Янник Синнер — Александр Бублик, 4 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

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Александр Бублик впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира Большого шлема. Сумеет ли первая ракетка Казахстана сотворить ещё одну сенсацию и выбить итальянца Янника Синнера с Открытого чемпионата Франции по теннису?
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Дата / Время: 04.06.2025, не ранее 15:00 по московскому времени
Арена: «Roland Garros», Корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Янник Синнер (23 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Александр Бублик (27 лет, 62-я ракетка мира)
Победитель этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Александр Зверев (Германия, 3) — Новак Джокович (Сербия, 6)
Бывший бойфренд российской теннисистки Анны Калинской. Победитель 16 турниров ATP, в том числе одного грунтового. Также выиграл три мэйджора — два последних Australian Open и прошлый US Open. В нынешнем сезоне получил трехмесячную дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы. Помимо Australian Open, выступил только на грунте в Риме, где дошел до финала. Всего в 2025 году одержал 16 побед при одном поражении. На «Ролан Гаррос» лучший результат показал в прошлом сезоне, когда пробился в полуфинал.
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До 2016 года представлял Россию. Победитель четырех турниров ATP в одиночном разряде, но на грунте титулов такого уровня не брал. В нынешнем сезоне вылетел в первом круге Australian Open, выиграл грунтовый «Челленджер» в Турине. Всего в 2025 году одержал 11 побед при 13 поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показал свой лучший результат, так как дальше второго круга никогда не проходил, в том числе в прошлом сезоне.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперники провели четыре официальных очных матча. На харде оба раза выиграл Синнер. На траве спортсмены обменялись победами.
Букмекеры считают итальянца явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,03 на его победу и 17,00 на успех казахстанца.
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Букмекеры считают, что матч не продлится более трех десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,90 на ТБ (28,5) и 1,99 на ТМ (28,5).
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Бублик так знатно несколько раз посрамил предварительные расклады на нынешнем «Ролан Гаррос», что победа над Синнером уже не кажется абсолютно невозможной. Однако продлить победную поступь казахстанцу будет всё-таки крайне трудно.
На грунте Бублик действует очень эффектно, ведь ему чаще приходится рисковать и обострять, чтобы избегать длительных перемещений по корту. И на нынешнем турнире такой стиль поражает и ставит соперников казахстанца в тупик. Бублик играет очень куражно и одухотворенно, а при работающей первой подаче он действительно в актуальной форме способен обыграть почти любого.
Но вряд ли Синнера. Итальянец как раз активно перемещается по корту и покрывает буквально всё пространство. Достает, казалось бы, безнадежные мячи и порой умудряется обострять из сложнейших ситуаций. Причем лидер мирового рейтинга лишь набирает обороты по ходу турнира и играет всё увереннее, громя соперников уже в первом сете.
Однако и коэффициенты на Синнера уж слишком скромны, и зайти через Бублика в честь его перформанса уж очень хочется. Рискнем предположить, что казахстанец удержит фору в 9,5 гейма, тем более что на нынешнем турнире он не бросает играть, а старается держать концентрацию на протяжении всех матчей.