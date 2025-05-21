Янник Синнер — Карлос Алькарас, 18 мая: прогноз на финал турнира в Риме

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В воскресенье, 18 мая, в финале грунтового турнира ATP 1000 в Риме встретятся итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. Сумеет ли лидер мирового рейтинга обыграть принципиального соперника и взять титул на первых же соревнованиях после допинговой дисквалификации?
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Дата / Время: 18.05.2025, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: «Foro Italico», Корт Campo Centrale (Рим, Италия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom
Янник Синнер (23 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Карлос Алькарас (21 год, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Бывший бойфренд российской теннисистки Анны Калинской. Победитель 16 турниров ATP, в том числе одного грунтового. Также выиграл три мэйджора — два последних Australian Open и прошлый US Open. В нынешнем сезоне получил трехмесячную дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы. Выступил только на Australian Open, всего в 2025 году выиграл все 12 матчей. На турнире в Риме уже показал свой лучший результат. В прошлом сезоне на этих соревнованиях не выступал.
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Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 14 турниров ATP, в том числе восьми грунтовых. Также выиграл четыре мэйджора: два Уимблдона, по одному US Open и «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне взял трофеи в Роттердаме (хард) и Монте-Карло (грунт), дошел до финала в Барселона, полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. Всего в 2025 году одержал 29 побед при пяти поражениях. Ранее на турнире в Риме выступал только в 2023-м, когда вылетел в третьем круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперники провели десять официальных очных матчей. На грунте они обменялись победами, единственную встречу на траве выиграл Синнер. На харде итальянец был сильнее два раза, испанец — пять.
Букмекеры считают Синнера фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,69 на его победу и 2,29 на успех Синнера.
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Все очные матчи спортсменов продлились минимум 20 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,91 на ТБ (22,5) и 1,94 на ТМ (22,5).
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Максимально логичная пара для финала. Оба прекрасно выглядят в Риме, но если в Алькарасе вряд ли кто-то сомневался, то вокруг кондиций Синнера была интрига — всё-таки первый турнир после трехмесячной дисквалификации из-за допингового скандала. Но в итоге вопросов к итальянцу нет. Вдобавок его вдохновляют домашняя поддержка и перспектива впервые выиграть грунтовый Мастерс.
Да и в целом, если уж придираться, Синнер выглядит в Риме чуть стабильнее. Вероятно, поэтому букмекеры решили обозначить его фаворитом. Впрочем, в финале предыдущий путь по сетке уйдет на второй план, а на первый выйдет принципиальное противостояние двух топов. Мало сомнений в том, что это вновь будет интригующий и конкурентный матч.
Соперники никогда не играли меньше 20 геймов в очных встречах. На грунте при нынешних раскладах явно можем ожидать продолжения тренда. С учетом коэффициентов играем ТБ (20,5).
Партнерский проект