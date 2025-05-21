Янник Синнер — Карлос Алькарас, 18 мая: прогноз на финал турнира в Риме

Максимально логичная пара для финала. Оба прекрасно выглядят в Риме, но если в Алькарасе вряд ли кто-то сомневался, то вокруг кондиций Синнера была интрига — всё-таки первый турнир после трехмесячной дисквалификации из-за допингового скандала. Но в итоге вопросов к итальянцу нет. Вдобавок его вдохновляют домашняя поддержка и перспектива впервые выиграть грунтовый Мастерс.

Да и в целом, если уж придираться, Синнер выглядит в Риме чуть стабильнее. Вероятно, поэтому букмекеры решили обозначить его фаворитом. Впрочем, в финале предыдущий путь по сетке уйдет на второй план, а на первый выйдет принципиальное противостояние двух топов. Мало сомнений в том, что это вновь будет интригующий и конкурентный матч.

Соперники никогда не играли меньше 20 геймов в очных встречах. На грунте при нынешних раскладах явно можем ожидать продолжения тренда. С учетом коэффициентов играем ТБ (20,5).