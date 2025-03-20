Диана Шнайдер — Анна Блинкова, 21 марта: прогноз на матч турнира в Майами

Во втором круге хардового турнира WTA 1000 в Майами состоится российское дерби между Дианой Шнайдер и Анной Блинковой. Кто из соотечественниц окажется сильнее?

Дата / Время: 21.03.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: «Hard Rock Stadium» (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)