Янник Синнер — Карлос Алькарас, 8 июня: прогноз на финал «Ролан Гаррос»

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В воскресенье, 8 июня, в финале Открытого чемпионата Франции 2025 года встретятся итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. Чем завершится противостояние первой и второй ракеток мира в мужском одиночном разряде?
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Дата / Время: 08.06.2025, не ранее 15:00 по московскому времени
Арена: «Roland Garros», Корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Янник Синнер (23 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Карлос Алькарас (22 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Бывший бойфренд российской теннисистки Анны Калинской. Победитель 16 турниров ATP, в том числе одного грунтового. Также выиграл три мэйджора — два последних Australian Open и прошлый US Open. В нынешнем сезоне получил трехмесячную дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы. Помимо Australian Open, выступил только на грунте в Риме, где дошел до финала. Всего в 2025 году одержал 18 побед при одном поражении. На «Ролан Гаррос» уже показал свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетел в полуфинале.
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Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 15 турниров ATP, в том числе девяти грунтовых. Также выиграл четыре мэйджора: два Уимблдона, по одному US Open и «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне взял трофеи в Роттердаме (хард), Монте-Карло и Риме (оба — грунт), дошел до финала в Барселона, полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. Всего в 2025 году одержал 36 побед при пяти поражениях. «Ролан Гаррос» выиграл в прошлом сезоне.
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Соперники провели 11 официальных очных матчей. Синнер выиграл единственную встречу на траве, на грунте победил один раз, на харде — два. Алькарас дважды был сильнее на грунте и пять раз на харде.
Букмекеры не выделяют фаворита в финале. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,97 на победу итальянца и 1,91 на успех испанца.
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Все очные матчи спортсменов продлились минимум 20 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,95 на ТБ (40,5) и 1,90 на ТМ (40,5).
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Можно бесконечно говорить про статус и уровень этого финала, но ограничимся базой. Синнер прошел по сетке, пожалуй, идеально. За шесть матчей он не отдал соперникам ни сета — даже Джоковичу. Казалось бы, у итальянца есть хороший шанс на статус фаворита букмекеров. Однако аналитики дают почти равные коэффициенты, но все-таки с небольшим преимуществом Алькараса.
Вероятно, ключевым фактором стало преимущество испанца по личным встречам. Более того, он выиграл четыре последних матча с Синнером, в том числе недавний грунтовый финал в Риме. На нынешнем «Ролан Гаррос» действующий чемпион тоже не давал усомниться в своем уровне, но всё же чаще допускал локальные спады по сравнению с итальянцем.
Плюс стилистически Алькарас раскрывается на грунте во всей красе и получает определенное преимущество над Синнером. Однако после перформанса итальянца в Париже на фоне образцовой стабильности ставить на победу испанца рука не поднимается. Да и в целом пари на исход в таких матчах не кажется оптимальным вариантом.
Логичнее рассмотреть линию на тотал, ведь игры Синнера и Алькараса — всегда топовая борьба. Ждем затяжной и интригующий финал.