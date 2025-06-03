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3 июня 21:28ГлавнаяПрогнозыТеннисРолан Гаррос

Янник Синнер — Александр Бублик, 4 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Есть шанс, что казахстанец остановит первую ракетку мира?
Александр Бокулёв

Александр Бублик впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира Большого шлема. Сумеет ли первая ракетка Казахстана сотворить ещё одну сенсацию и выбить итальянца Янника Синнера с Открытого чемпионата Франции по теннису?

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Дата / Время: 04.06.2025, не ранее 15:00 по московскому времени

Арена: «Roland Garros», Корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline 

Турнирная сетка

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Янник Синнер (23 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:4, 6:3, 7:5
  • 2-й круг: Ришар Гаске (Франция) — 6:3, 6:0, 6:4
  • 3-й круг: Иржи Легечка (Чехия) — 6:0, 6:1, 6:2
  • 4-й круг: Андрей Рублёв (Россия, 17) — 6:1, 6:3, 6:4

Александр Бублик (27 лет, 62-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Джеймс Дакворт (Австралия) — 6:2, 6:4, 6:4
  • 2-й круг: Алекс де Минаур (Австралия, 9) — 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2
  • 3-й круг: Энрике Роша (Португалия) — 7:5, 6:1, 6:2
  • 4-й круг: Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) — 5:7, 6:3, 6:2, 6:4

Победитель этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Александр Зверев (Германия, 3) — Новак Джокович (Сербия, 6)

Янник Синнер

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Бывший бойфренд российской теннисистки Анны Калинской. Победитель 16 турниров ATP, в том числе одного грунтового. Также выиграл три мэйджора — два последних Australian Open и прошлый US Open. В нынешнем сезоне получил трехмесячную дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы. Помимо Australian Open, выступил только на грунте в Риме, где дошел до финала. Всего в 2025 году одержал 16 побед при одном поражении. На «Ролан Гаррос» лучший результат показал в прошлом сезоне, когда пробился в полуфинал.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Александр Бублик

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До 2016 года представлял Россию. Победитель четырех турниров ATP в одиночном разряде, но на грунте титулов такого уровня не брал. В нынешнем сезоне вылетел в первом круге Australian Open, выиграл грунтовый «Челленджер» в Турине. Всего в 2025 году одержал 11 побед при 13 поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показал свой лучший результат, так как дальше второго круга никогда не проходил, в том числе в прошлом сезоне.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники провели четыре официальных очных матча. На харде оба раза выиграл Синнер. На траве спортсмены обменялись победами.

Ставки на исход

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Букмекеры считают итальянца явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,03 на его победу и 17,00 на успех казахстанца.

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Ставки на тоталы

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Букмекеры считают, что матч не продлится более трех десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,90 на ТБ (28,5) и 1,99 на ТМ (28,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа СиннераПобеда БубликаТБ (28,5)ТМ (28,5)
WINLINE1,0317,001,901,99

Прогноз и ставка

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Бублик так знатно несколько раз посрамил предварительные расклады на нынешнем «Ролан Гаррос», что победа над Синнером уже не кажется абсолютно невозможной. Однако продлить победную поступь казахстанцу будет всё-таки крайне трудно.

На грунте Бублик действует очень эффектно, ведь ему чаще приходится рисковать и обострять, чтобы избегать длительных перемещений по корту. И на нынешнем турнире такой стиль поражает и ставит соперников казахстанца в тупик. Бублик играет очень куражно и одухотворенно, а при работающей первой подаче он действительно в актуальной форме способен обыграть почти любого.

Но вряд ли Синнера. Итальянец как раз активно перемещается по корту и покрывает буквально всё пространство. Достает, казалось бы, безнадежные мячи и порой умудряется обострять из сложнейших ситуаций. Причем лидер мирового рейтинга лишь набирает обороты по ходу турнира и играет всё увереннее, громя соперников уже в первом сете.

Однако и коэффициенты на Синнера уж слишком скромны, и зайти через Бублика в честь его перформанса уж очень хочется. Рискнем предположить, что казахстанец удержит фору в 9,5 гейма, тем более что на нынешнем турнире он не бросает играть, а старается держать концентрацию на протяжении всех матчей.

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