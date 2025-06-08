Янник Синнер — Карлос Алькарас, 8 июня: прогноз на финал «Ролан Гаррос»

Можно бесконечно говорить про статус и уровень этого финала, но ограничимся базой. Синнер прошел по сетке, пожалуй, идеально. За шесть матчей он не отдал соперникам ни сета — даже Джоковичу. Казалось бы, у итальянца есть хороший шанс на статус фаворита букмекеров. Однако аналитики дают почти равные коэффициенты, но все-таки с небольшим преимуществом Алькараса.

Вероятно, ключевым фактором стало преимущество испанца по личным встречам. Более того, он выиграл четыре последних матча с Синнером, в том числе недавний грунтовый финал в Риме. На нынешнем «Ролан Гаррос» действующий чемпион тоже не давал усомниться в своем уровне, но всё же чаще допускал локальные спады по сравнению с итальянцем.

Плюс стилистически Алькарас раскрывается на грунте во всей красе и получает определенное преимущество над Синнером. Однако после перформанса итальянца в Париже на фоне образцовой стабильности ставить на победу испанца рука не поднимается. Да и в целом пари на исход в таких матчах не кажется оптимальным вариантом.

Логичнее рассмотреть линию на тотал, ведь игры Синнера и Алькараса — всегда топовая борьба. Ждем затяжной и интригующий финал.