Янник Синнер — Александр Бублик, 4 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Бублик так знатно несколько раз посрамил предварительные расклады на нынешнем «Ролан Гаррос», что победа над Синнером уже не кажется абсолютно невозможной. Однако продлить победную поступь казахстанцу будет всё-таки крайне трудно.

На грунте Бублик действует очень эффектно, ведь ему чаще приходится рисковать и обострять, чтобы избегать длительных перемещений по корту. И на нынешнем турнире такой стиль поражает и ставит соперников казахстанца в тупик. Бублик играет очень куражно и одухотворенно, а при работающей первой подаче он действительно в актуальной форме способен обыграть почти любого.

Но вряд ли Синнера. Итальянец как раз активно перемещается по корту и покрывает буквально всё пространство. Достает, казалось бы, безнадежные мячи и порой умудряется обострять из сложнейших ситуаций. Причем лидер мирового рейтинга лишь набирает обороты по ходу турнира и играет всё увереннее, громя соперников уже в первом сете.

Однако и коэффициенты на Синнера уж слишком скромны, и зайти через Бублика в честь его перформанса уж очень хочется. Рискнем предположить, что казахстанец удержит фору в 9,5 гейма, тем более что на нынешнем турнире он не бросает играть, а старается держать концентрацию на протяжении всех матчей.