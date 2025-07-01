Диана Шнайдер — Диан Парри Шериф, 2 июля: прогноз на матч 2-го круга Уимблдона

В среду, 2 июля, одними из первых на корт выйдут Диана Шнайдер и Диан Парри. Россиянка и француженка разыграют билет в третий круг Уимблдона в женском одиночном разряде. Оцениваем баланс сил соперниц и привлекательность коэффициентов букмекерских контор.

Дата / Время: 02.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Диана Шнайдер (21 год, 15-я ракетка мира)

1-й круг: Моюка Утидзима (Япония, 58) — 7:6, 6:3

Диан Парри (22 года, 118-я ракетка мира)