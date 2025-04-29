Диана Шнайдер — Ига Швентек, 28 апреля: прогноз на матч турнира в Мадриде

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В понедельник, 28 апреля, Диана Шнайдер оспорит путевку в четвертьфинал грунтового турнира WTA 1000 в испанском Мадриде с Игой Швёнтек. Сумеет ли вторая ракетка России выбить из борьбы вице-лидера мирового рейтинга из Польши?
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Дата / Время: 28.04.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Caja Magica», Корт имени Маноло Сантаны (Мадрид, Испания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Диана Шнайдер (21 год, 13-я ракетка мира, 13-й номер посева)
Ига Швёнтек (23 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшей из пары Мэдисон Киз (США, 5) — Донна Векич (Хорватия, 19)
Серебряная медалистка Олимпиады-2024 в паре с Миррой Андреевой. Выиграла четыре турнира WTA в одиночном разряде (один из них — на грунте), все — в прошлом сезоне. В 2025 году на харде дошла до четвертьфинала в Аделаиде, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в сезоне одержала 11 побед при десяти поражениях. На турнире в Мадриде ранее выступала только в прошлом году и выбыла в первом круге.
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Бывшая первая ракетка мира, бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграла пять турниров Большого шлема, а также еще 17 трофеев уровня WTA. 11 титулов, в том числе четыре «Ролан Гаррос» взяла на грунте. В 2025 году дошла до полуфинала на Australian Open, в Дохе и в Индиан-Уэллсе. Всего в сезоне одержала 24 победы при семи поражениях. Турнир в Мадриде выиграла в прошлом сезоне.
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Соперницы ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают явной фавориткой Швёнтек. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,18 на её победу и 4,90 на успех Шнайдер.
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Букмекеры не ждут, что матч продлится более двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,93 на ТБ (19,5) и 1,88 на ТМ (19,5).
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Шнайдер вихрем летит по турнирной сетке, но и с соперницами ей всё же повезло. Впрочем, отдать лишь три гейма за два матча, а в последнем повесить две «баранки» — в любом случае солидные достижения. Однако неудивительно, что букмекеры всё же верят в Швёнтек, которая традиционно хороша и стабильна на грунте, а в Мадриде ещё и защищает чемпионский титул.
Согласимся с базовым статусом польки как фаворитки, но разница в коэффициентах кажется завышенной. Швёнтек уже испытала проблемы в первом матче, отдав один сет. Да и в целом она пока не выглядит близкой к идеальным кондициям, её нынешняя форма будто позволяет бороться теннисисткам уровня Шнайдер. Вот и ждем, что россиянка удержит плюсовую фору в 6,5 гейма — коэффициенты скромные, но рабочие.
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