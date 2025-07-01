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30 июня 16:23ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Диана Шнайдер — Диан Парри Шериф, 2 июля: прогноз на матч 2-го круга Уимблдона

Соперницы никогда не встречались на корте
Руслан Ипполитов

В среду, 2 июля, одними из первых на корт выйдут Диана Шнайдер и Диан Парри. Россиянка и француженка разыграют билет в третий круг Уимблдона в женском одиночном разряде. Оцениваем баланс сил соперниц и привлекательность коэффициентов букмекерских контор.

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Дата / Время: 02.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Диана Шнайдер (21 год, 15-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Моюка Утидзима (Япония, 58) — 7:6, 6:3

Диан Парри (22 года, 118-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Петра Мартич (Хорватия, 117) — 4:6, 6:3, 6:2

Диана Шнайдер (Россия)

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Серебряный призер Олимпийских игр 2024 в парном разряде. Экс-вторая ракетка мира в юниорском рейтинге. Победительница четырех турниров WTA в одиночном разряде. В текущем сезоне провела 38 матчей: 29 побед, 9 поражений. Четвертьфиналистка турнира в Лондоне (трава), Риме (грунт). На «Ролан Гаррос» выбыла во 2-м круге, а в парном разряде добралась до полуфинала. На Australian Open проиграла в 3-м круге Донне Векич, а в парном разряде дошла до полуфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Диан Парри (Франция)

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Парри не доводилось побеждать на турнирах WTA в одиночном разряде. Оба ее самых громких успеха были достигнуты в паре. Наивысшее место в мировом женском рейтинге - 48. В текущем сезоне провела 7 матчей: у победы и 3 поражения. До высоких турнирных стадий в 2025 году не добиралась. На «Ролан Гаррос» и Australian Open в одиночном разряде проигрывала в первом же матче.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Это будет первая встреча соперниц в их противостоянии друг с другом.

Ставки на исход

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Эксперты PARI, если судить по котировкам, заметно склоняются к победе россиянки. Вероятность выигрыша Шнайдер котируется за довольно скромные 1,30. Удачная ставка на успех Парри может обернуться выплатой по кэфу 3.50.

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Коэффициенты букмекеров

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 Победа ШнайдерПобеда Парри
PARI1,303,50

Прогноз и ставка

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Чудеса, конечно, случаются, но обыграть россиянку Парри может только чудом. Француженка со скрипом прошла первый раунд, заставив здорово понервничать своих поклонников в матче с хорваткой Петрой Мартич, которой отдала первый сет. Диана же не ощутила серьезного сопротивления со стороны японки Моюки Утидзимы. Да и просто класс российской теннисистки несопоставимо выше ближайшей противницы.

Не станем гадать над форой или количеством сыгранных сетов и геймов. Встречаются две молодые спортсменки, в игре которых неизбежны сбои и отсутствие стабильности. Сделаем предельно осторожный и выверенный выбор - победа Шнайдер с любым счетом. 

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