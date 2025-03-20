Диана Шнайдер — Анна Блинкова, 21 марта: прогноз на матч турнира в Майами

Партнерский проект
Во втором круге хардового турнира WTA 1000 в Майами состоится российское дерби между Дианой Шнайдер и Анной Блинковой. Кто из соотечественниц окажется сильнее?
НОВЫЙ КВИЗ С ПРИЗОМ ОТ WINLINE
Дата / Время: 21.03.2025, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: «Hard Rock Stadium» (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Диана Шнайдер (20 лет, 13-я ракетка мира, 13-й номер посева)
Анна Блинкова (26 лет, 85-я ракетка мира)
Победительница этого матча встретится в третьем круге с сильнейшей из пары Кимберли Биррелл (Австралия) — Марта Костюк (Украина, 23)
Серебряная медалистка Олимпиады-2024 в паре с Миррой Андреевой. Выиграла четыре турнира WTA в одиночном разряде (два из них — на харде), все — в прошлом сезоне. В 2025 году дошла до четвертьфинала в Аделаиде, на Australian Open вылетела в третьем круге, всего одержала семь побед при стольких же поражениях. На турнире в Майами в основной сетке выступала только в прошлом сезоне и вылетела во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде — на харде в Клуж-Напоке в 2022 году. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до четвертьфинала в Линце и Остине, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2025 году одержала девять побед при семи поражениях. На турнире в Майами уже повторила свой лучший результат. В прошлом сезоне на этих соревнованиях вылетела в первом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Единственный официальный очный матч соперницы провели на хардовом турнире в Монпелье в 2022 году. Тогда Шнайдер выиграла со счетом 6:1, 5:7, 6:3.
Букмекеры считают Шнайдер явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,36 на её победу и 3,15 на успех Блинковой.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Единственный очный матч спортсменок продлился 28 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,86 на ТБ (20,5) и 1,95 на ТМ (20,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
После прорывного прошлого сезона Шнайдер сбавила обороты и относительно скромно стартовала в нынешнем. Блинкова тоже держится на среднем уровне относительно собственных возможностей. Так что пока кондиции обеих спортсменок далеки от идеальных, поэтому высока вероятность борьбы. Но базово Шнайдер сильнее, неслучайно именно её считают фавориткой букмекеры.
Полагаем, более молодая россиянка действительно заберет своё — пусть и, вероятно, на зубах. Как правило, в нынешнем сезоне победы у Шнайдер очень трудовые, поэтому играем аккуратную минусовую фору по геймам.
Партнерский проект