в субботу, 12 июля, в 15:00 по московскому времени. Главный бой Шлеменко Кадена стоит ожидать не ранее 20:30 мск.

В полном объеме турнир в прямом эфире покажут телеканал «Матч! Боец», омский «12 канал» и официальная группе школы единоборств «ШТОРМ» ВКонтакте.

Основной кард

  • Александр Шлеменко (Россия) Гильерме Кадена (Испания). Средний вес;
  • Александр Подмарев (Россия) Роджерс Соуза (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Илья Мельников (Россия) — Масум Разави (Иран). Легкий вес;
  • Станислав Набоян (Россия) — Фернандо Клейтон (Бразилия). Легчайший вес;
  • Алексей Полянский (Россия) — Ахмед Багужаев (Россия). Тяжелый вес;

Предварительный кард

  • Александр Шепель (Россия) — Абдулмалик Булачев (Россия). Полутяжелый вес;
  • Александр Колесников (Россия) — Халит Халиков (Россия). Легчайший вес;
  • Владимир Зызин (Россия) — Андрей Евдокимов (Россия). Полулегкий вес;
  • Данил Попов (Россия) — Руслан Зубайруев (Россия). Легчайший вес;
  • Собянд Малоев (Россия) — Алексей Алексеев (Россия). Легкий вес;
  • Марат Рахманов (Россия) — Алан Казменбетов (Россия). Полулегкий вес;
  • Неймат Ахмедов (Россия) — Гаджимуса Алиомаров (Россия). Легчайший вес;
  • Глеб Шейкин (Россия) — Павел Мальковский (Россия). Полулегкий вес.

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