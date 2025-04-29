Диана Шнайдер — Ига Швентек, 28 апреля: прогноз на матч турнира в Мадриде

Шнайдер вихрем летит по турнирной сетке, но и с соперницами ей всё же повезло. Впрочем, отдать лишь три гейма за два матча, а в последнем повесить две «баранки» — в любом случае солидные достижения. Однако неудивительно, что букмекеры всё же верят в Швёнтек, которая традиционно хороша и стабильна на грунте, а в Мадриде ещё и защищает чемпионский титул.

Согласимся с базовым статусом польки как фаворитки, но разница в коэффициентах кажется завышенной. Швёнтек уже испытала проблемы в первом матче, отдав один сет. Да и в целом она пока не выглядит близкой к идеальным кондициям, её нынешняя форма будто позволяет бороться теннисисткам уровня Шнайдер. Вот и ждем, что россиянка удержит плюсовую фору в 6,5 гейма — коэффициенты скромные, но рабочие.