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7 июня 8:15ГлавнаяПрогнозыТеннисРолан Гаррос

Янник Синнер — Карлос Алькарас, 8 июня: прогноз на финал «Ролан Гаррос»

Самый логичный финал
Александр Бокулёв

В воскресенье, 8 июня, в финале Открытого чемпионата Франции 2025 года встретятся итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. Чем завершится противостояние первой и второй ракеток мира в мужском одиночном разряде?

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Дата / Время: 08.06.2025, не ранее 15:00 по московскому времени

Арена: «Roland Garros», Корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline 

Турнирная сетка

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Янник Синнер (23 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:4, 6:3, 7:5
  • 2-й круг: Ришар Гаске (Франция) — 6:3, 6:0, 6:4
  • 3-й круг: Иржи Легечка (Чехия) — 6:0, 6:1, 6:2
  • 4-й круг: Андрей Рублёв (Россия, 17) — 6:1, 6:3, 6:4
  • 1/4 финала: Александр Бублик (Казахстан) — 6:1, 7:5, 6:0
  • 1/2 финала: Новак Джокович (Сербия, 6) — 6:4, 7:5, 7:6 (7:3)

Карлос Алькарас (22 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: Джулио Цеппьери (Италия) — 6:3, 6:4, 6:2
  • 2-й круг: Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:1, 4:6, 6:1, 6:2
  • 3-й круг: Дамиан Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:1, 6:3, 4:6, 6:4
  • 4-й круг: Бен Шелтон (США, 13) —  7:6 (10:8), 6:3, 4:6, 6:4
  • 1/4 финала: Томми Пол (США, 12) —  6:0, 6:1, 6:4
  • 1/2 финала: Лоренцо Музетти (Италия, 8) — 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0, отказ

Янник Синнер

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Бывший бойфренд российской теннисистки Анны Калинской. Победитель 16 турниров ATP, в том числе одного грунтового. Также выиграл три мэйджора — два последних Australian Open и прошлый US Open. В нынешнем сезоне получил трехмесячную дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы. Помимо Australian Open, выступил только на грунте в Риме, где дошел до финала. Всего в 2025 году одержал 18 побед при одном поражении. На «Ролан Гаррос» уже показал свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетел в полуфинале.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Карлос Алькарас

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Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 15 турниров ATP, в том числе девяти грунтовых. Также выиграл четыре мэйджора: два Уимблдона, по одному US Open и «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне взял трофеи в Роттердаме (хард), Монте-Карло и Риме (оба — грунт), дошел до финала в Барселона, полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. Всего в 2025 году одержал 36 побед при пяти поражениях. «Ролан Гаррос» выиграл в прошлом сезоне.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники провели 11 официальных очных матчей. Синнер выиграл единственную встречу на траве, на грунте победил один раз, на харде — два. Алькарас дважды был сильнее на грунте и пять раз на харде.

Ставки на исход

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Букмекеры не выделяют фаворита в финале. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,97 на победу итальянца и 1,91 на успех испанца.

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Ставки на тоталы

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Все очные матчи спортсменов продлились минимум 20 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,95 на ТБ (40,5) и 1,90 на ТМ (40,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа СиннераПобеда АлькарасаТБ (40,5)ТМ (40,5)
WINLINE1,971,911,951,90

Прогноз и ставка

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Можно бесконечно говорить про статус и уровень этого финала, но ограничимся базой. Синнер прошел по сетке, пожалуй, идеально. За шесть матчей он не отдал соперникам ни сета — даже Джоковичу. Казалось бы, у итальянца есть хороший шанс на статус фаворита букмекеров. Однако аналитики дают почти равные коэффициенты, но все-таки с небольшим преимуществом Алькараса.

Вероятно, ключевым фактором стало преимущество испанца по личным встречам. Более того, он выиграл четыре последних матча с Синнером, в том числе недавний грунтовый финал в Риме. На нынешнем «Ролан Гаррос» действующий чемпион тоже не давал усомниться в своем уровне, но всё же чаще допускал локальные спады по сравнению с итальянцем.

Плюс стилистически Алькарас раскрывается на грунте во всей красе и получает определенное преимущество над Синнером. Однако после перформанса итальянца в Париже на фоне образцовой стабильности ставить на победу испанца рука не поднимается. Да и в целом пари на исход в таких матчах не кажется оптимальным вариантом.

Логичнее рассмотреть линию на тотал, ведь игры Синнера и Алькараса — всегда топовая борьба. Ждем затяжной и интригующий финал.

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